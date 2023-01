Kommentti: Harry Harkimo on sitkeä kuin purukumi tukassa – mutta pystyykö hän vielä kerran huijaamaan SM-liigaa?

Harry Harkimon haamu on tuhoamassa Jokerien paluuhaaveet, kirjoittaa Vesa Rantanen.

Amerikassa sanotaan, että fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me, mikä tarkoittaa että yksi huijaus on huijarin vika, mutta toinen kerta on jo huijatun oma vika.

Tätä SM-liigayhteisö pohtii, kun liigaa sen historian suurimmalla huijauksella kölin alta vedelleen Harry Harkimon nimi putkahtelee toistuvasti esiin Jokerien paluun yhteydessä.

Milloin se on puheluita liigaan, milloin hän etsii hankkeelle rahoittajaa.

Hän on virtahepo olohuoneessa.

Harkimo on kaikissa yhteyksissä kiistänyt olevansa millään lailla poikansa Joel Harkimon hankkeessa mukana, mutta toisaalta niin kiisti Joelkin viime elokuussa vain päivä sen jälkeen, kun IS oli uutisoinut hänen hankkineen Jari Kurrilta Jokerien lisenssisopimuksen.

Joel Harkimo on Jokerien taustayhtiön ainoa omistaja.

Tai tarkemmin Joel Harkimo kiisti olevansa yhtään minkään hankkeen keulakuva. Se saattaakin olla totuus, sillä paljon enemmän hän vaikuttaa isänsä bulvaanilta kuin keulakuvalta, jolla olisi jotkut ohjaksen tyngät näpeissään.

Koko liigayhteisö on varma, että isä-Harkimo häärää taustalla. Siksi Jokerien jossain kohtaa kaivatusta paluusta on tullut ruma via dolorosa.

Jokerit pelasi Putinin propagandaliigana tunnetussa KHL:ssä 2014–22.

Suomalaisen kiekkojohtamisen legenda Frank Moberg, 80, pystyy aktiivipomoista poiketen puhumaan pidäkkeettä eikä hän epäröinyt kertoa näkemystään Harkimosta.

– Isäukkohan siellä taustalla häärii, ei Joel tätä yksin ole junailemassa, hän kajautti makean röhönaurun säestämänä.

Arvottoman näytelmän suurimmat häviäjät ovat Jokerien kannattajat sekä junioriorganisaatio, josta ei taas ainakaan kahteen kauteen ole saumaa oman seuran miesten joukkueeseen.

Jokereilla ei ole nopeutetuimmassakaan mahdollisessa aikataulussa mitään asiaa SM-liigaan kuin aikaisintaan 2025, ja tämä edellyttäisi monien planeetoiden asettumista täysin uuteen asentoon.

Liiga on jo hyvin selvästi ilmoittanut, ettei uudella Jokereilla saa olla mitään kytköksiä KHL-aikaan ja -rahaan. Tämän linjauksen jälkeen mm. Kurrin haaveet tuoda seuransa liigaan kariutuvat tylysti.

Sama koskee tietysti myös Harkimoa, jonka varallisuudesta huomattava osa on Putinin oligarkeilta. Hän kuittasi areenan ja joukkueen myynnistä noin 17 miljoonaa – jolla rahalla hän muuten lainoittaa myös eduskuntapuoluettaan Liike nytiä, kuten Hesari taannoin paljasti.

Kurri ei suostunut poistumaan takavasemmalle ennen kuin oli saanut KHL-Jokereista niin sanotusti omansa pois. Jokereita havitellut, Teemu Selänteesen henkilöitynyt Naurava Narri oy, kieltäytyi ehdottomasti neuvottelemasta Kurrin kanssa liiketoiminnan jatkamisesta osittain myös siksi, että liiga oli kieltänyt yhtiötä tekemästä niin.

Mutta Jokerien nimen ja logon tavaramerkkioikeuden omistava ry vaati, että uuden toimijan on käytävä neuvottelu Kurrin kanssa. Ry:n tulkinnan mukaan sillä ei ollut mitään mahdollisuutta yksipuolisesti irtisanoa tavaramerkin vuokrasopimusta. Tätä on julkisuudessa painottanut arvostettu juristi Olli Rauste.

Toisaalta Naurava Narri, jossa mukana oli Jokerien entinen toimitusjohtaja Keijo Säilynoja, oli täysin vakuuttunut, että ry voisi irtisanoa sopimuksen ja neuvotella uudesta lisenssinhaltijasta ilman Kurria.

Ry valitsi sen kumppanin, joka oli valmis ostamaan Kurrin ulos. Ostajaksi paljastui Joel Harkimo, joka ensi töiseen halusi kumppanikseen Nauravan Narrin. Eihän tätä käsikirjoittaisi edes Spede Pasanen.

Yhtä kaikki Naurava Narri vetäytyi ja ry ilmoitti etsivänsä paremman kumppanin, joka myös havittelisi pakotteiden sulkemaa entistä Hartwall-areenaa. Tämä argumentti on helppo ostaa, sillä on yleisesti tiedossa, että jääkiekkotoiminta on vakaammalla pohjalla, jos seuralla on omistusta myös areenasta.

Teemu Selänne ja Naurava Narri oy havittelivat Jokereita vielä kesällä, mutta hanke kaatui ry:n päätökseen etsiä parempi kumppani.

Harry Harkimo onkin harvoja urheilun liikemiehiä, joka sai tällaisen yhdistelmän melkein ajettua konkurssiin juuri ennen kuin hän löysi pelastajiksi venäläiset oligarkit. He kuittasivat sittemmin joukkueen noin 10–15 miljoonan euron tappiot per vuosi KHL:ssä.

Ja nyt Harkimo siis näyttää haluavan takaisin bisnekseen ilman että kenelläkään on tietoa, myyvätkö oligarkit areenaa koskaan ja kenelle. Harkimo on sitkeä kuin purukumi tukassa, se täytyy myöntää, mutta koska hän on niin kiivaasti kiistänyt roolinsa, voimme vain arvailla hänen motiivejaan.

Hänhän on voinut vain ostaa pojalleen työpaikan. Se ei ole tavatonta ollenkaan. IS:n aiempien selvitysten mukaan Kurrille piti maksaa lisenssisopimuksesta 500 000 euroa. Päälle tietysti tulevat nyt junioriorganisaation kulut, jotka lisenssisopimuksen haltijan on maksettava.

Tai sitten entinen Veikkauksen mainoskasvo – ja hallituksen jäsen – laskee pelimonopolin murtumisen johtavan niin massiiviseen urheilun tulovyöryyn, että sen turvin jopa hän voisi tehdä tuottoisaa liiketoimintaa bisneksessä, joka aiemmin osoittautui hänelle aivan liian vaativaksi vaikka sai mm. Jääkiekkoliitolta jatkuvasti kohtuutonta etua.

Liiga on tehnyt eri tavoin selväksi, ettei Jokerit ole tervetullut niin kauan kuin taustalla on yksikään Harkimo. Mutta kuten kilpailuoikeuden asiantuntijat IS:ssa kertoivat, lisenssijärjestelmän kautta liigaan voi osallistua ei-toivottukin henkilö.

Tämä aiheuttaa nyt varmaan harmaita hiuksia liigassa, joka joutuu tarkkaan harkitsemaan tulevaa nousujärjestelmää. Liigaan ovat tyrkyllä myös ainakin Kiekko-Espoo ja kenties Jokipojat.

Miksi Jokereita pitäisi suosia ohi näiden tai haluaako liiga ylipäätään kaikkia halukkaita mukaan? Lisenssijärjestelmä olisi varmaan joutunut syyniin joka tapauksessa, mutta sen pikainen tauolle paneminen syksyllä johtui ennen kaikkea Harkimon salamyhkäisestä roolista Jokerien taustalla.

Yhtäältä kaikki ymmärtävät, vaikka pyrkivätkin julkisuudessa vähättelemään, että avoimesti pelaavien omistajien rahoittama Jokerit olisi liigalle piristysruiske. On suorastaan banaalia väittää, että Kiekko-Espoo voisi tuoda samanlaisen buustin.

Liigan teettämällä vaikuttavuusarvioinnilla vaikuttaa olevan totuuden etsimisen lisäksi tavoitteena ainakin tarvittaessa osoittaa, ettei Jokerit liigalle sentään elintärkeä ole.

Eikä olekaan. Koronan jälkeen liiga on ponnahtanut komeasti jaloilleen ja etenkin nyt Tampereen johdolla sillä menee kovempaa kuin aikoihin. Jopa Suomen suurimman uutismedian IS:n verkkokäyntien analytiikka kertoo vuosien tauon jälkeen positiivista tietoa liigan vetovoimasta.

Liigalla on oikein hyvä numeroiden tukema itseluottamus sanoa, että Harkimo, joka jo kertaalleen veti törkeällä navanaluslyönnillään liigan kanveesiin, saa jatkossa etsiä itselleen muita huijattavia.

Yksikään liigatoimija ei ole antanut Harkimolle anteeksi tämän temppua 2013, kun hän vastoin osakassopimusta muilutti Jokerit KHL:ään. Eikä kukaan myöskään ole unohtanut niitä hyvin reppavia puheita, joiden mukaan Jokerit ei kaipaa liigaa yhtään eikä seura koskaan palaa auvoisalta KHL-taipaleelta takaisin.

Eikä kyllä palaakaan, jos hän vetelee taustalla naruja.

Jari Kurri oli KHL-Jokerien viimeinen pääomistaja.

Liiga voi myös sanoa, ettei se ainakaan pelastajaksi tarvitse Jokereita, joka ei meinaa löytää pelipaikkaa edes Mestiksestä.

Viime kesän lievän innostuneisuuden jälkeen Jokereista on tullut radioaktiivinen rutto ja ei-toivottu suomalaisessa jääkiekossa. Ja se johtuu vain siitä, ettei seuran taustakuviota ole haluttu reilusti avata.

Helsinki kertoi jo viime viikolla, ettei Jokerit mahdu missään tapauksessa ainakaan ensi kaudella pelaamaan Mestistä kaupungin suurimmassa jäähallissa Nordenskiöldinkadulla eikä välttämättä senkään jälkeen. Puhuttavin kohta oli tiedotteen viimeinen virke: ”Lisäksi Helsingin kaupunki ja Jääkenttäsäätiö edellyttävät Jokerien rahoituksen läpinäkyvää avaamista ennen kuin hallivuoroista voidaan sopia.”

Näyttää, ettei Harkimo kelpaa edes kaupungille. Tai ainakaan se Jokerit, jonka taustoista liikkuu enemmän huhuja kuin tietoa.

Jostain syystä Jokerit ei ole ymmärtänyt, että avoimuus on paras keino ovien aukeamiseen. Mutta ehkäpä sillä ei ole varaa avoimuuteen, koska myös Harkimo tietää, että hän on persona non grata.

Siitä huolimatta hän jatkaa puuhailujaan taustalla ja kiistää osallisuutensa entistä kovempaa, mitä kukaan ei usko. Samalla Jokerit irtaantuu yhä kauemmas edes mahdollisuudesta tavoitella liigapaikkaa.

Nordenskiöldinkadun jäähallin ovet eivät tällä haavaa aukene Jokereille.

Kun Harkimon rooli elokuussa putkahti esiin, kirjoitin, että hän on matkalla historian ainoaksi henkilöksi, joka onnistuu melkein tuhoamaan saman seuran kahteen kertaan.

Ennustus on häiritsevän oikean suuntainen edelleen. Sillä toista kertaa Harkimo ei liigaa huijaa.