Kommentti: SM-liigan surkimus teki rajun päätöksen – ja se alleviivaa katastrofaalista toimintaa

Vaasan Sport on kymmenen viime vuoden häpeäpilkku SM-liigassa, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Kaiken takana on aina Jokerit.

Kun Harry Harkimo venäläisten oligarkkikavereidensa kanssa vei Jokerit pois SM-liigasta, kotimainen pääsarja päätti taklata ongelmaa lisäämällä joukkueita.

Luonnollinen valinta oli Vaasan Sport. Liigakartassa oli Pohjanmaan kokoinen aukko, ja Sport oli kuuluisa intohimoisista kannattajistaan. Pohjanmaalla piti olla varakkaita sponsoreita ja olihan Sport pelannut 2009 eeppiseksi muodostuneen karsintasarjan Porin Ässiä kohtaan.

Sport aloitti liigataipaleensa syksyllä 2014.

Ja siihen se sitten jäi.

Organisaatio teki liigahistoriansa ensimmäisen järkevän strategisen ratkaisun viikonloppuna, kun se rehellisesti ilmoitti aloittavansa tyhjennysmyynnin.

Kaikki pelaajat ovat kaupan ja lisäksi ne, joilla on sopimus ensi kaudeksi, pääsevät muualle loppukaudeksi.

Pelejä on jäljellä 12 ja matkaa pudotuspeliviivaan on 9 pistettä.

Kaikki on teoriassa mahdollista, mutta Vaasassa laskettiin, että todennäköisyydet eivät ole heidän puolellaan etenkin kun Sportin ja viimeisellä pudotuspelipaikalla olevan HPK:n välissä on kolme joukkuetta.

Eikä räpiköiminen säälipudotuspeleihin ja sieltä putoaminen ensimmäisellä kierroksella olisi paikannut seuran katastrofaalista taloustilannetta yhtä paljon kuin pelaajien poismyynti.

Se, että tähän tilanteeseen päädyttiin, alleviivaa sitä miten huonosti johdettu seura Sport on.

Vaasalaisilta on puuttunut koko SM-liigassa olonsa ajan visio ja todellinen strategia siitä, mitä seura haluaa olla. Urheilupuolen avainrekrytointeja on tehty huolimattomasti ymmärtämättä, mihin peli on menossa ja mitkä ovat pienemmän budjetin seurojen mahdollisuudet.

SM-liigaan Sportin jälkeen tulleet ja heikommista lähtökohdista liigataipaleensa aloittaneet KooKoo ja Jukurit ovat yrittäneet valmentajarekrytoinneillaan ja pelaajahankinnoillaan kuroa umpeen resurssieroa.

Kumpikaan ei ole tällä hetkellä kiinni pudotuspelipaikassa, mutta Jukurit pelasi viime kaudella sensaatiomaisen runkosarjan ja KooKoo oli välierissä. Kouvolassa ja Mikkelissä on siis tehty jotain oikein.

Samaan aikaan Sport on vuosien ajan pitänyt urheilujohtajana ex-pelaajaansa Markus Jämsää. Nyt hänen esihenkilönään on toinen ex-pelaaja Filip Riska, jolla ei ole mitään kokemusta työstä.

Valmentajavalinnoissa Sport on epäonnistunut vähintään yhtä pahasti. Ensimmäinen valmentaja Tomek Valtonen ei saanut jatkosopimusta. Tilalle palkattu seuraikoni Ari-Pekka Pajuluoma sai potkut kesken kauden ja hänen tilalleen palkattiin Risto Dufva.

Dufvan sementoiminen Sportin päävalmentajaksi symboloi koko seuran tilannetta. Veteraanivalmentajan peli- ja johtamisnäkemykset ovat eri vuosikymmeneltä ja hänen uransa SM-liigassa oli ennen Sport-pestiä jo käytännössä taputeltu.

Silti Sport valitsi Dufvan, antoi hänelle jatkosopimuksen ja antoi Dufvan myös ottaa vallan seuran urheilupuolesta. Juuri Dufva on rakentanut joukkuetta jo useamman vuoden ajan.

Urheilupuolen jättäminen päävalmentajan vastuulle on seurajohdolta aina virhe, koska päävalmentaja ajattelee korkeintaan tulevan kauden perspektiivillä. Nyt Sport on antanut vallan päävalmentajalle, joka taistelee uransa jatkosta.

Suurin syy tähän sekoiluun on Heikki Hiltunen, Sportin suurin osakas ja hallituksen puheenjohtaja.

Hiltunen auttoi Sportia selviämään talousahdingosta 2010-luvun alussa ja junaili seuran SM-liigaan. Sen jälkeen hänen näyttönsä Sportissa ovat surullisia.

Sport ei ole tämän kauden surkein joukkue, mutta vuodesta 2014 lähtien mikään muu seura ei ole suoriutunut yhtä kehnosti kuin Sport.

Heikki Hiltunen on Sportin suurin osakas ja SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Sen taloudellinen tulos on ollut kehno lähes koko liigataipaleen, minkä vuoksi nyt järjestetään uutta osakeantia. Sen junioripuoli on niin kehnossa jamassa, että osa Etelä-Pohjanmaan seuroista vaihtoi Sportin kanssa tehdyn yhteistyön Tapparaan.

Kun ongelmia syntyy toistensa perään, vika ei ole yksittäisten johtajien tai valmentajien saati pelaajien.

Vika on seuran ylimmässä johdossa ja omistajissa.

Kaikista karmeinta tilanteessa on, että Hiltunen on myös SM-liigan hallituksen puheenjohtaja.

Miten maan ainoa ammattisarja voi hyväksyä tilanteen, jossa sen näkyvän toimijan oma seura ei saa edes organisaation perusrakenteita kuntoon ja jonka urheilullinen panos on olematon.

SM-liiga Oy:n olisi syytä vakavasti pohtia, voiko Heikki Hiltunen enää jatkaa puheenjohtajana.

Hänen näyttönsä liigan johdossa eivät ole vakuuttaneet ja hänellä on merkittävä uskottavuusongelma, koska hän on suurin syypää siihen, että Vaasan Sportista on tullut SM-liigan häpeäpilkku.