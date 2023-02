Kommentti: Tässä on SM-liigakauden suurin fiasko

JYPin jääminen pudotuspelien ulkopuolelle on valtava rimanalitus panostuksiin ja odotusarvoihin nähden, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Jukka Rautakorven valmentaman JYPin kausi on mennyt tuloksellisesti vihkoon.

Viime huhtikuussa Jyväskylän JYP julkaisi tiedotteen. Otsikossa luki ”JYP2025-strategia: JYP haluaa takaisin Liigan huipulle”.

Strategiaprujusta löytyi tuttuja, hienolta kuulostavia termejä ja konsulttiliturgiaa. Uuden strategian tavoitteena on nostaa JYP takaisin suomalaisen seurakiekkoilun huipulle.

Päivää ennen tiedotetta JYP julkisti virallisesti uuden valmennusryhmänsä. Konkarivalmentaja Jukka Rautakorpi palasi Jyväskylään ja sai talkoisiin mukaansa Ville Niemisen ja Mikko Heiskasen.

Rautakorpi linjasi tehtäväkseen nostaa JYP seuraavien kolmen vuoden aikana takaisin mitalipeleihin. Nostattavat puheet olivat hunajaista kuultavaa JYPin kannattajille, sillä takana oli hävettäviä rämpimiskausia. JYP oli jäänyt edellisillä kausilla sijoille 15 ja 13.

Operaatio kunnianpalautus sai lisää pontta, kun JYP ei jäänyt seinäruusuksi pelaajamarkkinoilla.

Järjestään lähes kaikki liigaseurat panostivat täksi kaudeksi voimallisesti kokoonpanoonsa, mutta kilpavarustelu oli kovinta Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

JYP nosti pelaajabudjettiaan peräti 700 000 eurolla. Hippokselle lappasi nimimiehiä Sami Nikusta, Juuso Puustisesta ja Robert Roobasta alkaen. Jossain välissä ehdittiin painattaa myös Tractor Hockey -paitoja.

Jyväskylässä oli ennen kauden alkua pitkästä aikaa väreilevää nostetta ja uskottavuutta, mutta panostuksiin nähden JYP on ollut tämän kauden suurin fiasko.

Tuskin kukaan odotti, että uudistunut JYP rynnii saman tien kuuden joukkoon, mutta vähimmäisvaatimuksena sentään oli, että JYP kilpailisi ensimmäistä kertaa moneen vuoteen uskottavasti pudotuspelipaikasta.

Toisin kävi.

SM-liigan kiivas pudotuspelikilpailu tiivistyy runkosarjan viimeisille kierroksille, mutta Jypinkylässä ei tarvitse enää jännittää. Kautta on jäljellä vielä 11 ottelua, ja selvää on, että hurrikaanipaitojen kausi päättyy runkosarjaan.

Se on valtava rimanalitus JYPin organisaatiolta panostuksiin ja odotusarvoihin nähden. Julkisuuteen ilmoitettujen lukujen perusteella JYP lähti kauteen sarjan seitsemänneksi suurimmalla (2,3 miljoonaa euroa) pelaajabudjetilla.

Liigajumbo SaiPa on oma surullinen lukunsa tämän kauden liigassa, mutta yhtä lailla rapaa pitää antaa toiseksi viimeisenä rämpivän JYPinkin suuntaan.

Tapparasta tutut Jukka Rautakorpi ja Ville Nieminen (vas.) pyrkivät nyt kehittämään jyväskyläläistä jääkiekkoa.

Kun Rautakorpi saapui adjutantteineen Jyväskylään, seura oli kaaosmaisessa tilassa. Rautakorpi otti komentoonsa suunnan ja identiteettinsä täydellisesti kadottaneen seuran.

Uuden, uskottavan identiteetin iskostaminen ei tapahdu hetkessä, mutta selvää on, että huomattavasti parempaan olisi pitänyt pystyä jo avauskaudella.

JYPin kausi on ollut ailahtelevaa menoa alusta asti. Uuden muutosprosessin alussa kasvukivut olivat syyskaudella odotettuja, mutta JYPin viritetty traktori on sutinut mudassa pitkin kautta.

Kylmä tosiasia on se, että JYPin pelillinen ja sitä kautta tuloksellinen taso on heitellyt liikaa.

Sekavan kauden paras jakso ajoittui loka-marraskuuhun, kun JYP voitti 11 ottelun jakson aikana seitsemän kertaa. 26. marraskuuta JYP venytti kauden pisimmän voittoputkensa neljään otteluun. Sen jälkeen joukkue ei ole pystynyt voittamaan kahta ottelua putkeen.

Tappio. Voitto. Tappio. Voitto. Tempoileva kaava on toistunut peliviikosta toiseen. Lopullinen kuolinisku haperoille pudotuspelihaaveille tapahtui viime viikon tuplaotteluissa KalPaa vastaan, kun KalPa kaatoi JYPin lukemin 5–4 ja 6–3.

Kahteen KalPa-tappioon tiivistyi oikeastaan koko JYPin kausi.

JYPin hyökkäyksessä on ihan riittävästi ratkaisuvoimaa ja leveyttä. Puolustuspelaaminen on kuitenkin ollut niin joukkue- kuin yksilötasolla monena iltana ala-arvoisella tasolla.

JYP on tehnyt sarjassa viidenneksi eniten maaleja (2,63 per ottelu), mutta omissa on kolissut toiseksi eniten (2,96 maalia ottelua kohti).

Kauden aikana JYPin leiristä on kuulunut raportteja, kuinka peli on kehittynyt ja kuuluisa prosessi etenee. Ehkä, mutta tulokset kertovat muuta.

Kauden 29 ensimmäistä ottelua JYP pelasi vaatimattomalla 1,28 pisteen keskiarvolla. Trendi on ollut laskeva. Viimeisestä 20 ottelustaan JYP on kerännyt vain 21 pistettä (pistekeskiarvo 1,05).

Tätä taustaa vasten on käsittämätöntä, että JYPin riveissä voi olla tämän kauden pistepörssin voittaja sekä pakkipörssin voittaja. Pistepörssin kolmonen Jerry Turkulainen on mättänyt 49 otteluun 45 pistettä. Niku jakaa pakkipörssin kärkipaikan 37 pisteellään. 21 maalia paukuttanut Reid Gardiner kilpailee sarjan maalipörssin voitosta.

Jerry Turkulainen on ollut JYPin ylivertainen hahmo hyökkäyksessä.

Kärki on kiistatta terävä, mutta JYPin joukkueen rakennuksessa on tapahtunut myös selkeitä valuvikoja. Tästä pyyhkeitä ansaitsee urheilujohtaja Mikko Viitanen.

Jo ennen kautta oli selvää, että puolustus on turhan kapea hyökkäyssuuntaan nojaavan Nikun takana. Alakerrasta ei löydy riittävästi varmaotteisia yleispuolustajia, jotka pystyvät pelaamaan laatuminuutteja luotettavasti.

Myös maalivahtiosastolla JYP on antanut tasoitusta. Ykköseksi hankittu Eetu Laurikainen ei ollut vastaus ongelmiin. Marraskuussa kasvattajaseuraansa palannut Veini Vehviläinen aloitti vakuuttavasti, mutta kauden edetessä Vehviläinenkin on näyttänyt tavan kuolevaiselta repaleisen viisikkopuolustuksen takana.

Vastuu katastrofaalisesta kaudesta lankeaa niin pelaajien, valmennuksen kuin urheilujohtajan niskaan. Yksilöistä ei ole rakentunut kiinteä kollektiivi.

JYP on ollut välillä täysin tuuliajoilla. Ulkopuolelle on näyttänyt, ettei Rautakorpi ole saanut oikein missään vaiheessa kunnon otetta sarjan toiseksi nuorimmasta joukkueesta. Sen verran pahasti JYPin peli on hakenut tasapainoa.

Uuden projektin piti pohjautua hyvin organisoituun puolustuspeliin ja toimivaan erikoistilannepelaamiseen. Molemmat ovat pettäneet avauskaudella.

JYPin jäämisessä pudotuspelien ulkopuolelle on myös historianlehtien havinaa, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun 17. liigakauttaan valmentavan Rautakorven joukkue ei pääse pudotuspeleihin.