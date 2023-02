Jääkiekkolegenda Arto Heiskanen, 59, on kuollut

Arto Heiskanen sai syksyllä tietää sairastavansa syöpää.

Porin Ässien legenda Arto Heiskanen on kuollut 59-vuotiaana, seura kertoi keskiviikkoiltana. Heiskasen kuolemasta uutisoi ensin Satakunnan Kansa.

Heiskanen sairasti aggressiivisesti levinnyttä paksusuolensyöpää.

Toinen ässälegenda Veli-Pekka Ketola oli jutellut Heiskasen kanssa puhelimessa vielä tiistaina.

– En olisi sen puhelun perusteella uskonut ikinä, että tällainen uutinen on edessä tänään. Hän kuulosti ihan hyvävointiselta ja puhuimme niitä ja näitä, Ketola kertoi Satakunnan Kansalle keskiviikkoiltana.

Syöpä ja sen synnyttämät etäpesäkkeet löydettiin Heiskaselta alkusyksystä. Heiskanen kertoi järkyttävästä diagnoosistaan Ilta-Sanomille joulukuussa.

– No siis tilannehan on se, että ensin olen lähes päivittäin lenkkipolulla ja pärjään siellä kovakuntoisille nelikymppisille. Elän terveellisesti ja treenaan, kuten olen tehnyt koko elämäni. Sitten menee silmänräpäys, ja makaan täällä tällainen diagnoosi niskassa. Kontrasti on suoraan sanoen karmea, Heiskanen totesi muutamien voimasanojen säestyksellä.

Savonlinnassa vuonna 1963 syntynyt ja 19-vuotiaana Poriin muuttanut Heiskanen pelasi SM-liigassa vuosina 1983–1995. Lukuun ottamatta kautta 1989–90, jolloin ”Kunu” paukutti Ässien divarikaudella tauluun 44 ottelussa käsittämättömät tehot 58+52=110.

Kaikkiaan Heiskanen teki Ässien paidassa yli 200 maalia ja yli 400 tehopistettä. SM-liigassa hän pelasi kahden kauden ajan myös Rauman Lukossa.

1990-luvun lopussa viimeisinä pelivuosinaan Heiskanen kiersi vielä Euroopan pienemmissä sarjoissa. Peliuransa jälkeen hän toimi yrittäjänä.

Ässätähdet Arto Heiskanen (vas.) ja Arto Javanainen juhlimassa Ässien paluuta SM-liigaan 1990. Nyt molemmat patasankarit ovat poissa. Javanainen kuoli vuonna 2011.

Vielä joulukuussa Heiskanen näki tilanteessaan pientä toivoa. Juuri aiemmin häneltä oli leikkauksella poistettu koko paksusuoli.

– En ole mennyt paniikkiin tai antanut periksi. Jos minä nyt painan pääni leukaan, niin kuka minun puolestani yrittää selviytyä tästä?

– Nyt toivun siitä leikkauksesta, ja alkuvuodesta selvitetään, kannattaako hoitoja jatkaa vielä sytostaattihoidoilla. Toivoa ei ole täysin menetetty, mutta eiväthän ennusteet kovin positiivisia ole, Heiskanen sanoi pari kuukautta ennen kuolemaansa.

Anatoli Frolikov (vas.), Arto Javanainen, Kari Makkonen ja Arto Heiskanen panivat kaudella 1989–90 historiallisen näytöksen pystyyn silloisessa ykkösdivisioonassa ja nostivat Ässät välittömästi takaisin SM-liigaan.