SM-liigan kriisipesäkkeestä kajahti käsittämätön lausunto – seurapomo käy kuumana: ”Hieno ajojahti menossa”

SaiPan urheilupomo Jussi Markkanen kommentoi kapteenistoon kuuluvan pelaajansa kohahduttavaa ulostuloa.

Lappeenrannan SaiPa rämpii häpeällisellä tavalla SM-liigan jumbona. SaiPa on ottanut turpaan kymmenessä ottelussa putkeen. Piste-ero toiseksi viimeisenä majailevaan JYPiin on venähtänyt jo 16 pisteeseen.

Runkosarjaa on jäljellä vielä reilu kuukausi. SaiPan kapteenistoon kuuluva puolustaja Kalle Maalahti avautui jumbojoukkueen tilanteesta Etelä-Saimaan haastattelussa.

Sarjan tehotilaston hyytävimmällä lukemalla (-27) pelaavan Maalahden, 31, kommenteista saa kuvan, ettei SaiPan pelaajia enää kiinnosta hoitaa työvelvoitteitaan asianmukaisella tavalla.

– Siellä on sellaisia harjoituksia välillä, missä näkyy, että on puhallettu ulos. Se on huono asia, koska joukkueessa on paljon nuoria pelaajia, jotka tarvitsisivat hyvää harjoittelua, Maalahti sanoi Etelä-Saimaalle.

– Tavallaan tuntuu turhalta olla taas tilanteessa, jossa pelataan pelejä, joilla ei ole merkitystä.

Lue lisää: ES: SM-liigan häpeäseurassa ei kiinnosta enää edes harjoitella – ”Pelataan pelejä, joilla ei ole merkitystä”

Miltä Maalahden kommentit kuulostavat, SaiPan toimitus- ja urheilujohtaja Jussi Markkanen?

– Kun kommentit ottaa irrallisena, niin missaa koko jutun pointin. En näe mitään järkeä, että lähdetään tekemään juttua yhden kommentin perusteella. Kun ihan normaali lause tulkitaan tuolla tavalla ja se tulee teidän päästä ulos, se on ihan järkyttävää tekstiä. Teillä on hieno ajojahti menossa niin SM-liigaa kuin SaiPaa kohtaan. Sitä en oikein ymmärrä. Ehkä me ollaan se ansaittu, Markkanen vastaa.

Kun lukee koko jutun, niin sitaateista saa kieltämättä kuvan, että SaiPassa on lyöty rukkaset tiskiin?

– Tällaisista jutuista on turha vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Joo, se oli tyhmästi sanottu, koska se voi johtaa harhaan ja siitä voi repiä erilaisia otsikoita, mutta tämä asia on käyty tänään pelaajan kanssa läpi. Kun tulokset ovat nähdynlaisia, silloin pelaajat, valmentajat ja johto tuskastuvat. Silloin sitä miettii, miksi näitä asioita tehdään ja muuta.

Kalle Maalahti antoi palaa Etelä-Saimaan haastattelussa.

Markkasen mukaan kyse on ollut yhdestä vapaapäivän jälkeisestä harjoituksesta, jotka menivät huonosti. Valmentajat joutuivat keskeyttämään harjoitukset ja he kävivät tämän jälkeen pelaajien kanssa keskustelua siitä, miten nykytilanteessa pitää toimia.

– Yleisesti voin kommentoida, että jokaiselle joukkueelle tulee huonoja harjoituksia. Ne harjoitukset pannaan poikki ja käsitellään aina, niin kuin meilläkin. Ei kysymys ole siitä, ettei täällä harjoiteltaisi kunnolla. Meidän päivittäinen harjoittelumme on ihan täysin verrattavissa mihin joukkueeseen tahansa. Tulokset eivät ole sitä, mitä pitäisi, mutta se ei johdu siitä, etteivätkö meidän pelaajamme halua harjoitella tai pelaajat eivät olisi valmiita harjoittelemaan ja olemaan urheilijoita päivästä toiseen, Markkanen sanoo.

Eli et näe, että tässä olisi kyse siitä, että pelaajien ammattiylpeys sakkaisi?

– Ei varmasti sakkaa. Tulokset sakkaavat siitä, ettemme ole tarpeeksi hyviä. Se on inhimillistä, että tulee huonoja päiviä kun on mentaalisesti vaikeaa. Huono päivät pitää vain minimoida. Kyse ei ole siitä, että pelaajat eivät haluaisi edustaa SaiPaa.

– On hienoa huomata, kun neuvottelee pelaajasopimuksista ja keskustelee pelaaja-agenttien kanssa, että mikään ei ole muuttunut agenttien silmissä. Siitä huolimatta mitä nyt tapahtuu ja miten meistä tällä hetkellä kirjoitetaan, osittain aiheesta ja osittain aiheetta, meidät nähdään edelleen erittäin hyvänä kasvupaikkana ja hyväksi paikaksi kehittyville pelaajille. Se on meille elinehto.

Mikä on seurajohdon vastuu nykyisestä tilanteesta?

– Eihän tässä voi vastuuta paeta. Tulokset puhuvat puolestaan. Olemme epäonnistuneet monellakin eri tasolla. On turha selitellä. Meillä on selkeä kuva ja se varmasti vahvistuu koko ajan, miksi olemme tässä tilanteessa. On selvää, että joudumme korjaamaan tiettyjä asioita. Ei ole koskaan ideaalitilanne kun joutuu vaihtamaan valmentajaa kesken kauden ja tekemään kompromisseja tiettyjen pelaajien suhteen. Nyt pitää ottaa opiksi ja mennä eteenpäin.

” Tulokset puhuvat puolestaan.

Minkälaisia muutoksia SaiPan toimintaan on tulossa?

– Siitä kerromme tarkemmin strategian julkistamisen yhteydessä tällä viikolla. Ulospäin tärkeimpänä on se, että pystymme rekrytoimaan lisää porukkaa urheilupuolelle ja saamme siltä osin lisää käsiä.

– Joukkuetta on rakennettu siihen malliin, että meillä oli pidempi sopimus edellisen päävalmentajan (Pekka Virta) kanssa ja tarkoitus oli pelata vähän erilaista jääkiekkoa. Se ei lähtenyt lentoon, ja nyt pitää paikkailla niitä jälkiä ja suunnata uutta kohti. Siihen jääkiekkoon rakennettu tietynlainen pelaajamateriaali ei toiminut. Osittain johtuen varmasti siitä, että liigan sisäinen kilpailu- ja kamppailutaso on selvästi koventunut. Emme ole pystyneet vastaamaan siihen.

Missä menette ensi kauden päävalmentajapalkkauksen suhteen?

– Prosessi on viimeisillä metreillä. Saamme sen maaliin tuota pikaa. Se on toinen asia, milloin julkistamme nimen.

Saako Ville Hämäläinen jatkaa päävalmentajana?

– Hän on yksi hyvä vaihtoehto.

Entäs urheilujohtajan pesti. Jatkatko tuplaroolissa vai onko SaiPa palkkaamassa uuden urheilujohtajan?

– En ole jatkamassa tuplaroolissa missään nimessä. Tarkkailemme hallituksen ja omistajien kanssa organisaation roolien kirkastamista ja luomme mallia, millä etenemme. Uudella organisaatiomallilla ja uudella porukalla on tarkoitus aloittaa viimeistään siinä kohtaa, kun tämä kausi loppuu. Mitään tarkkaa päivämäärää ei ole lyöty lukkoon.

Minkälaiset taloudelliset edellytykset SaiPalla on pelata SM-liigassa tulevaisuudessa?

– Totta kai on taloudellisia haasteita, niin kuin monella muullakin paikkakunnalla. Varmasti olemme yksi eniten hallista ja koronasta johtuen kärsineitä. Meidän puskurit on syöty ja kassa on tiukilla, mutta meillä on sitoutunut yhteisö siihen, että SaiPa toimii jatkossakin vastuullisesti niillä edellytyksillä, mitkä täällä ovat. Se vaatii vastuullista taloudenpitoa. Meidän taloudellinen tilanteemme mahdollistaa menestymisen ja kilpailukykyisen pelaajabudjetin myös tulevaisuudessa. Sitä huolta meillä ei ole.

Kun tappioita on kertynyt, pelaajia on lähtenyt ja näyttää, että rukkaset on heitetty nurkkaan, aikooko SaiPa jotenkin kompensoida lipun hintoja maksaville katsojille ja kausikorttilaisille loppukaudella?

– Meillä ei ole olemassa sellaista päätöstä. Totta kai pohdimme kaikkia keinoja, joilla voimme vahvistaa yhteisöämme. Käymme dialogia kumppaneiden ja kannattajien suuntaan, Markkanen sanoo.

– Meille on tullut kolme pelaajaa sisään kauden aikana ja olemme luopuneet useammasta. Jos puhutaan tyhjennysmyynneistä, olemme luopuneet yhdestä pelaajasta, joka oli meille tärkeä ja onnistunut eli Aaron Irving. Muut ovat olleet siirtoja, jotka halusimme tehdä myös vahvistaaksemme joukkuetta. Toki Jarno Koskirannan siirto Ilvekseen oli rajatapaus. Halusimme antaa hänelle mahdollisuuden pelata mestaruudesta.

Onko SaiPasta vielä lähdössä pelaajia?

– Turha maalata itseään nurkkaan ja sanoa, ettei lähde. Jos tulee niin hyvä tarjous, että jostain pelaajasta kannattaa luopua, niin sitten se tapaus pitää käydä läpi. Meillä ei ole mitään päätöstä, että meidän täytyy luopua pelaajista.