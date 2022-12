SM-liigaseuralta jymytempaus! Katsojat tänään ilmaiseksi peliin

Torstai-illan kiekkoviihteestä ei tarvitse maksaa itseään kipeäksi.

Jääkiekon SM-liigajoukkue JYP repäisee vuoden viimeisen kotiottelunsa kunniaksi. JYPin torstai-illan Ässät-ottelu on kaikille maksuton.

Ilmaisia pääsylippuja on jaettu halukkaille jäähallilla torstaina päivällä. Torstaina JYP tiedotti tempauksesta Twitterissä vielä erikseen, että loput liput jaetaan jäähallin lippuluukulta kello 18 alkaen eli puoli tuntia ennen ottelun alkua.

– Tavoitteena on mahdollistaa peliin pääsy sellaisillekin perheille, joille peleihin pääsy on normaalisti haastavaa, JYPin verkkosivuilla kerrotaan.

JYPin kotiotteluiden yleisökeskiarvo on ollut tällä kaudella 3 158 katsojaa ottelua kohden. Keskiarvon tämän kauden liigassa yhdeksänneksi suurin.

Kuluvan kauden yleisöennätyksensä JYP teki lokakuussa. Tuolloin perjantai-illan HIFK-ottelua oli seuraamassa 3 922 katsojaa. Tapaninpäivän Kärpät-otteluun hallille saapui 3 780 silmäparia.

SM-liigan sivuilla JYPin kotihallin kapasiteetiksi ilmoitetaan 4 437 katsojaa.

JYP-Ässät on torstai-illan ainoa SM-liigaottelu. Kotijoukkue JYP on sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. Porin Ässät on yhdeksäs.