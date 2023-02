Jarno Koskiranta tutustui maailmantähtiin Venäjällä – paljastaa kuuluisuuden erikoisen tavan

Jarno Koskiranta tutustui maailmantähtiin Venäjällä.

Jarno Koskiranta on maailmaa nähnyt mies.

Ilveksen Jarno Koskiranta kiekkoili seitsemän kauden ajan venäläisvetoisessa KHL:ssä. Hän voitti KHL:n mestaruuden Pietarin SKA:ssa vuonna 2017 ja jätti itäliigan lopullisesti taakseen vuonna 2020.

SKA:ssa pelatessaan Koskiranta, 36, pääsi kiekkoilemaan maailmantähtien kanssa. Suurimpina tähtinä mieleen jäivät venäläislegendat Pavel Datsjuk, 44, ja Ilja Kovaltshuk, 39.

– He ovat erilaisia persoonia. Kovaltshuk on räiskyvä ja seurallinen, haluaa olla kaikissa jutuissa koko ajan kiinni. Kovaltshuk ottaa tilan haltuun, mutta Datsjuk on enemmän vetäytyvää tyyppiä, Koskiranta kertoo.

– Datsjuk on sellainen tosi jalat maassa -tapaus. Hän on harvemmin suuremmassa porukassa äänessä, mutta sitten jos ollaan kahdestaan, niin juttu luistaa. Molemmat ovat tosi mukavia miehiä, Koskiranta jatkaa.

Pavel Datsjuk Leijonien maalilla vuonna 2016.

Suomalaishyökkääjä pääsi seuraamaan läheltä legendojen touhuja ja tapoja treeneissä.

– Datsjuk tykkäsi treenien väleissä pelailla omia pikkupelejään ja hioa kiekonhallintaansa. Hän kyseli porukkaa mukaan yksi vastaan yksi -pienpeleihin, sitä kautta varmaankin hänen kiekonsuojaaminen ja kiekonriistotaito on kehittynytkin.

Koskirannan mukaan Kovaltshuk kikkaili ja laukoi melko paljon varsinaisten treenien ulkopuolella.

Äärimmäisen tarkka Kovaltshuk oli mailoistaan. Ja niitä kului paljon.

– Hän tykkäsi aina käyttää tuoretta mailaa, ihan uutta siis. Hänellä oli käytännössä joka päivä kaksi täysin uutta mailaa valmiina. Se oli aika erikoinen juttu, ja hän on pelaaja, jonka olen oman urani aikana nähnyt kuluttavan eniten mailoja.

– Kovaltshukin pääasiallinen ase oli tehokas laukaus, joten hänelle oli varmaankin siitä johtuen tullut sellainen tapa, että mailan pitää aina olla ihan tuore, Koskiranta tuumaa.

Ilja Kovaltshukilla oli usein tunteet pinnassa otteluiden aikana.

Koskiranta siirtyi hiljattain SaiPasta Ilvekseen. Hän kuvaili Ilta-Sanomille, että KHL on suomalaisten silmissä nykyisin kuollut.

Itänaapurimme raaka hyökkäys Ukrainaan on tuomittu jyrkästi ja laajalti ympäri maailmaa.