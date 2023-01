SM-liigatuomio: Tämä entinen supertähti on nyt järkyttävä floppi – ei tahdo mahtua edes pelaamaan: ”Surkeaa!”

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

HIFK:n 21-vuotias ykkösvahti Roope Taponen torjuu pienen suvantovaiheen jälkeen taas korkealla tasolla. Viikon kolmessa ottelussa Taponen päästi vain neljä maalia. Väkevä viikko huipentui lauantai-iltana Raksilassa, kun Taponen varmisti HIFK:lle voiton loppusekuntien huimalla venytyksellään. Taposen tulevaisuus näyttää kirkkaalta.

Puheenaihe

Nykyisin ottelun jälkeiset pressitilaisuudet ovat hyvin usein mitäänsanomattomia rykäisyjä, mutta HPK:n ja Tapparan välisen matsin jälkeen Jarno Pikkarainen ja Jussi Tapola pääsivät hyvään iskuun otteluvalvojan kanssa. Rapsakkaa verbaalipainia, omien puolustamista ja pientä piikittelyä ilman, että kenenkään tunteita loukattiin. Kauden viihdyttävin pressitilaisuus toistaiseksi.

Tyyli

Rinkelinmäen lauantaissa nähtiin myös poikkeuksellisen räväkkä erätaukohaastattelu, kun Tapparan sielupelaaja Veli-Matti Savinainen ei pidätellyt kynttilää vakan alla, vaan äityi kehumaan itseään onnistuneen suorituksen jälkeen. Tätä lisää ja vähemmän nöyristelevää jargonia.

Moka

Kisapuistossa on kirpputori auki. SaiPa kyntää hävettävällä tavalla sarjan ylivoimaisena jumbona ja kaikki pelaajat ovat kaupan. Kapteeni Jarno Koskiranta lähti Ilvekseen ja ykkösvahti Niclas Westerholm on menossa Kärppiin. Ei siitä mihinkään pääse, mutta tyhjennysmyynnit näyttävät aina irvokkailta, vaikka ilmiö toistuu kaudesta toiseen.

Lue lisää: Kärpät kaappasi Leijonien maalivahdin

Yllätys

SM-liigan pistepörssin kärkikymmenikössä kokemus on valttia, mutta 22-vuotias Patrik Puistola on yllättävä poikkeus konkarien joukossa. Puistola on nakuttanut 42 otteluun 31 pistettä, mikä on Jukurien kovin saldo. Puistola on tehnyt tai syöttänyt 30 prosenttia Jukurien maaleista. Hämmentävän kova lukema.

Patrik Puistolalla kulkee.

Teemu Suvinen

Tähti

Karri Kiven Ässät on kammottavan kovassa iskussa. Patapaidat ovat äityneet jo neljän pelin voittoputkeen ja kaataneet sen aikana kolme kovaa joukkuetta: Lukon, Tapparan ja Kärpät. Ässät on hiipinyt kamppailemaan jopa viimeisestä suorasta pudotuspelipaikasta. Parannettavaakin vielä on: Ässien ylivoimaprosentti 14,18 on sarjan huonoin.

Karri Kiven Ässillä kulkee.

Puheenaihe

Suomalainen sarjakiekkoilu on isossa kuvassa retuperällä, vaikka SM-liigalla pyyhkii ihan hyvin. Kaksi pk-seudun joukkuetta haluaisi lähivuosina SM-liigaan, mitä joukkuemäärälle tehdään? U20-sarja on katastrofi ja tarvitsee muutoksen. Pääseekö Jokerit takaportin kautta Mestikseen, putoaako joku silti? Suuri myllerrys on käynnissä, ja nyt olisi otollinen aika isolle uudistukselle.

Tyyli

KalPan urheilutoimenjohtaja Anssi Laine perheineen on jo vuoden ajan majoittanut kotonaan ukrainalaisen Bohdanin, 13, joka pääsi näin turvaan ja sai myös jatkaa rakasta kiekkoharrastustaan. Nyt Bohdan on jo sopeutunut Suomeen ja oppinut englantia ja vähän suomeakin. Kerrassaan upea teko Laineen perheeltä.

Lue lisää: Bohdan, 13, pääsi turvaan Anssin ja Katin kotiin Kuopioon – äiti jäi 8-vuotiaan pikkusiskon kanssa sodan kauhuihin

Moka

JYPin Jerry Turkulainen kärkkyy SM-liigan pistepörssin kärkipaikoilla – Sami Niku johtaa pakkien pörssiä. Hurrikaanipaitojen Reid Gardiner taistelee maalipörssin voitosta. Yksilöillä kulkee siis kivasti, mutta JYP on silti käsittämättömästi vasta sijalla 14. Jukka Rautakorven joukkue on alisuorittanut pahasti.

Yllätys

Yllätyin, kun Ilves tiedotti hankkineensa Jarno Koskirannan SaiPasta. KHL-konkarin paluu Lappeenrantaan meni pahasti pieleen, joten odotukset Ilves-pestillekään eivät ole korkealla. Koskirannan, 36, kokemuksesta voi olla Ilvekselle hyötyä pudotuspeleissä, mutta suurta sankaritarinaa tästä ei tule.

Sasha Huttunen

Tähti

Kristian Vesalainen on herännyt henkiin. 23-vuotiaan jässikän urakäyrä oli uhkaavassa laskussa, kun hän floppasi ensin NHL:ssä ja sitten Ruotsissa. HIFK:ssa Vesalaisella on vaikean startin jälkeen alkanut luistaa. Hän takoi HPK:n nuottaan tehot 1+2 ja verkko heilui myös Kärppiä vastaan. 20 ottelun saalis on tehot 7+8=15.

Puheenaihe

SM-liiga on huipputasainen. Se takaa mielenkiinnon runkosarjan loppuun asti. Sijat 4–8 on seitsemän pisteen sisällä ja sijat 9–14 niin ikään seitsemän pisteen. Pudotuspelipaikoista tulee kova kisa keväällä.

Tyyli

Jesse Joensuu on pelimies. Ässät löi Lukon rankkareilla Raumalla – ja Joensuu pani parastaan tv-haastattelussa. ”Lukon fanit huutelevat ilkeyksiä ja pyytävät lopettamaan. Ja Ässien fanit huutavat nimeä. Meni täydellisesti näin henkilökohtaisesti”, Joensuu sanoi.

Moka

Olli Palola on järkyttävä floppi. Takavuosien maalikuningas on tehnyt SM-liigassa tällä kaudella 22 ottelussa vaisut tehot 3+2. IFK:n miehen viimeisin maali on syyskuulta. Välillä hän ei ole edes mahtunut kokoonpanoon. Surkeaa!

Yllätys

Eetu Randelin oli viikon yllättävä sankari. KalPan maalille hälytetty Mestis-mies torjui llvestä vastaan upean 1–0-vierasvoiton. Torjuntoja kertyi 32. Randelinilla, 21, on tulevaisuus liigassa, vaikka tämä kausi meneekin Mestiksen puolella Iisalmen Peli-Karhuissa.