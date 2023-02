SM-liigatuomio: Nyt jo Ruotsissakin irvaillaan Suomen touhulle – kiekkopomo häpäisi SM-liigan uskottavuuden

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Piste per peli -pelaajat ovat tällä kaudella harvassa SM-liigassa. Ilveksen kikkahyökkääjä Henrik Haapala on yksi kolmesta. Haapala, 28, on tehnyt vakuuttavalla tyylillä tulosta, kun hän on vain ollut pelikunnossa (35 ottelua, 12+23). Haapala muodostaa tuhoisan tutkaparin maestro Petri Kontiolan kanssa. Kun tämä kaksikko on askissa, viihdearvo on kohdillaan.

Pitelemätön kaksikko.

Puheenaihe

Tyhjennysmyynnit puhuttavat ja raivostuttavat. Sarjassa kolmanneksi heikoimmalla pistekeskiarvolla (1,23) pelaava Vaasan Sport luovutti viikonloppuna ilmoittamalla, että putiikki on auki. Maanantaina toiseksi heikoimmalla pistekeskiarvolla (1,20) pelaava Jyväskylän JYP tiedotti, että se ei myy pelaajiaan. Jokainen tyylillään.

Tyyli

Presidentti Sauli Niinistö keräsi kiekkoväeltä pisteitä osallistumalla lauantaina pipolätkätapahtumaan Helsingissä. Niinistö, 74, rokkasi numerolla 17 ja uskottavilla etuläpillä. Pikanttina yksityiskohtana mainittakoon vielä persoonallinen nilkkaluistinnauhaviritelmä.

Moka

Onhan tämä nyt absurdia. SM-liigan sarjajärjestelmä kaipaa isoa remonttia. Samaan aikaan SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen näyttää Sportin puheenjohtajana, miten suljetussa sarjassa häviävän organisaation kannattaa toimia ja miten samalla kustaan urheilullisuuden sekä SM-liigan uskottavuuden päälle.

Yllätys

HIFK:n pisteputki katkesi Niiralan montun perjantai-illassa. HIFK:lle jäi varmasti hampaankoloon Kuopion-reissusta, sillä KalPan avausmaali hyväksyttiin varsin kyseenalaisin perustein. Maaleja on hylätty heppoisimmillakin perusteilla.

Teemu Suvinen

Tähti

HPK:n Michael Joly on lähes omakätisesti nostanut HPK:n varteenotettavaksi pudotuspeliehdokkaaksi synkän kurimuksen keskeltä. Kanadalaistaituri rikkoi 50 pisteen rajan ja johtaa selvällä erolla pistepörssiä. Helmikuun neljässä tärkeässä ottelussa Joly on tehnyt kuusi (3+3) tehopistettä.

Puheenaihe

Tänä vuonna tuntuu, että kritiikki tyhjennysmyyntejä kohtaan on kovempaa kuin vuosiin. Yleisöllä vaikuttaa aidosti olevan mitta täynnä. Toivottavasti SM-liigan tulevasta sarjajärjestelmästä päättävät ihmiset panevat tämän merkille. Jopa Ruotsissa kauhistellaan SM-liigan nykymenoa. Aftonbladetin kiekkotoimittaja Hans Abrahamsson julisti Twitterissä olevansa ikionnellinen, että Ruotsissa on erilainen sarjajärjestelmä.

Tyyli

Juhamatti Aaltonen palasi maajoukkueeseen kuuden vuoden tauon jälkeen – ja millä tyylillä. 37-vuotias kiekkotaituri oli Leijonien paras pistemies Ruotsin turnauksessa (1+3=4) ja loisti. Aaltosen annettiin kipparoida Leijonia päätösottelussa, mikä ennakoisi maajoukkueuran päättymistä, mutta onko vielä aika?

Iin taikuri ei osoita hyytymisen merkkejä.

Moka

Sport heitti hanskat tiskiin ja asetti tähtipelaajansa kauppatavaraksi, vaikka pudotuspelipaikka olisi teoriassa ollut vielä saavutettavissa. Häpeällinen ratkaisu seuralta, joka muutenkin kipuilee uskottavuutensa kanssa. JYPillä on ohuemmat saumat pudotuspeleihin, mutta Jyväskylässä pyyhe ei lentänyt kehään.

Yllätys

Tapparalla on menossa yllättävän synkkä jakso: viidestä viime ottelusta tamperelaiset ovat voittaneet vain yhden. Toki Tappara kärsii sairastumisaallosta ja otteluruuhkasta, mutta silti etenkin Tapparan puolustus on vaikuttanut yllättävän pehmeältä tappio-otteluissa.

Sasha Huttunen

Tähti

KalPan Tapparaan lainaama Konsta Kapanen pani tuulemaan. Sami Kapasen 19-vuotias poika iski viikon kolmessa ottelussa kaksi maalia ja teki hienon vaikutuksen. Potentiaalia löytyy. Väkkärälaituri jatkoi matkaansa HPK:hon, jota hän edustaa loppukauden ajan.

Konsta Kapanen säväytti kirvesrinnoissa.

Puheenaihe

Tyhjennysmyynnit, taas kerran. SaiPa luovutti jo aikoja sitten ja myös Sport löi hanskat tiskiin, vaikka sillä olisi ollut vielä teoreettinen sauma kiriä kymmenen joukkoon. Surullista ja noloa. Tätä se on, kun ei ole aitoa kilpailua sarjapaikoista. Sääliksi käy Sportin kausikorttilaisia. Asiakasta ei hirveästi arvosteta. Liiga auki, kiitos.

Tyyli

Kouvolan suuntaan voi nostaa hattua. KooKoo ei luovuta. Perjantain kotiottelussa Tapparaa vastaan oli 4 515 katsojaa, kun oranssipaidat kaatoivat hallitsevan Suomen mestarin Tapparan jatkoajalla maalein 2–1. Päävalmentaja Olli Salon joukkue taistelee pudotuspelipaikasta loppuun asti.

Moka

TPS:n Pavol Skalicky on kauden pahin floppi. Isolla rahalla Raumalta kaapattu hyökkääjä on pelannut viimeiset kahdeksan ottelua ilman tehopisteitä. Kauden saldo on 46 ottelua ja tehot 5+8=13. Palloseura ei ole saanut rahoilleen vastinetta, kun slovakialainen on hiipunut mitäänsanomattomaksi riviukoksi.

Yllätys

Niko Hovinen tuskin olisi arvannut, että hän pääsee vielä uransa ehtoopuolella pelaamaan Suomen mestaruudesta – uransa ensimmäisestä. Sportin 34-vuotias maalivahti kaupattiin Tapparaan. Ei Hovinen mikään sateentekijä ole, mutta hän on juuri sellainen konkari, jota Tappara tarvitsee tuomaan turvaa Christian Heljangon rinnalle. Hyvä hankinta.