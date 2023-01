Lauri Marjamäki antoi palaa podcastissa – ”Tappara ja Ilves ovat ostojoukkueita”

Lauri Marjamäen mielestä tamperelaisseuroissa pelaa enemmän Kärppien kasvatteja kuin paikallisia poikia.

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki lausui kulmianostattavia kommentteja oululaisjoukkuetta tarkkaan seuraavassa Petopodi-podcastissa.

Kun Marjamäkeä haastatellut toimittaja nosti esiin Kärppien omien kasvattien arvon seuralle, valmentaja sivalsi yllättäen SM-liigan tamperelaisseuroja.

– Tappara ja Ilves ovat ostojoukkueita. Ei heillä ole omia kasvatteja. Enemmän siellä on Kärppien kasvatteja kuin Ilveksen tai Tapparan kasvatteja. Meillä on niitä kymmenkunta, Marjamäki latasi.

Hän nosti esiin esimerkiksi Kärppien omat puolustajakasvatit Topi Niemelän, 20, ja Arttu Paason, 21. He ovat tällä kaudella ottaneet roolia oululaisten siniviivalla.

Marjamäen mielestä Niemelä ja Paaso ovat osoitus Kärppien rohkeudesta viedä nuoria pelaajia eteenpäin.

– Kun katsoo vaikka Ilveksen tai Tapparan Petteri Puhakkaa, Eetu Päkkilää tai Aku Rätyä tai ketä tahansa. Hienoa, että he onnistuvat ja pelaavat siellä kovalla tasolla. Omavaraisuus on katoava luonnonvara. Nykyään ostetaan jengit eikä katsota, missä on pelannut. Oulussa kasvattajaseura on kuitenkin sitouttava tekijä ja hyvä niin, Marjamäki kommentoi.

Ostojoukkueista huutelu on valmentajalta hieman erikoista, koska Kärpät lähti kauteen isoimmalla pelaajabudjetilla ja on talven mittaan hankkinut mukaan esimerkiksi ruotsalaisen Carl Jakobssonin ja muiden seurojen kasvattamat Otto Karvisen, Joel Olkkosen ja Karolus Kaarlehdon.

Ennen kuin Marjamäki aloitti monologinsa tamperelaisista, hän puhui pelaajien kasvattamisesta ihan muuta. Häneltä kysyttiin Kärppien omasta pojasta Ville Koivusesta, 19, joka iski viime viikolla ammattilaisuransa ensimmäisen hattutempun SaiPan verkkoon.

– Ihan sama onko ”Kille” 30- vai 20-vuotias. Hänellä on toisessa ylivoimassa ja kakkoskentässä rooli. Silloin pitää tulosta tehdä. Ei tässä mitään kasvateta ja muuta, Marjamäki sanoi.

Kärpät voitti viime viikolla kaikki kolme otteluaan varsinaisella peliajalla ja hilasi itsensä SM-liigassa sijalle kuusi.