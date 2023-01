SM-liigatuomio: Tästä syystä TPS:n pomot vetivät baarikohun täysin vihkoon – entä mitä nolon karkurin päässä mahtaa liikkua?

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Turun Palloseura täräytti sykähdyttävän kulttuuriteon palauttamalla kultaisilta ysärivuosilta tutun hahmon Aarne Kärpäsen ottelutapahtumaan. Kärpäsen pelkäämättömän jäljittelemättömät leijailut vaijerin varassa areenan katon rajassa ovat taattua nostalgiakamaa. Perjantain kotiottelussa HIFK:ta vastaan Kärpänen kiiti jälleen uljaana ilmojen halki.

Puheenaihe

Kakkutalkoot jatkuvat. Viikonlopun kierroksilla sattui ja tapahtui. JYPin Braden Christoffer lanasi Ilveksen veskarin Marek Langhamerin kumoon, ja kurinpitodelegaatio määräsi kanadalaishyökkääjälle kuuden ottelun pelikiellon. Kova linjanveto maalivahdin koskemattomuuden rikkomisesta. Miten voi silti olla, että tämä meni tuomareilta täysin ohi itse ottelussa?

Tyyli

Oulun Kärpät näyttää muille eteen, miten huippu-urheilusta tehdään kovan luokan liiketoimintaa. Kärpät haali viime viikolla osake-enemmistön baariketju Ihkusta. Yrityskaupan seurauksena Kärppien konsernin liikevaihto nousee noin 30 miljoonaan euroon. Kasvu on hurja, sillä konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2021–2022 16,2 miljoonaa euroa.

Moka

TPS:n seurajohto veti vihkoon ”baarikohun”. Viisi TPS:n pelaajaa ja yksi johtoryhmän henkilö juhlistivat Vaasassa Ruben Rafkinin synttäreitä parilla maljalla. Pelaajat olivat kysyttäessä vieläpä itse ilmoittaneet urheilujohtaja Rauli Uramalle käyneensä istumassa iltaa, minkä seurauksena seurajohto nöyryytti julkisesti hyllyttämällä pelaajat. Koko touhusta annettiin ymmärtää, että pelaajat olisivat sekoilleet yössä, mikä oli yliampuvaa. Kärpäsestä tehtiin härkänen.

Yllätys

Tappara jyskyttää vakuuttavasti kohti runkosarjan voittoa. Kirvesrintojen tähtikavalkadi ajaa Lukkoa kiinni sarjan kovimmalla pisteprosentilla, mutta yksi osa-alue yskii edelleen. Tapparan alivoimapeli on yhä ihmeen heikkoa. 10 viime ottelussa alivoimaprosentti 66,7 on sarjan toiseksi heikoin. Koko kauden lukema (78,5%) on niin ikään vaatimaton.

Teemu Suvinen

Tähti

Ville Peltonen on vihdoin saanut piiskattua HIFK:n hyvään iskuun. Joukkue näyttää vapautuneemmalta, ja varjoissa vaeltaneet yksilötkin alkavat heräillä. Urheilujohtaja Tobias Salmelainen on saanut paljon kritiikkiä, mutta juuri hankittu Kevin Roy vaikuttaa pätevältä täsmävahvistukselta. Stadissa on siis nyt lupaavia merkkejä, mutta täytyy muistaa, että HIFK on vasta sijalla 11. Syytäkin on siis parantaa.

Ville Peltosen valmentama HIFK on kuuden ottelun kuntopuntarissa sarjan kuumin joukkue.

Puheenaihe

Nyt tuntuu, että joka kierroksella rytisee ja kurinpitodelegaatiolla riittää töitä. Erityisen paljon pelikieltoja on määrätty ulkomaalaispelaajille. Esimerkiksi joulukuun alusta tähän päivään saakka kymmenestä pelikiellosta kuusi on osunut ulkomaalaispelaajille. Mistä on kyse? SM-liigan pelityylistä, tiukasta kurinpidosta, jostain muusta?

Tyyli

JYPin Severi Lahtisen itseluottamus on kasvanut pilviin, eikä hän enää arastele yrittää kohahduttavia temppuja murskakritiikinkään uhalla. Moni haukkui taiteilijan villin rankkariyrityksen voitolla leikkimiseksi, mutta onhan näitä temppuja mukava katsella. Harmaita pelaajia on jo riittävästi.

Moka

Kun ei lähde, niin ei lähde. Kärpät on valahtanut sarjataulukossa seitsemänneksi ja voittanut edellisestä viidestä ottelustaan ainoastaan yhden, senkin jatkoajalla. Kärppien maalimäärät viidessä edellisottelussa: 2, 1, 4, 1 ja 1. Kärppäfanitkin jo kyllästyivät ja kirjoittivat katsomoplakaattiin: ”Selittelyjen aika on ohi”.

Yllätys

Tampereelta Lahteen siirtynyt Tyler Kelleher jäi Tapparassa marginaaliseen rooliin, mutta Pelicansille väkkärä on ollut mainio vahvistus ja tehnyt 18 ottelussa 13 (5+8) tehopistettä. Pelicansin vauhdikas pelitapa tuntuu sopivan jenkkihyökkääjälle, joka on löytänyt kadonneen itseluottamuksensa.

Sasha Huttunen

Tähti

Michael Joly yrittää kammeta HPK:n vaikka väkisin pudotuspelijunaan. Kanadalainen väkkärä vietti kolmen maalin viikonloppua, kun hän kaatoi Pelicansin kahdella täysosumallaan ja maalasi myös Sportia vastaan. Rankkarikisassa Rasmus Reijola veti kuitenkin pidemmän korren. Joly, liigan kenties viihdyttävin pelaaja, nousi pistepörssin kärkeen saldollaan 17+23=40.

Michael Joly takoo kovaa jälkeä Kerhossa toista kautta putkeen.

Puheenaihe

Turussa nähtiin harvinaisen kova ratkaisu, kun viisi TPS:n runkopelaajaa hyllytettiin Jukurit-ottelusta. Ilmeisesti pelaajat olivat rikkoneet joukkueen sopimia sääntöjä vieraspelireissulla. TPS:n raju uhkapeli taisi onnistua, sillä vahvaa työmoraalia jäällä osoittanut joukkue sai tappioputkensa poikki. Myös lauantaina Tampereella Jussi Ahokkaan miehistö esiintyi edukseen, vaikka Tappara voitti jatkoajalla.

Tyyli

Kuopiossa koettiin upeaa yhteisöllisyyttä, kun syövän sairastanut ja siitä toipunut kuusivuotias Hugo pääsi pudottamaan avauskiekon KalPa–Ässät-ottelussa. Poika kävi myös toivottamassa tsempit kotijoukkueelle. Ilta oli Hugolle varmasti ikimuistoinen, kun KalPa antoi porilaisille kyytiä maalein 4–0. Hienoja juttuja!

Moka

Vaan mitä mahtaa liikkua Matej Machovskyn päässä? KalPan tiedotteen mukaan maalivahti häipyi seurasta omin päin – ilman lupaa. Seura vaatii Machovskya korvaamaan sopimusrikon aiheuttamat vahingot. Tshekkimolari kiukutteli jo aiemmin somessa vähäisestä peliajastaan. Noloa. Totuus on, että nuori lupaus Juha Jatkola on ollut tolppien välissä parempi.

Yllätys

Jossain kohtaa näytti jo, että KooKoon kausi on tuhon oma. Niin heikosti kotipelit sujuivat. Nyt päävalmentaja Olli Salo on saanut kurssin käännettyä ja KooKoon paikka huipputasaisessa sarjataulukossa on juuri nyt kymmenes. Ruotsalainen kakkosketju Emil Molin-Axel Ottosson-Linus Andersson on rautaa.