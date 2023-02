Lukon päävalmentaja lateli kovaa tekstiä kärkikamppailun jälkeen – ”Todella huono signaali”

SM-liigan kärkikamppailussa puhutti etenkin yksi asia.

Tappara on tähän saakka tällä kaudella sietänyt hyvin kaikenlaisia tilanteita CHL:n aiheuttamista peliruuhkista huolimatta.

Maanantaina joukkuetta koeteltiin erityisen rajusti, kun flunssa-aalto iski samaan aikaan monelle pelaajalle ja kaupan päälle vielä päävalmentaja Jussi Tapolallekin.

Kaiken huipuksi molemmat maalivahdit Christian Heljanko ja Vilho Heikkinen puuttuivat kokoonpanosta. Lukkoa vastaan torjuntavastuun sai kolmosmaalivahti Paavo Kohonen.

U20 SM-sarjan parhaaksi pelaajaksi tammikuussa valittu Kohonen selvisi urakastaan kelvollisesti. Ei tehnyt ”gamesavereita”, mutta ei antanut myöskään lahjamaaleja.

Kenttäpelaajista Tapparalta oli poissa loukkaantuneen Otto Rauhalan lisäksi puolustaja Ben Thomas sekä hyökkääjät Kristian Tanus, Petteri Puhakka, Jonathan Davidsson, Sami Moilanen ja Juuso Ikonen. Kesken pelin rivistä putosi vielä sentteri Patrik Virta.

– Saimme silti ihan hyvän ryhmän jäälle. Se on sitten toinen tarina, miten me pelasimme, kuittasi Tapparan päävalmentajana toiminut Tuomas Tuokkola.

Tapparan haasteet eivät lopu vielä tähänkään. Seuraavat pelit tulevat nopeasti, mutta Leijonat vievät mukaan loppuviikoksi ykköspakin Valtteri Kemiläisen sekä avainhyökkääjät Veli-Matti Savinaisen ja Niko Ojamäen.

– Kyllähän tämä jotenkin tulevaisuudessa pitäisi pystyä järjestämään, ettei maajoukkueturnauksia ja liigaa päällekkäin pelattaisi, Tuokkola summasi ja täsmensi:

– Tämän viikon peliruuhkamme on kuitenkin syksyn koronan ja CHL-menestyksen sivutuotetta. Niiden takia tälle viikolle siirrettiin Lukko-pelin lisäksi lauantainen JYP-ottelu.

Lukon terveystilanne on tällä hetkellä hyvä. Maajoukkueen matkaan valittiin vain Julius Mattila.

Siitä huolimatta Lukon päävalmentaja Marko Virtanen otti kantaa painokkaasti EHT-turnauksen päällekkäisyyteen.

–Todella huono signaali oman lajin arvostamisesta, kun Leijonat pelaa päällekkäin Liigan kanssa. Kenellekään ei ikinä tulisi mieleen edes ehdottaa, että Valioliigaa pelattaisiin samaan aikaan kuin Englanti kohtaa maaottelussa jonkun maan. Tai missään muussakaan isossa urheilulajissa missään maailman maassa, Virtanen perusteli.

Pelaajille Suomi-paidan pukeminen on kunnia-asia.

– Yhden unelman täyttymys. Junioreissa sain sen kokea, nyt se tapahtuu myös A-maajoukkueessa, Lukon keskushyökkääjä Julius Mattila vahvisti.

– Jos minulta kysyttäisiin, niin liiga olisi tauolla samoin kuin muissakin EHT-maissa.

Julius Mattila on ollut oivassa vireessä SM-liigassa.

Mattilan maajoukkuevalinta on seurausta loistavista ja koko ajan kehittyneistä esityksistä.

Hän pääsi juhlimaan Suomen mestaruutta heti ensimmäisellä Lukko-kaudellaan 2021 ja on nostanut profiiliaan sen jälkeen koko ajan.

Kehityksestä kertoo Mattilan pistesaldo: ensimmäisellä kaudella 24, toisella 29 ja nyt jo tässä vaiheessa kautta uusi maali, syöttö ja piste-ennätys 12+23=35.

– Olen saanut koko ajan luottoa enemmän. Silloin pitää tulostakin tulla. Olen saanut Lukossa toteuttaa itseäni, koko ajan on kannustettu rohkeaan pelitapaan, Mattila kehui.

Samalla ajatuksella hän aikoo lähteä myös EHT-peleihin.

– Omilla vahvuuksillani minut on Leijoniin valittu, niitä aion rohkeasti siellä myös käyttää. Aion olla oma itseni, olipa roolini sitten mikä vaan. Kaikki käy, sitä hommaa tehdään, mitä pyydetään, Mattila suunnitteli.

Lukossa Mattila pelaa ykkösketjun sentterinä ja urakoi sekä ylivoimaa että alivoimaa.

Tappara-voiton hän ratkaisi pelin loppuhetkillä syöttämällä Lukon neljännen ja laukomalla itse viidennen osuman tyhjään maaliin.

Varmistiko tämä voitto Lukolle jo runkosarjan voiton?

– Hyvät asetelmat se meille siihen antaa. Vielä on yksi keskinäinen peli jäljellä, se on ikään kuin kuuden pisteen ottelu, Mattila tuumi.

Miltä Lukon tilanne vaikuttaa kevättä kohti?

– Kokonaisvaltaisesti pelimme on aika hyvällä mallilla. Runkosarja on näyttänyt, että meillä on mahdollisuus taistella mestaruudesta. Ylivoimapelissä on vielä hiottavaa. Monta tasaista ottelua kääntyy keväällä sen toimimisen perusteella voitoksi tai tappioksi, Mattila sanoi.