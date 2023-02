Vaasan Sport löi hanskat tiskiin.

SM-liigaseura Vaasan Sport on Ilta-Sanomien tietojen mukaan päättänyt aloittaa tyhjennysmyynnin loppukauden osalta.

Sport taipui perjantaina Jukureille jatkoajan jälkeen maalein 1–2, mikä käytännössä katkaisi oljenkorren pudotuspeleihin yltämisestä. Kotkapaidat ovat sarjassa sijalla 13.

Ero alempaan pudotuspeliviivaan on yhdeksän pistettä. Sport on hävinnyt kolme viimeistä otteluaan, kun runkosarjaa on jäljellä vielä kaksitoista ottelua.

IS tavoitti Sportin toimitusjohtajan Tomas Kurténin kommentoimaan tyhjennysmyynnin aloittamista.

– Sanotaanko näin, että ainakin pohdimme asiaa. Me tulemme asian kanssa ulos sitten kun on varmaa tietoa, mutta on selvää, että tällaisessa tilanteessa pohdintoja pitää tehdä puolin ja toisin, Kurtén sanoi lauantaina aamupäivällä.

IS:n tietojen mukaan pelaajille on jo kerrottu mahdollisuudesta neuvotella siirrosta muualle.

Sportin ruotsalaiset kärkipelaajat kiinnostavat pelaajamarkkinoilla. Simon Hjalmarsson on SM-liigan pistepörssissä kuudentena (45 ottelussa tehopisteet 12+30=42) ja Axel Holmström seitsemäntenä (48 ottelussa 13+27=40).

Hjalmarsson ja Holmström ovat solmineet Vaasaan kahden vuoden jatkosopimukset, joten mahdollinen loppukauden laina muualle tarkoittaisi paluuta Sportiin ensi kaudeksi.

Sportin rautaisen ykkösketjun kolmas lenkki Jens Lööke on jo yhdistetty Ruotsissa huhutasolla SHL-seura Brynäs IF:ään. Myös Löökellä on Sportin kanssa sopimus ensi kaudesta.

Kärkipakki Emil Johansson on lähtökuopissa.

Sportin kärkipuolustaja Emil Johansson on siirtymässä Turun Palloseuraan. IS uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Johansson on jo tehnyt TPS:n kanssa sopimuksen ensi kaudesta.

43 ottelussa 24 pistettä latonut vikkelä pakki on erittäin lähellä loikata Vaasasta Turkuun jo nyt.

SM-liigan siirtoikkuna sulkeutuu 15. helmikuuta eli ensi viikon keskiviikkona.

Sport pelaa seuraavan ottelunsa maanantaina Ilvestä vastaan.