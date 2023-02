Lauri Marjamäki haukkui tylysti Ilvestä ja Tapparaa – nyt puhuu Jussi Tapola

Oulun ja Tampereen välillä kipinöi SM-liigassa. Lauri Marjamäki mollasi Ilvestä ja Tapparaa, nyt Jussi Tapola vastaa.

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki äityi yllättäen haukkumaan tamperelaisseuroja oululaisessa Petopodi-podcastissa. Marjamäki mollasi Tapparaa ja Ilvestä tylysti ”ostojoukkueiksi”.

– Tappara ja Ilves ovat ostojoukkueita. Ei heillä ole omia kasvatteja. Enemmän siellä on Kärppien kasvatteja kuin Ilveksen tai Tapparan kasvatteja. Meillä on niitä kymmenkunta, Marjamäki latasi.

Tapparan monivuotinen päävalmentaja ja myös seuran urheilutoimenjohtajana toiminut Jussi Tapola oli kuullut selkkauksesta ”otsikkotasolla” ja kommentoi valmentajakollegansa lausuntoa viileästi.

– Minun mielestäni Tappara on tuottanut viime vuosina huippupelaajia liigaan. Osa on jäänyt meille, osa on siirtynyt muihin seuroihin niin kuin kaikista seuroista, Kärpistäkin, siirtyy, Tapola sanoi.

IS luki Tapolalle Marjamäen sanatarkan sitaatin, minkä jälkeen Tapparan luotsi halusi lyödä faktat tiskiin.

Hän toi ilmi, ettei Tapparan joukkue varsinaisesti pullistele oululaisseuran kasvatteja. Sellaisiksi voidaan puhtaasti laskea Tapparan kakkosmaalivahti Vilho Heikkinen. Tapparaa kolmatta kauttaan edustava Petteri Puhakka pelasi Kärpissä yhden kauden B-junioreissa ja kaksi kautta A-junioreissa.

– Voiko silloin laskea Kärppien kasvatiksi, jos on pelannut kolme kautta Oulussa? Meillä on siis yksi Kärppien kasvatti ja toinen, joka voidaan jollain mittarilla laskea Kärppien kasvatiksi. Mielestäni se kertoo kaiken siitä, millä vakavuudella [Marjamäen] kommenttiin kannattaa suhtautua, Tapola sanoo.

Tapola on eri mieltä myös siitä Marjamäen väitteestä, ettei Tapparalla ole omia kasvatteja. Tapola luetteli joukkueestaan kahdeksan pelaajan nimet.

– Tanus, Merelä, Levtchi, Kuusela, Rauhala, Nieminen, Rönni ja Luoto. Se on ihan hyvä määrä, Tapola laskeskeli.

– Minä luulen, ettei Ilvekselläkään varmaan montaa Kärppien kasvattia ole. Ehkä Oulusta oli nyt vain pientä provosointia tänne Tampereen suuntaan. Kevään lähestymistä ilmoilla, Tapola tuumasi.

Tapola on oikeassa, sillä Ilveksellä on kokoonpanossaan kaksi Kärppien kasvattia: Aku Räty ja Eetu Päkkilä.