Lukko jatkaa vakuuttavasti sarjakärjessä, Jukurien brittihyökkääjä huippuvireessä – näin pelattiin SM-liigassa

Lukko jatkaa sarjakärjessä.

Ilves–Ässät ja. 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

Jukurit–Sport 5–2 (0–0, 3–2, 2–0)

Lukko–Kärpät ja. 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0)

Jääkiekkoliigaa Lukko vankisti asemiaan sarjakärjessä, kun raumalaisjoukkue kukisti keskiviikkona kotijäällään oululaisen Kärpät jatkoajan jälkeen 3–2. Voitto oli Lukolle kuudes peräkkäin.

Lukko oli toisessa erässä tappiolla kahdella maalilla, kun Marko Anttila oli avauserän lopussa kiekonryöstön jälkeen laukonut Kärpille 1–0 ja Carl Jakobsson napautti toisen erän alussa 2–0.

Lukko pohjusti kahdeksannen peräkkäisen kotivoittonsa toisessa ja kolmannessa erässä, kun Tomas Pavelka ja Thomas Gregoire tasoittivat tilanteen 2–2:een ja venyttivät ottelun jatkoajalle.

Ratkaisumaalin teki Lukon amerikkalaishyökkääjä Josh Kestner, kun jatkoaikaa oli pelattu 2.49. Hän teki maalin myös Lukon edellisessä liigapelissä JYPiä vastaan.

– Tärkeitä maaleja minulle. Kärppiä vastaan pääsimme peliin paremmin kiinni toisessa erässä, 1+1 pistettä tehnyt Kestner kertoi C Moren haastattelussa.

Lukon liigajohto kasvoi yhdeksään pisteeseen, kun sarjataulukossa Tapparan rinnalle toiseksi kivunnut Ilves hävisi kotikaukalossaan yllättäen Ässille jatkoajalla 0–1. Voittomaalin iski puolustaja Ian McCoshen. Ässien maalivahti Niklas Rubin piti nollan 23 torjunnalla.

Ilves oli edellisissä liigakohtaamisissa voittanut Ässät kuusi kertaa peräkkäin.

Jukurit kukisti kotihallissaan Sportin 5–2. Illan pörssihai oli maanantaina Suomeen saapunut Jukurien sentteri Liam Kirk, 22. Aito englantilaiskasvatti keräsi 1+2 tehopistettä oltuaan mukana Jukurien kolmessa ensimmäisessä maalissa.

– Haluan auttaa joukkuetta hyökkäyssuuntaan, joten on hienoa saada tehopisteitä. Olen nukkunut parina viime yönä yhteensä korkeintaan 12 tuntia ja sisäinen kelloni on kymmenen tuntia jäljessä, joten on hienoa saada pari välipäivää peleistä, kommentoi NHL-seura Arizona Coyotesin farmiseurasta siirtynyt Kirk.

Liigassa on nähty tällä kaudella yli sata ulkomaalaispelaajaa 17 maasta. Aiemmin englantilaiseksi on tilastoitu vain Ilveksessä 2000-luvun alkupuolella nähty Kentissä syntynyt Matt Smith, joka oli tosin saanut kiekkokasvatuksensa Pohjois-Amerikassa.

Saattaisi kuvitella, että Englannissa kasvanut Kirk pitäisi suomalaista liigakulttuuria erikoisena. Kirkin kotiseuran Sheffield Steelersin kotiotteluiden tämän kauden yleisökeskiarvo Englannin jääkiekkoliigassa on kuitenkin peräti 6 463. Kalevankankaalla oli väkeä 2 651.

Juttua täydennetty kello 21.35 kauttaaltaan.