TPS:n kultaleijona siirtyy toiseen SM-liigaseuraan – SaiPa nappasi legendan pojan

SM-liigan siirtomarkkinoilla käy kuhina.

SM-liigan pelaajamarkkinoilla käy kova vilinä. Niin tämän kevään kuin myös ensi kauden pelaajasiirroista käydään tiukkaa vääntöä kulissien takana.

Yksi markkinoiden iso pelinappula on TPS:n sentteri Arttu Ilomäki. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Ilomäki siirtyy ensi kaudeksi Kouvolan KooKoohon.

31-vuotias Ilomäki on tällä hetkellä TPS:n kultakypärä 49 ottelun tehoillaan 9+16=25. Viime kaudella hän latoi Lukossa 43 (12+31) tehopistettä 54 ottelussa.

Parhaalla kaudellaan Ilomäki on tehnyt 45 pistettä. Hän kuului Leijonien maailmanmestarijoukkueeseen vuonna 2019.

Pelicansin hyökkääjä Otto Kivenmäki siirtyy IS:n tietojen mukaan ensi kaudeksi SaiPaan.

22-vuotias Kivenmäki on pelannut tällä kaudella pussinokissa 42 ottelua tehoin 9+13=22. Viime kauden pistesaalis oli 5+15=20.

Kivenmäki on SM-liigalegenda Marko Kivenmäen poika. Otto Kivenmäki on edustanut SM-liigassa myös kasvattajaseuraansa Porin Ässiä. Hän on Detroit Red Wingsin seiskakierroksen varaus vuodelta 2018.