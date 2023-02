SM-liigatähti lataa suorat sanat kuuluisasta NHL-legendasta: ”Ei jäänyt hirveän hyvä kuva hänestä”

Jaakko Rissanen pelaa 33-vuotiaana uransa parasta kautta. Tuore isä on hurahtanut myös uuteen harrastukseen.

KalPan tähtihyökkääjän Jaakko Rissasen elämässä on meneillään mielenkiintoiset ajat.

33-vuotiaasta kuopiolaisesta tuli hiljattain isä, kun hänelle ja hänen vaimolleen syntyi esikoistyttö. Jäällä peli on kulkenut ennennäkemättömän hyvin.

Uransa parasta kautta pelaava sentteri on SM-liigan pistepörssin kärkinimiä 47 ottelun saldollaan 13+31=44. Oma vanha piste-ennätys meni jo rikki.

– Kun tulin viime syksynä tänne, itselläni oli vähän vaikeaa ja oli paljon huonoja pelejä. Nyt on mennyt pääasiassa hyvin. Tuntuu, että pelaamme joukkueena hyvin. Peli on paljon parempaa kuin viime kaudella, Rissanen vertaa.

Hän on Kuopion oma poika, joka pelaa urallaan neljättä kertaa KalPassa. Väliin ovat mahtuneet pestit SaiPassa, KHL:ssä ja Ruotsin liigan Linköpingissä, josta hän palasi keltaiseen kilpipaitaan viime kaudella.

Tie on vienyt aina kotiin Pohjois-Savoon, mutta reitin varrelle on osunut myös eksoottisempi asuinpaikka: Shanghai.

Syksyllä 2017 sattui ja tapahtui. KalPan hurmoksellinen hopeakevät oli sinkauttanut huippukauden pelanneen Rissasen Venäjälle, KHL-seura Vitjaz Podolskin riveihin Moskovan liepeille.

Hän tiesi, että tulosta piti tehdä heti.

– Voin syyttää ihan itseäni. Pelasin alkuun viisi treenipeliä huonosti, niin sitten minua ei enää hirveästi katseltukaan, Rissanen tarinoi.

Vitjaz myi hänet toiseen KHL-seuraan, kiinalaiseen Kunlun Red Stariin. Yhtäkkiä ympärillä olivat Shanghain pilvenpiirtäjät.

Kaupungissa asuu yli 24 miljoonaa ihmistä ja se on yksi maailman tiheimpiä metropoleja.

– Se tuli vähän kuopiolaispojan silmille, miten järkyttävän iso paikka se on. Ja tosi hieno paikka. Puoli tuntia kun ajaa autolla, niin se on sitä korkeaa pilvenpiirtäjää toisensa jälkeen. Muutama kuukausi siellä oli elämänkokemuksena hieno, Rissanen sanoo.

Jääkiekkoilullisesti ei niinkään.

– Vitjazissa pelasin itse huonosti ja joukkue myös, mutta meillä oli kuitenkin oikea joukkue ja hyvät fanit. Kiinassa jääkiekko ei suoraan sanottuna ollut kovin kivaa. Kotipeleissä kävi 50 katsojaa. Onneksi kaupunki oli aika uskomaton, kun pääsi hallilta pois. Toista sellaista kautta ei kuitenkaan olisi enää jaksanut, Rissanen kertoo.

Kunlunia piiskasi legendaarinen Mike Keenan, joka muistetaan raivopäisenä ja jopa pelättynä NHL-valmentajana. Hän voitti vuonna 1994 Stanley Cupin New York Rangersissa.

Kanadalaisesta Keenanista tuli myös historian ensimmäinen NHL:n ja KHL:n mestaruuden voittanut päävalmentaja, kun hän vei Metallurg Magnitogorskin Gagarin Cupin voittoon 2014.

”Iron Mike” otti usein yhteen tähtipelaajiensa kanssa. Kiinassa touhu oli äkäistä ja surkuhupaisaa, kun hänen valmentajanuransa veteli viimeisiään.

– Aika kova kuri oli. Ja aika huonosti pelaajat viihtyivät. Ei minulla tai varmaan kellään muullakaan ollut älyttömän hauskaa. Joukkueen peli ei kulkenut, Rissanen sanoo.

Erikoista oli, että Keenan toimi myös joukkueen general managerina. Hän teki Rissasen sopimuksen.

– Puolet joukkueesta sai kauden aikana potkut. Otettiin uusi joukkuekuvakin kesken kauden. Pelaajille vain sanottiin aamulla, että saat potkut, voit pakata kamat, ei tarvitse tulla enää huomenna.

Rissanen sai jatkaa pienessä alaketjujen roolissa kauden loppuun asti. Vitjazissa hänen tilastonsa olivat 21 ottelua tehoin 2+6=8, Kunlunissa 25 ottelua tehoin 2+1=3.

Potkuja jaellut Keenan sai lopulta itsekin kenkää.

– Kun Keenan sai potkut, joukkueella meni vähän paremmin. Aika tuulinen paikka se oli, Rissanen hymähtää.

Jaakko Rissanen (keskellä) on ollut yksi KalPan tehopelaajista tällä kaudella.

Puolalainen kulttihyökkääjä Wojtek Wolski oli pelannut Keenanin alaisuudessa Magnitogorskin mestarijoukkueessa. Wolski edusti myös Kunlunia Rissasen rinnalla.

– Hän sanoi, että Keenan oli Magnitogorskissa tosi hyvä. Siellä oli kakkosvalmentaja, joka päätti kaikista pelillisistä asioista, ja Keenan sitten loi henkeä. Se toimi, Rissanen sanoo.

– Wolskilla oli hyvät muistot Keenanista, mutta sitten Kunlunissa kaikki tuli vasten kasvoja.

Rissaseenkaan seitsemänkymppinen valmentajalegenda ei tehnyt vaikutusta.

– Ei jäänyt mitään hirveän hyvää kuvaa hänestä. En tiedä, johtuiko se sitten siitä, että hän oli jo vanhoilla päivillään.

Kotiin palannut Rissanen nauttii nyt Pohjois-Savon rauhasta. Tuore isä on hurahtanut uuteen harrastukseen: lintubongaukseen.

– Aivan täysin! hän vahvistaa.

– Sain juuri kaukoputken mökille. Tykkään seurailla, että mitä tuolla järvellä menee. Syksyllä tässä mökillä oli paljon muuttolintuja, Rissanen raportoi.

Inspiraatio lintuihin tuli appivanhemmilta. Tosin kovin ammattimaisena lintubongarina hän ei itseään pidä, ainakaan ihan vielä.

– Alakerran naapuri on oikea lintubongari. Hän lähtee aina aamukuudelta lintutornille. Itse olen käynyt lintutornissa kaksi kertaa. No, ehkä sitten joskus on aikaa.

Työ haittaa harrastustoimintaa. Rissanen on muutenkin vanhan liiton luontoihminen.

– Käyn kalassa kesäisin ja metsällä syksyisin.

Keväällä 2018 Rissanen teki KalPan kanssa viiden vuoden sopimuksen, josta kaksi vuotta sai pelata ulkomailla. Nyt tuo sopimus on päättymässä.

Ajatukset tulevaisuudesta ovat selkeät.

– Kova halu on jatkaa täällä – ja uskoisin, että se on mahdollista. Uskon, että KalPan kanssa saadaan sopimus aikaiseksi, hän sanoo.

Uran paras kausi antaa hyvät eväät neuvottelupöytään.