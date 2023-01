TPS romahti – näin päävalmentaja Jussi Ahokas vastaa kritiikkiin: ”Ei ole mikään s**tanan kriisi päällä”

TPS on hävinnyt viisi viime otteluaan. Jopa 3–0-johtoasemat ovat kääntyneet tappioiksi. Päävalmentaja Jussi Ahokas kiistää kriisin.

Turun Palloseura on luisunut viiden ottelun tappioputkeen jääkiekon SM-liigassa.

Sarjataulukossa sijalle seitsemän tippuneen TPS:n otteluissa on toistunut viime aikoina sama outo kaava: TPS on menettänyt selvän johtoaseman tappioksi.

Ässiä ja JYPiä turkulaiset johtivat jo maalein 3–0 ja Pelicansia 2–0. Edellisessä ottelussa Kärppiä vastaan lauantaina TPS menetti kolme kertaa johtoaseman ja hävisi jatkoajalla.

Oletko huolissasi joukkueen tilasta, päävalmentaja Jussi Ahokas?

– Aina kun joukkue häviää, pitää olla huolissaan. Pelillisesti me emme ole kuitenkaan jääneet jälkeen. Viidestä viime pelistä olisi pitänyt ottaa kaksitoista pistettä enemmän. Itse ollaan vähän sössitty. Olemme pelanneet hölmösti johtoasemassa, Ahokas sanoo.

TPS otti mahdollisesta 15 pisteestä vain kolme, kun se taipui kerran jatkoajalla ja kahdesti voittolaukauskilpailussa.

Missä mättää, kun pelit ovat kääntyneet johtoasemista tappioiksi?

– Ei ole mitään yksittäistä syytä. Eikä meillä mihinkään paniikkiin ole mennyt tuo pelaaminen.

– Porissa johdettiin 3–0 ja tehtiin oma maali, saatana, ja siitä 3–1. Me ollaan itse tehty pölhöjä virheitä. Se tässä harmittaakin, kun olisi ollut pinnoja tarjolla pelin suhteen.

– On ollut tyhmiä kiekonmenetyksiä ja huonoa vaihtamista. Kärpät-pelissä tuli ne vitoset. On oltu jäähyllä vähän liikaa. On aika monta asiaa monessa. Isoa kuvaa kun katsoo, 5–5-pelissä ollaan pystytty tekemään maaleja ja pelissä on paljon hyvääkin. Mutta kun häviää, kaikki hyvyys unohtuu.

Onko joukkue mielestäsi ahdistunut?

–Ei. Meidän lähdöt Kärpät- ja Pelicans-peleihin olivat erittäin hyviä. Jos oltaisiin voitettu, tilanne olisi paljon vapautuneempi. Ei tässä ole mikään saatanan kriisi päällä. Seitsemänsiä ollaan. Jos voitat, tilanne on taas ihan ok, Ahokas sanoo.

TPS eteni viime keväänä toista kertaa peräkkäin SM-liigan finaaliin, jossa Tappara oli tällä kertaa parempi.

SM-liigan sarjataulukko on kihelmöivän tasainen. TPS on tasapisteissä kuudentena olevan KalPan kanssa (KalPa pelannut kaksi ottelua enemmän) ja pisteen perässä viidentenä olevia Kärppiä (Kärpät pelannut yhden ottelun enemmän).

Molempien pudotuspeliviivojen tuntumassa käydään kiivasta kisaa, joka huipentuu keväällä armottomaan loppukiriin.

– Keskiviikkona on taas sauma kääntää. Ei tässä ole mitään helvetinmoista ahdistusta.

TPS kohtaa keskiviikkona kotijäällään Jukurit.

Ahokas piiskasi Tepsin viime kaudella SM-liigan finaaleihin ja hopealle. Hänen johtamansa arki tunnetaan rankasta harjoittelusta ja kurinalaisesta pelitavasta. Yksilöt eivät ole tällä kaudella vielä loistaneet.

TPS:n kultakypärä Arttu Ilomäki on tehnyt 18 (6+12) tehopistettä 35 ottelussa ja on pistepörssissä sijalla 55. Vain Ässissä kultakypärän saa päähänsä niin laihalla saaliilla.

Turkulaiset ovat tehneet tällä kaudella verrattain vähän maaleja (2,38 maalia / ottelu, 11:s eniten tehtyjä maaleja), eikä ylivoimakaan ole ollut tappavaa (tehokkuus 16,09 prosenttia, 12:s paras).

Mistä maalinteon vaikeus johtuu?

– Kymmeneen viime peliin me ollaan tehty jo 28 maalia. Se määrä on jo yllättävän hyvä. Alivoimalla ollaan päästetty vähän enemmän kuin mitä me normaalisti päästetään. Sekään ei kerro isoa kuvaa, Ahokas sanoo.

Mitä hyviä asioita näet TPS:n pelaamisessa tällä hetkellä?

– Kyllä me ihan hyvin puolustetaan. JYP-pelin viimeiset kymmenen minuuttia oli ainoa poikkeus. Sitten taas ollaan pystytty petraamaan maalintekoa ja hyökkäämistä. Vielä enemmän olisi pitänyt pystyä tekemään maaleja. Alkukauteen nähden nyt on tullut enemmän onnistumisia ylivoimalla kymmeneen viime peliin. Puolustuspeli on ollut joukkueemme kivijalka.

TPS:n 16-vuotiaan huippulupauksen Aron Kiviharjun tilanne puhuttaa. Kiviharju oli mukana nuorten MM-kisoissa Kanadassa, mutta varapuolustajan rooliin jäänyt teinitähti ei pelannut kisoissa sekuntiakaan.

Miesten liigassa hän on päässyt pelaamaan kuusi ottelua. Kiviharju on pelannut pääasiassa TPS:n U20-joukkueessa, jossa hän on nakuttanut 15 ottelussa tehot 0+13.

Aron Kiviharju on TPS:n nuori lahjakkuus.

Mikä on suunnitelmasi Kiviharjun suhteen?

– Katsotaan. Hän on nuori pelaaja. Sitten kun hän saa mahdollisuuden, pitää olla valmis pelaamaan. Ennen kisoja hän pelasi kaksi peliä meillä ja pelasi hyvin, Ahokas sanoo.

– Meillä on puolustuksessa vahva kuusikko. Siihen hän ei ole pystynyt kiilaamaan. Meillä on kova kilpailu, kun myös Jimi Suomi on tuossa. Aron on hyökkäävä pakki, joten on mietittävä, mikä on hänen kehitykselleen parasta.

Kiviharju oli yli kuukauden sivussa rannevamman takia.

– Siinä olisi voinut tulla 1–2 liigapeliä lisää. Katsomme hänen tilannettaan päivittäin.

TPS:n alkukauden maaliruisku, ranskalainen Anthony Rech sai lähtöpassit viikko sitten ja siirtyi Saksaan. Rech hyytyi tyystin kauden edetessä. Viimeisen 15 ottelun saldo oli tehot 0+1.

IS:n tietojen mukaan sivuraiteille joutunut Rech ehdotti itse seurajohdolle sopimuksen purkamista.

Onko TPS hankkimassa vielä vahvistuksia tämän kauden joukkueeseen?

– Urheilutoimenjohtaja (Rauli Urama) tekee ne päätökset. Aikaa on vielä paljon (toim. huom. siirtotakaraja on 15. helmikuuta). Meiltä tosiaan lähti yksi pelaaja pois, joten katsotaan, Ahokas sanoo.

Onko päävalmentajalla toiveita?

– Totta kai jos me pystytään vahvistamaan joukkuetta, niin tehdään se. Mutta pitää löytyä oikeanlainen pelaaja. Tällä hetkellä on aika vähän pelaajia markkinoilla.