SM-liigatuomio: Nyt löytyi kaikista härskein mailaviritys – ”Ei voi olla totta”

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Tapparan ”original taikuri” Jori Lehterä on pelaaja, jonka näkemisestä livenä kannattaa maksaa. Lehterä on hyvissä iskuasemissa SM-liigan pistepörssin voittokamppailussa. Lehterä (9+35) on viiden pisteen päässä Michael Jolysta (21+28). Pelintekotaitojen lisäksi konkarisentterin monipuolisuus on illasta toiseen kovaa luokkaa. Hommat hoituvat 5–5-pelin lisäksi niin yli- kuin alivoimalla. Lehterä on liigan ainoa vähintään 700 aloitusta ottanut pelaaja, jonka voittoprosentti on yli 60.

Jori Lehterä palasi Tapparaan voittamaan Suomen mestaruuden.

Puheenaihe

Alkaa näyttää siltä, että kaikki pudotuspelijoukkueet ovat selvillä. HPK (67 pistettä) on tiukasti kiinni kymppipaikassa, eikä taustalta meinaa löytyä kunnon työntöä. Viivan alla Jukurit (62) on karmeassa luisussa. KooKoolla (62) on kaksi ottelua HPK:ta vähemmän pelattuna, mutta tämä kotipeliviikko on armoton: keskiviikkona vastassa Lukko ja perjantaina Tappara.

Tyyli

Ilveksen virkeä someosasto iski jälleen taattua laatua tiskiin. Kapteeni Eemeli Suomen jatkosopimuksen julkistus oli todella taiten hoidettu operaatio, vaikka Turun suunnalla hieman loukkaannuttiin. Ilveksen tuoreimmasta viihdepaketista löytyi pinkkiä pikkutakkia, pelaajien rentoa heittäytymistä ja pakollinen Kummeli-viittaus.

Moka

Kalle Maalahti sen sanoi ääneen, minkä muut ovat jo nähneet: SaiPassa liekki alkaa sammua. Joinakin päivinä luovuttaminen ja töiden hoitamatta jättäminen on mahdollista myös ammattilaisurheilussa, kun sarja on suljettu ja sarjapaikka on saletissa myös ensi kaudelle.

Yllätys

Ässät kuuluu kauden positiivisimpiin yllättäjiin. Karri Kivi on repinyt paljon irti tasapaksusta kokoonpanosta. Ässien riveistä yhden pelaajan tilastorivi yllättää isosti. Ydinpelaajiin kuuluvaa Jan-Mikael Järvistä ei ole koskaan tunnettu maalintekijänä, mutta silti: yksi tehty maali 44 otteluun on hämmentävä saldo. Järvinen vieläpä pelaa eniten (18.46) Ässien hyökkääjistä.

Teemu Suvinen

Tähti

HPK:n puolustaja Arttu Pelli pelasi varsin kelvollisen tammikuun: 13 ottelussa yhtä monta (7+6) tehopistettä. Helmikuun kahdessa ottelussa hän on jatkanut piste per peli -tahtiaan. Pelli on äitynyt melkoiseen alkukevään vireeseen, sillä yhteensä hän on tehnyt kaudella 20 pistettä.

Puheenaihe

Oulusta kajahtaa vielä? Kärpät tuskaili pitkään tehottomuuden kanssa, mutta nyt kulkee. Kahdeksasta viime ottelusta Kärpät on hävinnyt vain kaksi. Joukkueen hyökkäyspeli on paljon raikkaampaa ja mielikuvituksellisempaa kuin alkukaudella. Hyökkäysalueen hyökkääminen ei ole enää kaavamaista puurtamista. Kärpät on hyvällä tiellä kevään lähestyessä.

Tyyli

KalPan tuore vahvistus Matyas Kantner pelaa rivolla mailavirityksellä, jonka alaosa on kirkkaan valkoinen ja yläosa tumma. Tästä tshekkilaiturin taikasauvasta tulee mieleen vanhan liiton varsi ja irtolapa -yhdistelmä. Ja vielä mustat erkkarit täysivalkoiseen lapaan... Ei voi olla totta! Kantner on tosin tullut väkevästi SM-liigaan ja tehnyt 5 ottelussa 4 (1+3) tehopistettä.

Kantnerin rivo mailaviritys etualalla oikealla. Tshekkihyökkääjän maila erottuu joukosta.

Moka

JYPin kausi on pannukakku, fiasko. Jyväskyläläiset panostivat joukkueeseensa pitkästä aikaa kunnolla mutta pudotuspelitkin jäävät haaveksi. Kyllä, tämä on Jukka Rautakorven ensimmäinen kausi, mutta pelaajamateriaalilla olisi ollut aineksia paljon parempaan.

Yllätys

Puolitoista viikkoa sitten Ilves kaatoi Tapparan paikallisottelussa todella vakuuttavalla pelillä – sitten tapahtui jotain kummaa. Kahteen otteluun Ilves ei tehnyt maalin maalia ja taapertaa nyt neljän pelin tappioputkessa. Antti Pennasen joukot nousivat jo kerran kanveesista, nyt temppu täytyisi tehdä nopeasti uudelleen.

Sasha Huttunen

Tähti

Jukurien Niko Huuhtanen pelaa mahtavaa kautta. 19-vuotias voimalaituri nosti maalimääränsä jo viiteentoista. Hän johtaa tulokkaiden maali- ja pistepörssiä ylivoimaisesti 36 ottelun saldollaan 15+12=27. Tällä tahdilla 20 maalia menee rikki, mikä olisi tulokaspelaajalta uskomaton temppu. Jarmo Wasama -palkinnon osoite on selvillä.

Puheenaihe

Lauri Marjamäki tölväisi Petopodissa Ilvestä ja Tapparaa kutsumalla näitä "ostojoukkueiksi". Ihan hauska heitto ja silmänkääntötemppu, kun Oulussa on laitettu joukkueeseen tolkuton määrä rahaa. Tällä hetkellä sijoitus on kuudes, vaikka materiaalin turvin sen pitäisi olla 1–2. Mutta tuollaiset heitot sähköistävät mukavasti asetelmia kevään lähestyessä.

Lue lisää: Lauri Marjamäki antoi palaa podcastissa – ”Tappara ja Ilves ovat ostojoukkueita”

Tyyli

Petri Kontiolan ja Juhamatti Aaltosen välinen paidanvaihto jää historiaan, mutta täytyy nostaa esiin myös Eemeli Suomen jatkosopimus. Suomen sitoutuminen Ilvekseen lähentelee jumalaisia sfäärejä. 27-vuotiaalla huippuhyökkääjällä olisi ollut – taas kerran – ottajia ulkomailla, mutta hän haluaa edustaa tupsukorvia myös seuraavat kaksi kautta.

Moka

Lyödyn lyöminen ei ole kivaa, mutta mitä SaiPasta voi sanoa? Seura lyö itsekin itseään. Kapteeni Kalle Maalahti myönsi, että aina ei jakseta edes treenata. Tappioputken mitta on kymmenen ottelua. Hyvä puoli on se, että Mestis-tasoisen seuran notkuminen SM-liigassa lisää painetta sarjan avaamiselle.

Lue lisää: ES: SM-liigan häpeäseurassa ei kiinnosta enää edes harjoitella – ”Pelataan pelejä, joilla ei ole merkitystä”

Yllätys

JYP on ihmeellinen ilmestys. Joukkue pelaa välillä hyvinkin viihdyttävää lätkää Jerry Turkulaisen ja Sami Nikun johdolla. Verkot heiluvat. JYP on tehnyt sarjassa kuudenneksi eniten maaleja, mutta myös päästänyt toiseksi eniten. Pudotuspelipaikka karkasi, kun tuplaotteluissa KalPaa vastaan tuli takkiin 4–5 ja 3–6. Lukemissa tiivistyy koko kausi.