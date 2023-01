Kärpät kaappasi Leijonien maalivahdin

Kärpät jatkaa miljoonamiehistönsä varustelua. Nyt se hankki maajoukkuevahdin.

SaiPan maalivahti Niclas Westerholm siirtyy Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kärppiin.

IS:n tietojen mukaan Westerholmin, 25, siirto on ollut vain ajan kysymys. Westerholmin sopimus Kärppien kanssa kattaa loppukauden ja myös kaudet 2023–25.

Westerholm on pelannut SaiPan maalilla tällä kaudella 37 ottelua torjuntaprosentilla 89,3 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 2,97.

Helsinkiläislähtöinen Westerholm on Karhu-Kissojen kasvatti, joka on tuttu näky myös Leijonista. Hänet on valittu sekä viime että tällä kaudella Suomen maajoukkueeseen pelaamaan Euro Hockey Tourin otteluita.

Westerholmia pidetään yhtenä kotimaisten kaukaloiden lupaavimmista maalivahdeista, joka on lähellä läpimurtoa kansainväliselle tasolle.

SM-liigan siirtotakaraja on 15. helmikuuta.

Kärpillä on ollut maalivahtiongelma, sillä sen ykkösvahti Joel Blomqvist on loukkaantuneena. Blomqvist on pelannut viimeksi 16. joulukuuta.

Torjuntavastuun oululaisten tolppien välissä on Blomqvistin loukkaantumisen jälkeen kantanut Leevi Meriläinen, joka on pelannut 24 ottelua torjuntaprosentilla 91,9 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 2,02.

Kärppien varamaalivahtina on toiminut 18-vuotias Niklas Kokko.

Kärpät on yksi mestarisuosikeista, mutta se on sarjataulukossa tällä hetkellä vasta kahdeksantena.