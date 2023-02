ES: SM-liigan häpeäseurassa ei kiinnosta enää edes harjoitella – ”Pelataan pelejä, joilla ei ole merkitystä”

SaiPa on ajautunut häpeälliseen tilaan.

Lappeenrannan SaiPa on kammottava ilmestys jääkiekon SM-liigassa. Sarjan jumbojoukkue on lyönyt hansat tiskiin häpeällisellä tavalla.

Edellisistä kymmenestä ottelustaan SaiPa on hävinnyt kymmenen. Maaliero tältä ajalta on 15–44. Sarjataulukossa ero viimeistä edelliseen joukkueeseen on jo 16 pistettä.

SaiPa on kaupannut pois jo likimain kaikki pelaajansa, joista joku suostuu jotakin maksamaan.

Lauantain Pelicans-tappion jälkeen SaiPan kokenein pelaaja Kalle Maalahti, 31, puhui Etelä-Saimaa-lehdelle suoraan joukkueensa tilasta.

Kapteenistoon kuuluva Maalahti myönsi, että SaiPassa on jo heitetty välillä kirves kaivoon harjoituksissakin. Toisin sanoen palkkatöiden tekeminen ei kiinnosta.

– Siellä on sellaisia harjoituksia välillä, missä näkyy, että on puhallettu ulos. Se on huono asia, koska joukkueessa on paljon nuoria pelaajia, jotka tarvitsisivat hyvää harjoittelua, Maalahti sanoi Etelä-Saimaalle.

– Tavallaan tuntuu turhalta olla taas tilanteessa, jossa pelataan pelejä, joilla ei ole merkitystä.

SaiPan päävalmentajana toimii Ville Hämäläinen, joka nousi päävastuuseen lokakuussa, kun Pekka Virta sai potkut.

Urheilujohtajaa SaiPassa ei edes ole, vaan niitä hommia hoitelee toimitusjohtaja Jussi Markkanen päätoimensa ohessa.

Maalahti kritisoi turhautuneen oloisena myös SaiPan pelaajistoa.

– Paljon on kiinni pelaajien halusta ymmärtää pelin lainalaisuuksia. Ihan sama jos olet vaikka hyvä laukomaan, mutta et ymmärrä ollenkaan peliä, niin ei siitä tule mitään, Maalahti täräytti.

SaiPa on sekaisin.

SaiPan kaudesta on kovaa vauhtia tulossa heikoin yhdeltäkään SM-liigajoukkueelta 15 vuoteen. Toistaiseksi sitä titteliä pitää hallussaan kauden 2018–19 Ässät, joka keräsi 47 pistettä.

SaiPalla kasassa on nyt 39 pistettä, kun jäljellä on vielä 13 merkityksetöntä ottelua.

SaiPan käyrä on laskenut viime vuosina tappavan tasaisesti. Kaudella 2019–20 se oli 12:s, sitten 13:s, viime kaudella 14:s ja nyt 15:s.

Suljetun sarjan takia alemmas se ei voi enää vajota.