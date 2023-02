Leijoniin valittu puolustaja hölmöili itselleen pelikiellon

Valtteri Pulli taklasi Kasper Ojantakasta väärällä tavalla.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueeseen maanantaina valittu puolustaja Valtteri Pulli hölmöili perjantain liigakierroksella ja joutui väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi.

TPS:ää edustava Pulli taklasi toisessa erässä KooKoon Kasper Ojantakasta ja sai tempustaan kahden minuutin rangaistuksen.

– Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Pullille ottelurangaistus/pelikielto päähän tai kaulan/niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta, Liigan verkkosivuilla kirjoitettiin.

TPS hävisi kotiottelunsa KooKoolle voittolaukauskilpailun päätteeksi 1–2 ja vierailee tänään Rauman Lukon luona. Koska TPS pelaa jo lauantaina, Pullin pelikielto määrättiin väliaikaisena kurinpitokäsittelyn ajaksi.

Pulli on pelannut TPS:ssä tällä kaudella 47 ottelua tehoin 3+11=14. Hän on kirjauttanut 10 rangaistusminuuttia. Hänen on määrä debytoida A-maajoukkueessa ensi viikolla Sveitsissä ja Ruotsissa pelattavassa Euro Hockey Tourin turnauksessa.

Pelicansin Lukas Jasek määrättiin tänään väliaikaiseen pelikieltoon eilisen kierroksen tapahtumien johdosta.

Jasek löi kolmannessa erässä mailalla SaiPan Elmeri Laaksoa ja sai viiden minuutin rangaistuksen sekä pelirangaistuksen huitomisesta.

Liigan verkkosivujen mukaan tilannehuone on katsonut tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Jasekille ottelurangaistus/pelikielto huitomisesta.

Liiga nosti perusteluissa esille sen, että lyönti tapahtui kostona vastustajan käsille kiekollisen tilanteen ulkopuolella, Laakso ei pelannut enää ottelussa, ja Jasek vaaransi piittaamattomalla teolla vastustajan terveyden.

Pelicans murjoi liigajumbo SaiPan 7–2 ja vierailee tänään Lappeenrannassa SaiPan luona. Pelicansin paras pistemies Jasek (16+18=34) on sivussa hölmöilynsä takia.