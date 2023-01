Jukurit julkisti ison jatkosopimuksen – ”Ikä on vain numero”

Jukurien ensi kauden joukkue rakentuu pala palalta.

Mikkelin Jukurit tiedotti keskiviikkona Kärpät-ottelun aikana solmineensa jatkosopimuksen konkarihyökkääjä Jarkko Immosen, 40, kanssa.

Immosen sopimus kattaa ensi kauden.

– Päätös jatkamisesta oli loppujen lopuksi aika helppo. Kroppa on vielä kunnossa ja pelaaminen Mikkelissä on hauskaa! Hienoa olla mukana organisaatiossa joka haluaa kehittyä ja menestyä, Immonen iloitsi seuran tiedotteessa.

Vuoden 2011 maailmanmestari ja samoissa kisoissa maalipörssin valloittanut ”Rantasalmen sulttaani” pelaa nyt toista kauttaan mikkeliläisjoukkueessa. Immonen on nakuttanut tällä kaudella 40 ottelussa 12 tehopistettä (3+9).

– Jakke on osoittanut, että ikä on vain numero. Hän on johtanut meidän alkukauden tasapainoisinta ketjua takuuvarmoin ottein. Valmennus tietää joka ilta mitä Jakesta saa, ja hänet voi heittää jäälle tilanteessa kuin tilanteessa, Jukurien kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen tunnelmoi tiedotteessa.

Immonen on voittanut menestyksekkäällä urallaan maailmanmestaruuden lisäksi yhden Suomen mestaruuden, KHL:n mestaruuden ja Leijonissa muun muassa kaksi olympiapronssia.

Immonen tahkosi Leijonien mukana viidet MM-kisat ja kahdet olympialaiset.