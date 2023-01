SM-liigatuomio: Tampereelle tulossa vielä supervahvistus? Ikiaikainen piste-ennätys vihdoin koetuksella

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Ville Touru ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

KalPan kultakypärä Jaakko Rissanen pelaa 33-vuotiaana uransa parasta jääkiekkoa. Uran piste-ennätys (43) kaudelta 2016–17 mennee uusiksi jo tällä viikolla. Tasaisen tappavalla tahdilla tulosta tekevä taiturimainen kuopiolaissentteri loistaa pistepörssin kakkosena tehoilla 11+30. Rissasen syöttöpalvelu takaa tontteja muille liukuhihnalta. Oli lähellä valintaa Ruotsin EHT-turnaukseen.

”Jännevirran Jagr” pelaa huippukautta KalPassa.

Puheenaihe

12 700, 7 348, 6 150, 6 028... Viikonlopun kierroksilla nähtiin komeita yleisömääriä ympäri Suomen. Tampereen paikalliskamppailu, Ilves-fanien spektaakkelimainen kannattajamatka Poriin sekä Oulun ja Turun huippuottelut keräsivät kansaa lehtereille. Perjantain ja lauantain kierrosten katsojakeskiarvo oli 5 001. Lupailee hyvää. Onko tämä kevät sittenkin se kaikkien aikojen...

Tappara ja Ilves ottivat yhteen loppuunmyydyssä Nokia-areenassa perjantai-iltana.

Tyyli

Petri Kontiola, 38, pyörtää lopettamispäätöksensä vain, jos "löytyy joku rikas sheikki". Seuraavassa Ilveksen kotiottelussa oli ”sheikki” paikalla turvamiesten ympäröimänä ja kyltissä luki: Konna, how much? Mahtavaa reagointia ja hyvää väriä Tampereen suunnalta.

Moka

Pelicansin kotiotteluiden jälkeiset lehdistötilaisuudet eivät ole enää ennallaan. Omanlaisensa tunnelman luonut punainen sohva on viety pois ja valmentajat antavat kommentit muiden paikkakuntien tapaan seisaaltaan kliinisemmässä ympäristössä. Tämä on skandaali! Toki aiemmat pressitilaisuudet baarikansan edessä aiheuttivat omat haasteensa, kun yleisö pääsi huutelemaan milloin mitäkin valmentajien puheenvuorojen väliin.

Yllätys

Katastrofaalisen syyskauden jälkeen Helsingin IFK ajaa kiivaasti kärkeä kiinni. Stadilaisten tuloskunto on yllättävän jykevää luokkaa, sillä HIFK on hävinnyt varsinaisella peliajalla viimeksi 13. joulukuuta. 15 ottelun kuntopuntarissa HIFK on sarjan ykkösjoukkue. Ville Peltosen valmentama ryhmä on piikkaamassa oikeaan aikaan pudotuspelejä ajatellen.

Ville Touru

Tähti

JYPin Sami Nikun tehovire vain yltyy. Pakkien pörssikärjen saldo 43 ottelussa on nyt 9+28=37. Yhden liigakauden puolustajien piste-ennätys on 53, johon ovat yltäneet Pekka Rautakallio (1979) ja Brian Rafalski (1999). Niku on tällä hetkellä vauhdissa 50 pinnan kauteen. Uusi ennätys on täysin mahdollisuuksien rajoissa. Ensi viikolla Niku pääsee vieläpä lypsämään SaiPaa! Uusi ennätys vaatisi Nikulta viimeisissä 15 ottelussa 17 pistettä.

Puheenaihe

Onko Kärpät vihdoin herännyt? Viime viikolta täydet 9 pistettä, jalkoihin jäivät niin Lukko kuin Tappara. ”Nyt annamme painetta vastustajalle myös hyökkäysalueella. Mielestäni tällainen vapaampi ja liikkuvampi tyyli sopii meidän joukkueelle”, tuumasi kärppätähti Ville Leskinen Kalevassa. Kappas vaan!

Tyyli

SaiPalla on nyt myyjän markkinat, koska mikään muu joukkue ei oikein voi vielä aloittaa tyhjennysmyyntiä ja lyödä kautta kunnolla läskiksi. Lappeenrannan kirpputorilla kauppa käy. Jo viisi ukkoa on saatu heivattua ulos. Tuoreimpana SaiPa sai kaupattua ykköspakkinsa Aaron Irvingin Sveitsiin. Kun Ville Meskaselle vielä löydetään ottaja, SaiPassa kultakypärä irtoaa 17 tehopisteellä. Parin viikon päästä jo ehkä alle kymmenellä?

Saimaan Pallo on murheellinen ilmestys.

Moka

Täksi kaudeksi Pohjois-Amerikasta Suomeen palannut Ilveksen Eetu Tuulola, 24, on pelannut kauden avausillan jälkeen 37 (!) ottelua putkeen ilman maalia. Ja hän on hyökkääjä. Calgaryn farmissa toistasataa AHL-ottelua pelannut voimahyökkääjä kolkutteli taannoin jopa NHL:n porteilla, mutta sittemmin Tuulolan tähti on syöksynyt pystysuoraan alaspäin.

Yllätys

Maanantai-iltana tuli tieto, että liigan viime kauden maali- ja pistekuninkaan Anton Levtchin NHL-sopimus Floridan kanssa puretaan. Huhumylly Suomeen paluusta käy kuumana. Se lienee myös Tapparan kasvatin kohdalla todennäköisin skenaario. Voi hyvä luoja, minkälainen tähtisikermä kirvesrinnoilla onkaan kasassa, jos vielä taikuri Levtchi pamahtaa takaisin kotikaupunkiinsa. Vai sittenkin Ilvekseen...?

Anton Levtchi voitti viime kaudella SM-liigan piste- ja maalikuninkuuden ja nosteli vielä sen päälle Kanada-maljaa.

Sasha Huttunen

Tähti

Ville Peltonen on saanut HIFK:n pelin rullaamaan. Pisteputki on jo kahdentoista ottelun mittainen. Voittoja on tullut yhdeksän. Nyt nähdään, onko kyse hetken tuulahduksesta vai oikeasta nousukaudesta. Myös viime kaudella IFK:n paras vaihe osui nimittäin vuodenvaihteeseen. Jos vire pysyy yllä, jopa kotietu on mahdollinen.

Puheenaihe

Suljettua SM-liigaa moukaroidaan nyt joka suunnalta. Paine sarjan avaamiselle kasvaa koko ajan. Pelaajista Ilari Melart ja Jesse Joensuu ovat ottaneet voimakkaasti kantaa avaamisen puolesta. Jos SM-liiga olisi avointa urheilua, SaiPan romahdus johtaisi siihen, että sen pitäisi puolustaa sarjapaikkaansa kevään karsinnoissa. Muutos lähestyy.

Tyyli

Petri Kontiola vetää jäähyväiskierrostaan SM-liigassa. Viime lauantaina hän jätti hyvästit Porille. Tällä viikolla hän pelaa viimeisen runkosarjaottelunsa Hämeenlinnassa ja ensi viikolla Kuopiossa. Kannattaa käydä katsomassa! Kontiola edustaa katoavaa luonnonvaraa vanhan koulukunnan kiekkotaiturina. Edessä on kaunis kevät.

Moka

Syksyn sensaatiojoukkue Pelicansin lento on loppu. Viimeisestä yhdeksästä ottelusta sillä on kaksi voittoa ja seitsemän tappiota. Sijoitus on tipahtanut kärkitaistosta neljänneksi – ja ero seiskasijaan on enää vaivainen piste. Nyt mitataan päävalmentaja Tommi Niemelää. Usein keväisin isot heräävät ja pienet hyytyvät.

Tommi Niemelän luotsaamalla Pelicansilla takkuaa.

Yllätys

Pakkien pistepörssistä ei löydy juuri yllättäjiä, mutta yksi nimi täytyy nostaa esiin: KalPan Colby Sissons. Hän takoi kovia pisteitä Ruotsin kakkostasolla, joten potentiaali tiedettiin, mutta varmuutta ei tietenkään ollut. 39 ottelun saalis on tehot 8+16=24. Hyvä haku KalPalta, jonka taskussa on myös optio ensi kaudesta.