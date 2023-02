HIFK kertoi merkittävän sopimusuutisen

Kristian Vesalainen tuli HIFK:hon kesken kauden ja jatkaa seurassa myös ensi kaudella.

Helsingin IFK:n laitahyökkääjä Kristian Vesalainen jatkaa seurassa myös ensi kaudella. HIFK kertoi yksivuotisesta jatkosopimuksesta Bättre Folk -kannattajayhteisössään.

– Kristianin työmoraali on ollut erinomainen alusta alkaen, ja hänellä on kaikki työkalut olla sarjan parhaita pelaajia. Huomasimme hyvissä ajoin, että yhteistyön jatkuminen palvelee molempia osapuolia. Kristianilla on ikää vasta 23 vuotta ja paljon hyviä pelivuosia edessään, sanoi HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen.

Ennen torstain Lukko-kamppailua Vesalainen on tehnyt Liigassa tällä kaudella 24 ottelussa 17 tehopistettä. Vesalainen tuli HIFK:hon marraskuussa kesken kauden pelattuaan alkukauden Ruotsin liigan Malmössä.

Vesalainen on pelannut urallaan myös NHL:ssä yhteensä 70 ottelua. Hänet varattiin ensimmäisellä kierroksella vuonna 2017.