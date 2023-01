Kristian Kuusela neljänneksi SM-liigan kaikkien aikojen pistepörssissä – seuraavana tähtäimessä Matti Hagman

Tapparan Kristian Kuusela on SM-liigan kaikkien aikojen neljänneksi tehokkain pelaaja.

Tapparan Kristian Kuusela teki 1–0-maalin tiistaina SM-liigaottelussa, kun tamperelaiset kaatoivat kotonaan Jukurit 3–2 yli 10 000 katsojan edessä.

Näin Kuusela nousi tehoilla 278+453=731 liigan kautta aikojen pistepörssissä neljänneksi ohi 730 pistettä koonneen Reijo Leppäsen.

– En ole enää moneen vuoteen pitänyt henkilökohtaisia pisteitä erityisen tärkeinä, mutta toki olin tästä rajapyykistä tietoinen, Kuusela kommentoi.

Kärjessä on Janne Ojanen 799 pisteellä, toisena Arto Javanainen ja seuraavana tavoitettavana Matti Hagman 750 pisteessä.

– Siinä on sellainen kolmikko, että kun nimi mainitaan samassa lauseessa, niin se on jo kova juttu, Kuusela korosti.

Kuusela on aktiivipelaajista liigan kaikkien aikojen pistepörssissä ylhäisessä yksinäisyydessään, sillä toisena olevalla Jukureiden Jarkko Immosella on 464 tehopistettä. Immosen sijoitus listalla on 37:s.

SM-liigan kaikkien aikojen pistepörssi