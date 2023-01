Kommentti: TPS nöyryytti baarissa käyneitä pelaajia – johdon omakaan toiminta ei kestä tarkastelua

Tappioputkessa olleen TPS:n harkinta petti usealla tavalla, kun yössä käyneille pelaajille päätettiin antaa nöyryyttävä julkinen opetus. Seuraukset jäävät nähtäviksi, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Turun Palloseura on suomalaisen jääkiekon kruununjalokivi: on mestaruuksia niin Suomesta kuin Euroopasta, on huikeita suomalaisia NHL-legendoja ja -nykypelaajia tuottanut pelaajaputki. Kahtena edelliskeväänä joukkue on edennyt liigafinaaliin saakka, alkavana keväänä sellainen pitäisi jo voittaakin.

Tällaista seura-CV:tä ei kirjoiteta aivan ylenpalttisesti väkijuomien kanssa lotraamalla.

Vuonna 2019 kauden alla uutisoitiin, miten TPS oli irtisanonut Jonne Virtasen sopimuksen pelaajan alkoholinkäyttöön liittyvien syiden takia. Virtanen kertoo IS:ssa maanantaina, että on uudestaan hakenut riippuvuuteensa apua horjahdettuaan täysraittiuden polulta.

Jussi Ahokas palasi tammikuussa 2019 Suomeen Nuorten leijonien MM-kultavalmentajana ja näki lentokentällä ensimmäisen kerran reissun aikana syntyneen kuopuksensa.

Meni yli kolme vuotta, että promilletuotteet palasivat TPS-otsikoiden pääaiheeksi. Seura tiedotti viime viikon keskiviikkona tiputtaneensa kyseisen päivän Jukurit-ottelusta Jonne Tammelan, Ruben Rafkinin, Topias Haapasen, Aleksi Anttalaisen ja Lassi Lehtisen.

Syyksi kerrottiin urheiluklassikko ”joukkueen sisäinen asia”. Hyvin pian MTV kertoi pelaajien kosteasta illanvietosta Vaasassa, ja pian vahvistuksensa asialle saivat muutkin merkittävät urheilumediat. Ilta-Sanomien tietojen mukaan pelaajien yössä olisi viihtynyt myös yksi johtoryhmän jäsen.

Kyse oli 8. tammikuuta syntyneen Rafkinin 21-vuotissyntymäpäivistä. TPS oli 7. tammikuuta hävinnyt Oulussa Kärpille, ja kello oli parahultaisesti ehtinyt Rafkinin juhlapäivän puolelle, kun bussi kaartoi vaasalaishotellin edustalle.

Ollaan ensimmäisen suuren kysymyksen äärellä. Onko bussi todella se kulkupeli, jolla puoleentoista viikkoon viidesti pelannut ja neljän pelin viikkoon valmistautuva, Suomen rikkaimpien miesten rahoittama joukkue palaa Oulusta kotiin?

Oulusta Vaasaan pettynyt joukkue taittoi matkaa 320 kilometriä. Vaasasta odotti seuraavana päivänä vielä 340 kilometrin hilpeys kasitien kaamoksessa. On siinä fyysistä ja mentaalista palautumista kerrassaan!

Ei tällainen toiminta seurajohdolta ainakaan ammattiurheilun katsannosta kestä minkäänlaista tarkastelua.

Ruben Rafkinin 21-vuotissyntymäpäivistä tuli sattuneesta syystä juhlakalulle unohtumattomat.

Käsi siis sydämelle: onko joku näistä lähtökohdista yllättynyt siitä, mitä Vaasassa tapahtui?

Vaikka pelaajille oli Oulun-reissun päätteeksi luvattu hieman vapaa-aikaa, Tepsin ja myös päävalmentaja Jussi Ahokkaan naruista vetelevän urheilujohtajan Rauli Uraman mukaan alkoholikielto on työmatkoilla kategorinen. Mitään juridista valtaa osakeyhtiöllä ei tämänkaltaiseen vallankäyttöön tietenkään ole.

Vaikka seuraavaan peliin – voitto luokattomasta Jukureista 11. tammikuuta – oli vielä kolme päivää, oli toki selvää, että pelaajat olivat rikkoneet sisäisiä sääntöjä ja saisivat seuraamuksia.

Itse kukin saa päättää tykönään, oliko kyse lyhytnäköisestä niuhottamisesta vai ryhdikkäästä, tavoiteltua lopputulosta eli liigamestaruutta edistävästä hauiksennäytöstä.

Jääkiekkoliitossa pitkän uran tehnyt Rauli Urama on urheilutoimenjohtajana TPS:ssä kova vallankäyttäjä.

Päätös palata Oulusta Turkuun kahdella reilusti yli 300 kilometrin bussietapilla oli jo vähintään erikoinen, mutta millainenhan harkinta edelsi päätöstä antaa hyllytettyjen pelaajien nimet julki?

– Miten v....a se on edes mahdollista? huokaisi eräs TPS:n seuralegenda IS:n kysyessä hänen näkemystään urheilujohdon toiminnasta.

Näin median edustajana tällaista avoimuutta tulee tietenkin harvoin kritisoitua.

Mutta esimerkiksi Kanadan jääkiekkoliittoon Hockey Canadaan liittyvää uutisointia seuranneet tietävät, että kun ryhmä nuoria miesjääkiekkoilijoita on tiedotteessa ilman selityksiä otettu toiminnasta sivuun, pikajurri jääkärikaupungin yössä on tässä ajassamme se toivottavin vaihtoehto.

Ja vielä:

