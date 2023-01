MM-kisojen maalikuningas nauttii savolaisten kielitaidosta – kertoo, mitä ajattelee SM-liigasta

Jukurien tuore vahvistus on nauttinut olostaan ja peleistään Suomessa.

Jääkiekon SM-liiga sai vuodenvaihteessa harvinaista väriä, kun Mikkelin Jukurit pestasi englantilaishyökkääjä Liam Kirkin. Brittipelaajia on liigassa nähty aiemmin vain yksi, Ilveksessä vuosituhannen alussa pelannut Matt Smith. Kirk poikkeaa kuitenkin Smithistä siinä, että hän on saanut kiekkokasvatuksensa synnyinmaassaan.

Kirk, 23, on nuoresta iästään huolimatta tehnyt jo muutakin kiekkohistoriaa: MM-kisojen pääsarjan jaettu maalikuninkuus (Britannian paidassa 2021) ja korkein juniorivuotensa Britanniassa pelanneen varaus NHL:ään (189:s vuonna 2018).

”Tienraivaajan” seuraava tähtäin on sitten se vaikein: pääsy NHL:ään, kautta aikain ensimmäisenä brittikiekkokasvattina.

– NHL on kenen tahansa (kiekkoilevan) lapsen unelma, niin se on ollut minullakin. Se on yhä tavoitteeni. Mutta juuri nyt keskitytään aina seuraavaan päivään, kehittymiseen ja siihen, että olisin se paras mikä voin olla, Kirk toteaa STT:n haastattelussa.

Kirkin uran ”seuraavat päivät” vierivät Mikkelissä. Hän kasvoi keskisen Englannin Yorkshiren pienessä Maltbyn kunnassa ja kasvoi kiekkoilijaksi läheisessä Sheffieldin kaupungissa ”jääkiekkoperheessä isoveljensä perässä”. NHL-varauksensa jälkeen Kirk lähti Pohjois-Amerikkaan oppimaan suuren kiekkomaailman meininkiä.

Parin vuoden takaista pientä Ruotsin-piipahdusta lukuun ottamatta ura on jatkunut Pohjois-Amerikan farmisarjoissa, ja Suomi ja sen arvostettu pääsarja oli tähän vaiheeseen varsin sopiva askel. Tiellä kohti unelmaa.

– Jo vuoden 2021 MM-kisojen jälkeen olisi auennut mahdollisuuksia tulla Suomeen, mutta päädyin sopimukseen minut varanneen Arizonan kanssa. Tällä kaudella oli ajatuksena pysyä Pohjois-Amerikassa, mutta ei se oikein auennut (peliajan jäädessä NHL:n pääfarmisarja AHL:ssä vähiin). No, joulun tienoilla tuli sauma siirtyä lainalle Eurooppaan, ja Suomen liiga on huippuliiga, Kirk kertoo.

Vuoden 2019 MM-kisoissa Kirk yritti pitää Marko Anttilaa aisoissa.

Aikaeron ja Saimaan rannalle asettumisen selvitettyään Kirk kävi tositoimiin, ja takoi kahteen ensimmäiseen otteluunsa tehot 1+3. Sen jälkeen on ollut vaisumpaa niin hänellä kuin joukkueellakin, mutta Kirk on viihtynyt ensiviikoissaan SM-liigan jäällä.

Toistaiseksi Kirk on pelannut Jukureissa yhdeksän ottelua tehoin 1+5.

– Liigassa on vauhdikasta peliä, taitoa ja hyviä luistelijoita. Isompi kaukalo tuo enemmän tilaa (kuin Pohjois-Amerikassa), mutta toki joukkueet ottavat tarkasti pelaten trappia. Hieno ja haastava liiga, mutta olen nauttinut kovasti, Kirk summaa.

– Meillä on ollut vaikeita pelejä, mutta porukassa on positiivinen meininki. Viikonloppuna otettiin taisteluvoitto SaiPasta. Haastetta riittää, mutta valmiina ollaan. Omalta osaltani olen tyytyväinen, jos teen kovasti hommia ja autan joukkuetta niin paljon kuin pystyn.

Kirk pitää myös uudesta kotikaupungistaan, jossa olisi tarkoitus pysyä kauden loppuun asti, ellei Arizonasta kuulu kutsua. Sopeutumista ovat helpottaneet monet asiat, eikä vähäisimpänä morsiamen Alishan saapuminen Liamin luo Mikkeliin.

– Olen kyllä nauttinut. Ihmiset ovat olleet todella ystävällisiä, ja kaikki tuntuvat puhuvan todella hyvää englantia! Seura on auttanut kaikessa, ja morsiamenikin tuli tänne vierailemaan, Kirk iloitsee.

Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen ansaitsee erityismaininnan.

– Hän on mahtava jätkä. Vaatii paljon, mutta tukee aina omiaan. Haluaa niin meidän pelaajien kuin itsensäkin kehittyvän, ja tekee intohimolla tätä hommaa, Kirk kehuu NHL:ssä pitkän ja menestyksekkään peliuran tehnyttä luotsia.