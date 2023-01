SM-liigatuomio: Kärppien temppu oli lapsellinen ja nolo – tätä aivopierua on vaikea käsittää

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Jukurien nuori hyökkääjä Patrik Puistola palasi joulutauolta ryminällä askiin. 21-vuotias tamperelainen täräytti kolmeen otteluun tymäkät tehot 3+2. Puistola on noussut kauden edetessä vahvemmin eturiviin takomaan tulosta. Puistola oli joulukuussa liigan tehokkaimpia pelaajia vakuuttavalla saldolla 6+5.

Puheenaihe

Sosiaalisen median hyödyntäminen on taitolaji. Kärpät ampui itseään jalkaan Marko Anttilan jatkosopimuksen julkistamisessa. Kärpät nostatti 27. joulukuuta hehkua kiusoittelevalla videoklipillä, jota ryyditti teksti ”joulun isoin yllätys on vielä tuloillaan”. Kun Anttilan sopimus julkaistiin, osa koki ennakkohypen yliampuvaksi. Niin tai näin, mutta Kärpät sortui tämän jälkeen lapsellisesti kuittailemaan faneilleen. Ei näin.

Tyyli

Perjantain hullun ja dramaattisen kierroksen sykähdyttävin näytelmä nähtiin Kisapuistossa, kun SaiPa ja Tappara panivat hämmentävän show’n pystyyn. SM-liigan hallitseva mestari ja surkein joukkue yltyivät villiin maalintekokisaan, kun varsinaisen peliajan jälkeen tulostaululla komeilivat lukemat 6–6. Illan kruunasi SaiPan Elmeri Laakson tyly raivolämärimaali voittomaalikisassa.

Moka

Saimaan Pallo erottuu räikeästi joukosta. Liigan jumbosijalle jämähtänyt joukkue on jäänyt jo 10 pistettä toiseksi viimeisestä nipusta eli HPK:sta. SaiPan maaliero on pakkasen puolella 47 maalin verran, mikä on käsittämätön lukema. Ovet ovat myös käyneet. Viimeisimpänä Kristian Pospisilin sopimus purettiin ”yhteisymmärryksessä”. SaiPalla on vielä 25 ottelua synkkää kyntämistä jäljellä.

Ville Hämäläisen valmentama SaiPa kyntää syvällä.

Yllätys

Vaasan Sportin kotipyhättö pullisteli keskiviikon kierroksella, kun paikan päälle saapui 4 294 katsojaa seuraamaan Sport–Tappara-ottelua. Se oli samalla remontin jälkeisen Kuparisaaren areenan yleisöennätys. Perjantain KooKoo-ottelussa lehtereillä oli niin ikään yli 4 000 katsojaa. Sport on saanut vaasalaiset jälleen sankoin joukoin taakseen.

Teemu Suvinen

Tähti

HPK:n kanadalaishyökkääjä Michael Joly on hämeenlinnalaisten ankean kauden valopilkku, joka tuo yleisölle iloa tappioidenkin keskellä. Parhaimmillaan suvereeni pelaaja – takoi joulukuussa 10 ottelussa 14 (6+8) tehopistettä. Ensi kaudella taituri nähdään varmasti jossain toisessa sarjassa ja suuremmassa joukkueessa.

Michael Joly hämmästyttää kaukalossa.

Puheenaihe

Alkukaudella puhuttanut vähämaalisuus on historiaa? SaiPa ja Tappara pelasivat perjantaina 13 maalin hurlumhei-ottelun. Tapaninpäivänä liigaotteluissa puolestaan taottiin yhteensä 48 maalia, mikä oli liigadatan mukaan suurin kierroksen maalimäärä lähes kolmeen vuoteen.

Tyyli

Kärpät mokasi somessa ja syytti sen jälkeen omia fanejaan – todella tyylitöntä ja noloa. Oululaisten kannattajat olivat syystäkin raivoissaan sekä ylipumpatusta jatkosopimusuutisesta että seuran reaktiosta. Vihkoon meni.

Moka

HIFK lähti Spengler Cupiin Davosiin nollaamaan mollivoittoista alkukauttaan, mutta tukkaan tuli Sveitsissäkin: 2–5, 3–7, 2–3. Toivottavasti jään ulkopuolella oli hauskaa, sillä kaukalossa takalukko tuskin aukesi. Liigassa pitäisi kuitenkin pikkuhiljaa kulkea, sillä HIFK on vasta sijalla 13.

Yllätys

KooKoon kausi on ollut yllättävän nihkeä, ja kouvolalaiset joutuvat vääntämään toden teolla selvitäkseen edes pudotuspeleihin. KooKoolla piti olla jopa sarjan vakuuttavin maalivahtikaksikko Oskari Setänen–Nick Malik, mutta jälkimmäinen on kadottanut itsensä tällä kaudella.

Sasha Huttunen

Tähti

KalPan Jaakko Rissanen pelaa erinomaista kautta ja on jopa hieman yllättäen rikkomassa oman piste-ennätyksensä 33-vuotiaana. Nykyinen tehotahti (35 ottelussa 10+22=32) tietäisi 54 pisteen saalista. Savolaisten keskikaista on kunnossa, sillä konkari Rissanen ja koko ajan kehittyvä Aapeli Räsänen kuuluvat liigasenttereiden eliittiin.

Puheenaihe

Aloittiko SaiPa tyhjennysmyynnit? Kristian Pospisilin lähtöpassit saattoivat olla merkki tulevasta, vaikka turhautuminen paistoi otteista jo pidemmän aikaa. 15 maalia tehnyt Ville Meskanen voi kiinnostaa pudotuspelijunassa olevia keskitason liigaseuroja. Meskanen tuskin jatkaa Lappeenrannassa enää ensi kaudella. Seuran vetovoima on lähes nollissa.

Tyyli

Jos Petri Kontiolan ura päättyy tähän kauteen, se päättyy tuikkivana tähtenä. 38-vuotias Kontiola dominoi edelleen liigajäitä ja on vahva ehdokas jopa pistepörssin voittajaksi. Hän teki jo pari vuotta sitten uuden ennätyksen SM-liigan kautta aikain vanhimpana pörssikunkkuna (silloin 36). Uskomaton juttu, että ”Konna” on pystynyt pitämään tehot tapissa tuossa iässä.

Moka

Ässien maalivahti Niklas Rubin teki maalin, mikä nousi otsikoihin. Ihan hauska juttu, mutta TPS:n Michael Dal Collen aivopierua on vaikea käsittää. Hän lähetti kiekon hyökkäyssiniseltä kohti omaa maalia, vaikkei siellä ollut ketään. Ottelu kääntyi lopulta Tepsin tappioksi. Mitä 112 NHL-ottelua pelannut Dal Colle mahtoi ajatella?

Yllätys

En olisi uskonut, että Sport on vielä tässä vaiheessa mukana pudotuspelitaistelussa. Sijoitus on yhdestoista ja ero kymppisijaan vain yksi piste. Vaasassa oli välipäivinä hyvä meininki. Lähes loppuunmyyty halli, 4 294 katsojaa, todisti euforista kotivoittoa Tapparasta.