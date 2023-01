Normaalista poikkeava tunne päässä piinaa suomalaisen jääkiekon 21-vuotiasta suurlupausta – ”On raskasta”

Joel Blomqvist kärsii aivotärähdyksen sitkeistä jälkioireista.

Oulun Kärpät tiedotti tiistaina hankkineensa loppukaudeksi maalivahti Karolus Kaarlehdon, 25. Tiedotteessa käytettiin aavistuksen mystisiä sanavalintoja.

– Maalivahtitilanteen ollessa epäselvä Joel Blomqvistin loukkaantumisesta johtuen joudumme reagoimaan loppukauden osalta. Olemme iloisia, että saimme Karolus Kaarlehdon vahvistamaan rivejämme, kommentoi Kärppien urheilujohtaja Harri Aho tiedotteessa.

Blomqvist, 21, on Kärppien maalivahtitehtaan uusin timantti, joka säväytti pelaamalla viime kaudella erinomaisesti SM-liigassa. Otteiden innoittamana Kärpät uskalsi luottaa Blomqvistiin tämän kauden ykkösvahtinaan.

Kaksi ikävää tapausta heitti kuitenkin kapuloita rattaisiin. Lokakuussa HIFK:n Iiro Pakarinen törmäsi Blomqvistiin kesken ottelun.

– Siinä tultiin lujaa maalille, kaksi minuuttia estämisestä ja meidän veskarilla on nyt aivotärähdys, Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi pelin jälkeen lokakuussa.

Blomqvist palasi peleihin, mutta joulukuussa tärähti taas päähän. Tällä kertaa vastaavanlainen haveri sattui Tapparaa vastaan.

– Maalilla tuli törmäys, mutta tilanne ei itsestä tuntunut pahalta. Sen jälkeen tuli kuitenkin taas oireita ja jouduin sivuun, Blomqvist kertoo nyt Ilta-Sanomille.

– En ole itsekään varma, sainko uuden aivotärähdyksen vai johtuiko oireiden paluu ensimmäisestä tärähdyksestä. Tiedän vain, että ainakin minulla on taas ollut oireita.

Hän ei pidä kumpaakaan tapausta vastustajan likaisena temppuna. Tällä kaudella on ollut vain kosolti huonoa onnea.

– Ne olivat ihan normaaleja pelitilanteita. Valitettavasti jääkiekossa tulee törmäyksiä.

Blomqvist kärsii toistuvasta päänsärystä, joka on palannut aina, kun hän on yrittänyt palata Kärppien harjoituksiin. Kipu ei ole kovaa, mutta inhottavaa ja sivullisen korvin jopa pelottavaa.

– Minulla on paineen tunnetta päässä. Se on normaalista poikkeavaa, hän kertoo.

Kärppien tiedotteen mukaan paluuajankohtaa ei pystytä tarkasti arvioimaan. 21-vuotiaalla torjujalla pitäisi olla hieno ura edessään. Pittsburgh Penguins varasi ikäluokkansa huippuveskarin NHL:ään toisella kierroksella vuonna 2020.

Päävammat ovat vakavia ja muistuttavat kuolevaisuudesta. Moni hienokin ura on joko joutunut tauolle tai jopa päättynyt niiden vuoksi.

– En ole huolestunut, sillä uskon, että toivun hyvin. Uskon, että tervehdyn pian, Blomqvist sanoo.

Hän on painiskelee silti negatiivisten tunteiden kanssa.

– Harmittaa, kun on mennyt aikaa. On ikävää, että joudun olemaan poissa peleistä, kun haluaisin olla mukana auttamassa joukkuetta. On raskasta olla sivussa koko ajan, Blomqvist sanoo.

– En voi hirveästi muuta kuin yrittää saada itseni kuntoon ja olla varovainen. Kun on kyse päävammoista, liian isoja riskejä ei viitsi ottaa.

Tällä hetkellä ”Blomma” kuntouttaa itseään rauhassa päivä kerrallaan. Esimerkiksi viikko sitten hän ei voinut osallistua Kärppien aamujäille, kun IS vieraili harjoituksissa. Sen sijaan hän teki omia oheistreenejään.

– Yritämme nostaa harjoittelun tehoa päivittäin.