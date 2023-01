SM-liigatuomio: Oulussa nähtiin käsittämätön oikeusmurha – Olli Jokisen pokka petti Lahden jäähallin kulisseissa

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Sarjan kuumin joukkue KooKoo on napsinut viidestä viime ottelusta 11 pistettä ja on noussut jo pudotuspeliviivan paremmalle puolelle. Oranssimustien hyökkäyksen täsmäase Linus Andersson on pelaaja, joka pystyy ratkomaan pelejä. Vaikeamman pätkän jälkeen Andersson on heiluttanut maaliverkkoa molemmissa tämän vuoden otteluissa.

Linus Andersson kantoi alkukaudella KooKoossa kultakypärää.

Puheenaihe

Runkosarjan viimeisestä kolmanneksesta on odotettavissa kiihkeä ja kova rypistys. Tilanne sarjataulukossa on kutkuttavan tasainen – taas kerran. Sijojen 5–14 välillä on vain 14 pistettä. Kärkinelikon muodostavat Lukko, Tappara, Pelicans ja Ilves mahtuvat kuuden pisteen sisään. Tappioputket tässä kohtaa kautta maksavat kalliisti sijoituksia.

Lukon (1,946) ja Tapparan (1,943) pistekeskiarvo on lähes identtinen.

Tyyli

JYPin taiteilija Severi Lahtinen on juuri nyt SM-liigan viihdyttävin pelaaja. Lahen showmies vetelee hatustaan illasta toiseen erikoisia kikkoja, joita harvat kehtaavat edes kokeilla. Lahtisen erikoinen on tällä kaudella ollut miinuskulmasta maalaus. Tahmean, viltityksiäkin sisältäneen syksyn jälkeen Lahtinen on noussut JYPin näkyvimpien hahmojen joukkoon. Kolmeen viime otteluun tehot 3+4.

Moka

TPS:n slovakialaisjärkäle Pavol Skalicky koki oikeusmurhan lauantain kierroksella Raksilassa. Skalicky lensi suihkuun taklattuaan Kärppien Joel Olkkosta keskialueella. Käsittämätön ratkaisu päätuomareilta. Olkkonen koki kovia tilanteessa, mutta siitä hän saa syyttää itseään. Ei noin löysästi voi ottaa taklausta vastaan. Onneksi tapaus ei edennyt kurinpidon pöydälle.

Yllätys

Nordiksella sattui ja tapahtui torstaina 8 022 katsojan edessä. HIFK:n ja Ilveksen viihdyttävässä ja tulikuumassa väännössä Raimo Helmisen nalli paloi sen verran lujaa, että ”Raipe” lensi suunsoitosta suihkuun. Tunnepitoisen ottelun komeimman niitin tarjoili Petri Kontiola(!), joka lanasi tyylikkäällä avojäätaklauksella Micke-Max Åstenin jäähän.

Teemu Suvinen

Tähti

Jotain lukkoja HIFK ilmeisesti sai auki Sveitsin-reissullaan, vaikka Spengler Cupissa tulikin pelkkiä tappioita. Tehottomuudesta kärsinyt helsinkiläisjoukkue on pelannut vuonna 2023 kaksi liigaottelua, voittanut molemmat ja takonut yhteensä yhdeksän maalia. Nimekäs hankinta Kristian Vesalainen parantaa – lauantaina hän osui kahdesti.

Puheenaihe

Mikä maalivahtikriisi? SM-liigassa on tällä kaudella nähty nuorten suomalaiskassareiden esiinmarssi. Juha Jatkola, 20, on noussut KalPan ykkösvahdiksi, Roope Taponen, 21, on pannut pisteen puheille HIFK:n maalivahtikriisistä. Joel Blomqvist, 20, ja Leevi Meriläinen, 20, kantavat vastuuta Kärpissä. Lassi Lehtinen, 23, on sarjan parhaita. Jasper Patrikainen, 22, on pelannut erinomaisesti.

Lassi Lehtinen on kantanut TPS:aa tällä kaudella.

Tyyli

Pelicansin lehdistötilaisuuksissa on tyyliä. Valmentajat istuvat rennosti räikeän punaisella sohvalla turkoosiääni Ilkka Varmavuon sivuilla. Lauantain Jukurit-ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus oli kuin komediasarjasta, kun Varmavuo liekitti paikalla ollutta meluisaa yleisöä Tommi Niemelän velmuillessa. Olli Jokisenkin pokka petti. Lehdistötilaisuus katsottavissa tästä linkistä.

Moka

TPS ei osaa enää voittaa. Turkulaiset ovat nyt sulaneet jo neljä kertaa peräkkäin johtoasemasta ja hävinneet ottelun. JYPiä ja Ässiä vastaan tappiot olivat erityisen noloja, koska TPS johti molempia otteluita jo kolmella maalilla. Erikoista, sillä Jussi Ahokkaan joukot ovat tulleet tunnetuksi nimenomaan kivenkovasta puolustuksesta.

Yllätys

Kevään 2021 MM-kisojen sensaatiopelaaja ja maalikunkku Liam Kirk ei tahtonut löytää paikkaansa Arizona Coyotesin NHL-organisaatiosta, mutta SM-liigaan brittihyökkääjä tuli ryminällä sisään jetlagin kourissakin (3 ottelua 1+3=4). Mielenkiintoinen hankinta Jukureilta.

Sasha Huttunen

Tähti

Liam Kirk on tullut ryminällä SM-liigaan. Britannian maajoukkuetähti latoi jo toisessa ottelussaan tehot 1+2. Avausviikon saldo Jukureissa oli kolme ottelua ja 1+3=4. Arizonan farmista Mikkeliin saapunut 23-vuotias sentteri on tehnyt vaikutuksen pelikäsityksellään ja hänestä on Olli Jokisen joukkueelle vielä paljon iloa.

Puheenaihe

Nordiksella pelattu HIFK-Ilves tarjosi viihdettä koko rahan edestä. Raimo Helminen lensi suihkuun, Petri Kontiola jyräsi alimpana miehenä Micke-Max Åstenin ilmojen teille ja ehkä paras kuva löytyi Ilveksen jäähyaitiosta, jossa patsasteli parhaimmillaan viisi pelaajaa (alla olevassa kuvassa vain neljä). IFK on vaivihkaa luomassa voittoputkea, joka on nyt neljän ottelun mittainen.

Tyyli

Sami Niku on syksyn alkukangertelun jälkeen noussut hurjaan lentoon. Hän rullaa yhdeksän ottelun mittaisessa pisteputkessa, johon mahtuu yksi kolmen pisteen ilta ja kolme kahden pisteen. Paikka pakkien pistepörssin kärjessä on ansaittu ja vastaa ennen kauden alkua asetettuja odotuksia. Saalis on 31 (5+26) pinnaa 36 ottelusta.

Moka

Tuomarit vetivät aivan vihkoon Raksilan lauantai-illassa. TPS sai kaksi naurettavaa ulosajoa toisessa erässä, mikä toi kotijoukkue Kärpät mukaan peliin. Varsinkin Pavol Skalickyn vitonen päähän tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta oli täysi vitsi. Näin räikeää vaikutusta pelin kulkuun ei soisi tuomareilta näkevän.

Yllätys

Ilveksen Joona Ikonen mättää maaleja melkoisella tahdilla. Taululla on jo 19 häkkiä, mikä tietäisi tällä menolla 32 maalin kautta. Hiljaista läpimurtopelaajaa on syystäkin hehkutettu. Viime kaudella liigan maalikuninkuus irtosi 26 maalilla Anton Levtchin nimiin.