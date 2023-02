SM-liigan luovuttajaseura löysi uuden pomon – tuntematon yllätysnimi sai kovan pestin

Vaasan Sport löysi uuden urheilutoimenjohtajan.

SM-liigassa hanskat tiskiin lyönyt Vaasan Sport on löytänyt uuden urheilutoimenjohtajan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tehtävään on palkattu Herkko Koski.

EliteProspect-sivuston mukaan 43-vuotias Koski toimii tällä kaudella KalPan U20-akatemiajoukkueen apuvalmentajana.

Koskella on aiempaa taustaa muun muassa Lukon ja KalPan juniorijoukkueiden valmennuspäällikkönä.

Sportin urheilutoimenjohtajan pesti on ollut auki, kun Markus Jämsä sai lähtöpassit. Tehtävää on hoitanut virkaa tekevää urheilutoimenjohtajana Filip Riska, joka on vastannut Sportin ensi kauden joukkueen kokoamisesta.

Sport heitti viime viikonloppuna hanskat tiskiin, kun se ilmoitti aloittavansa pelaajiensa tyhjennysmyynnin. Joukkue on sarjataulukossa sijalla 14.