SM-liigavahti katosi – shokkilähdön syy selviämässä: ”Saiko hän joltain huonoja neuvoja?”

"Me odotetaan, että rahat ovat meidän tilillämme."

KalPasta karannut maalivahti Matej Machovsky on yhä teillä tietämättömillä.

Machovsky ilmaantui viikko sitten työpaikalleen Kuopion jäähallille ja ilmoitti, että hän lähtee. Tshekkipelaajan sen jälkeisistä liikkeistä ei ole tietoa, eikä hän ole kommentoinut asiaa mitenkään.

KalPa kokee Machovskyn rikkoneen pelaajasopimusta ja vaatii asiassa vahingonkorvauksia. Seura odottaa vastauksia Machovskylta, jonka agenttiin sillä on yhteys.

– Me olemme heille kertoneet, kuinka asia saadaan ratkeamaan. Heidän on nyt tehtävä ratkaisunsa siellä päässä. Velvoitteet pitää hoitaa. Sitten pääsee jatkamaan hommia, KalPan toimitusjohtaja Toni Saksman sanoo.

KalPa ei myönnä Machovskylle Kansainvälisen jääkiekoliitto IIHF:n vaatimia siirtopapereita ennen asian ratkaisua.

Machovskyn lähtö Kuopiosta oli äkillinen ja yllättävä, mutta taustalla kyti jo pidemmän aikaa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan 29-vuotias maalivahti oli tyytymätön tilanteeseensa jo runkosarjan alussa viime syksynä.

KalPan ykkösvahdiksi hankittu tshekki jäi nuoren huippulupauksen Juha Jatkolan varjoon. Peliaika väheni. Jatkola napsi voittoja ja keräsi kehuja.

Machovsky pelasi lopulta 13 ottelua, joista hän voitti vain kaksi varsinaisella peliajalla. Torjuntaprosentti oli heikko 87,8. Jatkolan prosentti on 91,1. Viimeisen kokonaisen ottelunsa Machovsky pelasi 16. joulukuuta SaiPaa vastaan.

Machovsky ei valloittanut kuopiolaisten sydämiä.

Machovsky marisi sosiaalisessa mediassa vähäisestä peliajastaan ja lopulta poisti kaikki KalPa-aiheiset kuvansa. Sitten hän häipyi.

KalPa-pomo Saksman ei halua arvailla Machovskyn käytöksen syitä.

– Se ei ole mitenkään uutta, että pelaajia tulee ja menee kauden aikana. Se on normaalia. Mutta se on erittäin poikkeavaa, kuinka toinen osapuoli toimi tässä tapauksessa. Jos olisi ollut halu muutokseen, oltaisiin yhdessä katsottu, mikä on oikea hetki toteuttaa se, Saksman sanoo ja jatkaa.

– On vähän huono lähteä spekuloimaan hänen motiivejaan. Saiko hän joltain huonoja neuvoja? Ei olla sitä tivattu, koska kun kytkintä nostaa, niin se on ihan sama enää siinä vaiheessa. Virheen hän on tehnyt.

Tshekin mediassa on kerrottu, että maan pääsarjaseura HC Kometa Brno olisi kiinnostunut Machovskysta. Siirto ei kuitenkaan toteudu ennen kuin KalPa ja Machovsky ovat sopineet asiansa.

Käytännössä asia ratkaistaan rahalla.

– Se maksaa meille jotakin, kun joudutaan äkillisesti lähteä hankkimaan uutta pelaajaa. Haluamme korvauksia siitä, mitä meille aiheutuu, Saksman sanoo.

KalPa lainasi Mestis-seura Iisalmen Peli-Karhuista maalivahti Eetu Randelinin, mutta kuopiolaiset etsivät markkinoilta uutta maalivahtia loppukaudeksi.

IS:n saamien asiantuntija-arvioiden mukaan sopimusrikon vahingonkorvauksissa puhutaan kymmenistätuhansista euroista, joita KalPa vaatii nyt Machovskylta.

– Joo, siinä kokoluokassa se on. Mielestämme mittakaava on kohtuullinen ja oikeudenmukainen. Määräaikainen sopimus sitoo puolin ja toisin. Kun ei sitä noudata, seuraamukset on hoidettava.

Tavallisesti papereiden allekirjoittaminen riittää siirtoluvan myöntämiseen, mutta KalPa ei enää luota Machovskyyn. Linja on tiukka.

– Me odotetaan, että rahat ovat meidän tilillämme ennen kuin me se siirto hyväksytään, Saksman ilmoittaa.