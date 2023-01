Marko Anttila joutui keskelle somekohua – näin hän kommentoi fanit suututtanutta tempausta

Uutinen Kärppien pelaajasta meni pieleen.

Olympiasankari Marko Anttila joutui keskelle somekohua vuodenvaihteessa. Kohu oli isolta osin hänen joukkueensa Oulun Kärppien sometiimin aikaansaannosta.

– Joulun isoin yllätys on vielä tuloillaan. Arvioitu laskeutumisaika 30.12., Kärppien tililtä twiitattiin 27.12. dramaattisen videon kera.

Kannattajien odotusarvot nousivat tappiin. Oululaisten alkukausi on ollut odotuksiin nähden vaikea. Pohjoisessa on totuttu menestymään – ei pyörimään keskikastissa kuten tällä kaudella.

Fanit odottivat uutta tähtiluokan hankintaa, joka pystyisi kääntämään seuran kurssin SM-liigassa.

Sen sijaan 30. joulukuuta uutisoitiin Anttilan, 37, tehneen Kärppien kanssa vuoden jatkosopimuksen. Joukkueen fanien kuppi meni nurin.

– Ei vittu nyt ihan oikeesti, hävetkää! Tätäkö piti hypettää noin suuresti? Miten voi olla mahdollista että sometiimi vetää vielä kolme askelta paskemmin kuin joukkue kentällä, eräs henkilö twiittasi.

Twiitti keräsi yli sata tykkäystä. Kyseisen kaltaisia viestejä tuli useita lisää.

Kärppien sosiaalisesta mediasta vastaavat henkilöt päättivät heittää löylyä kiukaalle. He julkaisivat meemin, jossa luki muun muassa: – Yleisö hypettää liikaa videota ja odottaa Kukko-Lassen paluuta.

Kukko-Lasse viittaa Kärppien pelaajalegendaan ja nykyiseen kehitysjohtajaan Lasse Kukkoseen.

Se, että viestintä syytteli reaktiosta faneja, ei varsinaisesti auttanutta tilannetta.

– Kerrottehan sitten jatkossa, mikä on sopiva määrä hypettää oman suosikkijoukkueen julkaisemaa "joulun isoin yllätys" -videota? Ettei tule kato liikaa hypetettyä. Mua hävettää teidän puolesta, yksi käyttäjä kirjoitti perustellusti Twitteriin.

Anttila joutui tilanteessa harmilliseen välikäteen. Positiivinen uutinen eli maajoukkuelegendan pysyminen Kärpissä meni viestinnällisesti kiville.

Pelaajalle itselleen palautetta ei ole tullut, mutta hän on tietoinen tapahtuneesta.

– Tiesin tietenkin aiemmin, että he julkaisevat videon. Some on nykypäivää ja siellä on paljon erilaista tavaraa. Yritän suodattaa pois ne, joihin en voi itse vaikuttaa, Anttila kertoo.

Hän sanoi, ettei osannut olla harmissaan itselleen mukavan asian menemisestä mönkään viestinnässä.

– Olen onnellinen, että saan pelata vielä ja ansaittua jatkosopparin. Minulle se on positiivinen asia, vaikka olisi mitä kohuja ympärillä. Kohu ei himmentänyt asiaa yhtään, hän sanoo.

Kärpät on tällä hetkellä SM-liigassa seitsemäntenä erittäin laadukkaalla joukkueella. Joukkueen nelosketjussa töitä paiskiva ”Stretsi” on tehnyt 37 ottelussa kahdeksan maalia ja 10 tehopistettä. Tehotilasto on neljä pykälää pakkasella.

– Tavoitteet ovat korkealla, emmekä ole tyytyväisiä siihen, mitä olemme pystyneet tekemään. Itse olen nauttinut, pysynyt jotenkuten vauhdissa mukana sekä säilynyt terveenä. Silloin pelaaminen on vielä mielekästä, Anttila kertoo.

– On hienoa saada jatkaa. Ikää alkaa olla sen verran, ettei jatko ole itsestäänselvyys.