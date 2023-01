Ilveksen yllätyshahmo havahtui Tampereen paikallispelin alussa: ”Mitä täällä tapahtuu?”

Eetu Päkkilä (1+1) loisti Ilveksen sankarina, kun Tappara kaatui täydessä Nokia-areenassa (12 700) maalein 4–3.

Tampere

■ Tappara–Ilves 3–4 (0–1, 2–3, 1–0)

Ilveksen yllätyshahmoksi maalillaan ja syötöllään kauden neljännessä Mansen kiekkoderbyssä noussut Eetu Päkkilä, 23, huomasi jo pelin alussa, että jotain olennaista puuttuu Nokia-areenan katsomosta.

– Hetken mietin penkillä, että mitä täällä tapahtuu? Sitten tajusin, etteivät isot Ilves-liput heilu katsomossa eikä kuulu tuttua fanien kannustuslaulua. Areenassa oli harvinaisen hiljaista. Siinä mielessä annoimme koko pelin vastustajalle tasoitusta, Päkkilä sanoi.

– Kun vastassa oli Tappara, keskittyminen pysyi kuitenkin hyvin pelissä alusta loppuun. Pelasimme vahvan ottelun. Vastustajalla oli hetkensä, mutta puolustimme niissä viisaasti.

– Jos olisi ollut kyse jostain muusta kuin paikallispelistä, äänekkäiden fanien puuttuminen olisi ollut paljon suurempi juttu. Monesti, jos kotipelissä hiukan nukahdamme, fanien kannustus herättää joukkueen skarppaamaan uudelleen. Kannattajat ovat olleet meille tosi vahva tuki ja voimavara koko Nokia-areenan ajan, Päkkilä kiitteli.

Päkkilä muutti Oulusta Tampereelle kovana talenttina kesällä 2019. Alla oli loistava kausi Kärpissä, kun hän voitti A-nuorten SM-liigan maalipörssin 38 osumallaan kaudella 2018–19.

Ilveksessä luisteluvoimaisen Päkkilän rooli on muotoutunut jokapaikanhöyläksi, joka pelaa missä milloinkin tarvitaan.

– Ei taida olla yhtäkään pelaajaa joukkueessamme, jonka kanssa en olisi kauden aikana jossain pelissä pelannut. Siihen voin olla tyytyväinen, että peliaikaa on kauden edetessä yhä enemmän tullut. Mutta kyllähän se hommaa helpottaisi, jos kaverit vierellä pysyisivät pidempään samoina,

Tapparaa tullut osuma oli Päkkilälle vasta kauden neljäs. Syöttöjä tilillä on kuusi.

– Aika pienellä vaivalla onnistuminen tuli. Menin maalille haistelemaan irtokiekkoa, kun näin Joona Ikosen laukovan. Kiekko putosi veskarin (Christian Heljanko) hanskasta tyhjän maalin eteen. Siitä oli helppo siirtää se maaliin.

– Henkisesti tärkeä onnistuminen. Tiedän, että taitoni tehdä maaleja ei ole lopullisesti kadonnut mihinkään. Jossain vaiheessa niitä voi ryöpsähtää enemmänkin, Päkkilä luottaa.

Jos maali tuli tilille pienellä vaivalla, Päkkilän syöttö voittomaaliin oman päädyn kiekonriiston jälkeen oli todella upea taidonnäyte.

– Näin Ikosen luistelevan keskialueella ylöspäin. Vähän taisi kiekko ottaa kimmoketta vastustajastakin, mutta hän pääsi syötöstäni yksin läpi. Perään komea viimeistely ”Iksulta”.

Osuma oli Liigan parhaalle maalitykille jo kauden 20:s.

Ilves johti ottelua siinä vaiheessa 4–1. Tappara löi kaiken peliin ja teki pelistä lopussa vielä tiukan, mutta Ilves nappasi voiton maalein 4–3.

Ilves johtaa nyt kauden paikallispelejä voitoin 3–1, maaliero näissä otteluissa on 14–7.

Molempien tamperelaisjoukkueiden pelivire on ollut vakuuttavaa viime aikoina.

Jos sama tahti jatkuu, Tappara ja Ilves voivat hyvin löytyä runkosarjan päättyessä sijoilta yksi ja kaksi.

– Antaisihan se huikeat asetelmat pudotuspeleihin. Mikäpä olisi parempaa ja sytyttävämpää kuin päättää kausi paikallisfinaaleihin. Siitä sarjasta ei ainakaan tunnetta eikä puhetta kaupungilla puuttuisi, Päkkilä fiilisteli.

Paljon on vielä sitä ennen pelattavaa, mutta The Manse finaalin toteutumisennuste on tällä hetkellä korkeampi kuin koskaan.