Kärppien tempaus sai täystyrmäyksen – seuralta tyly kuitti pöyristyneille

Oululaiskannattajat närkästyivät Kärppien hehkutuksesta.

Kärpät tiedotti perjantaina solmineensa jatkosopimuksen Leijonien luottohyökkääjän Marko Anttilan, 37, kanssa.

Oululaisseura julkaisi tiistaina Twitterissä salaperäisen videon, jolla hehkutettiin tulevaa sopimusjulkaisua.

– Joulun isoin yllätys on vielä tulossa. Arvioitu laskeutumisaika 30.12, Kärpät ilmoitti kiusoittelevasti.

Osalle kärppäkannattajista Anttilan jatkosopimus oli pettymys. Fanit eivät arvostaneet seuran hypetystä jatkosopimuksesta.

– Virittikö Kärpät siis tuon pöhinän ja odotuksen päiväkausiksi ympärilleen vain kertoakseen lopulta, että Anttila jatkaa? Vahvat myötähäpeät, jos näin todella on, eräs tuumasi Twitterissä.

– "Joulun isoin yllätys" tosiaan. Ainakin minut yllätti, että joku hypettää näin lujaa Anttilan jatkosopimusta, yksi pihisi.

– Nelosketjun hyökkääjän jatkosopimus. Osasin kyllä olla lataamatta kauheasti odotuksia, mutta mutta. Eihän tää nyt ihan nappiin mennyt, kolmas veisteli.

Leijonasankarin jatkosopimus herätti myös ilonkiljahduksia.

– Anttilalle jatko. Hienoa, toimisto! Yksi ilakoi.

Kärpät julkaisi Twitterissä naljailevansävyisen vastauksen kannattajille, jotka odottivat uutta pelaajaa Kärppien vahvuuteen.

Kärppien kirpeä vastaus ei sekään saanut positiivista vastaanottoa fanien keskuudessa.

– No oltiinpas me tyhmiä, eräs kannattaja vastasi.

– Sporttifaneilla lähtee näissä ”tiisauksissa” helposti mopo käsistä ja välillä katoaa kaikki rationaalisuus. Se on joskus koomistakin, mutta … tää tunnepuoli on vähän niinku tän bisneksen juju. Ratkaisu on opetella pelin säännöt. Ei kuittailla faneille, toinen läksytti.

Kärppien vastaus keräsi hämmennystä myös muissa kuin oululaiskannattajissa.

– Yleisön liiallinen hype, tuo esem-liigaseurojen jatkuva riesa. Voimia Ouluun, yksi kommentoija viilsi.