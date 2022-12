Tappara ja Kärpät konttasivat – sarjakärki Lukon hirmuvire jatkuu

HPK yllätti Kärpät, sarjakärki Lukko jatkoi voittotahtiaan.

Hämeenlinnan Pallokerho palasi kolmen tappion jälkeen voittotahtiin jääkiekon Liigassa, kun se yllätti Oulun Kärpät kotonaan maalein 3–1. HPK on voittanut kotijäällään Kärpät neljä kertaa viidessä viimeksi pelatussa kohtaamisessa.

HPK johti ottelua toisen erän lopussa jo 3–0, mutta Joonas Kemppainen nosti oululaisten toiveita kavennusosumallaan ajassa 36.14. Päätöserässä maaleja ei enää nähty, ja HPK tasoitti kauden keskinäiset voitot 2–2:een.

– Me pelasimme ehjän pelin, mutta vielä on paljon tekemistä, arvioi hämeenlinnalaisten 2–0-osuman tehnyt Aleksi Mustonen C Moren tv-haastattelussa.

SaiPa hävisi keskiviikkona Jukureille Mikkelissä, mikä ei ollut viime vuosien kiekkohistorian valossa yllätys. Jukurit otti lappeenrantalaisista jo 11. peräkkäisen voiton, mutta tiukassa paremmuus oli. Jukurit voitti maalein 4–2 tehtyään neljännen osumansa SaiPan tyhjään maaliin.

Jukurit ratkaisi ottelun edukseen kolmannessa erässä, johon joukkueet lähtivät 1–1-numeroista. Jukurit avasi päätöserän Niklas Peltomäen nopealla osumalla, mutta SaiPan Valtteri Ojantakanen tasoitti 2–2:een kauden yhdeksännellä maalillaan.

Muun muassa Juhamatti Aaltosen ja Patrik Puistolan maalitilanteiden jälkeen Jukurien pelastajaksi nousi entinen SaiPa-pelaaja Jesper Piitulainen, joka ohjasi Peltomäen siniviivalaukauksen maaliin.

– Hyvä taisteluvoitto meiltä. Kertoo aika paljon joukkueesta, ettei luovutettu, vaikka kaveri tuli pari kertaa tasoihin. Kun luotamme omaan pelisysteemiimme, se tuottaa tarpeeksi, kolme tehopistettä kerännyt Peltomäki sanoi C Moren tv-haastattelussa.

Loppunumerot sinetöi Puistola. Liigan mukaan SaiPa on pystynyt kukistamaan mikkeliläiset viimeksi lähes kolme vuotta sitten, helmikuussa 2020.

Sarjakärki Lukko otti neljännen peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti KooKoon kolmannen kerran tällä kaudella.

Lukko karkasi vierailtaan toisessa erässä Antti Saarelan ja kanadalaispuolustaja Matthew Abtin osumilla 3–1-karkumatkalle. Päätöserässä molemmat joukkueet tekivät kaksi maalia, ja Lukko voitti 5–3.

KooKoo pääsi Axel Ottossonin osumalla maalin päähän 3–4-numeroihin, mutta Lukon Henri Ikonen teki kotijoukkueen viidennen maalin tyhjään kouvolalaismaaliin.

Edellisessä ottelussaan KooKoo voitti SaiPan, mutta sitä edelsi neljä peräkkäistä tappiota.

Sport hävisi maanantaina Lukolle jatkoajalla, mutta kaksi päivää myöhemmin vaasalaiset ottivat 3–2-kotivoiton Tapparasta. Sport teki kaikki maalinsa ylivoimalla, ja Emil Johansson teki niistä kaksi. Sport kukisti Tapparan ensi kertaa tällä kaudella.

Turussa KalPan kultakypärä Jaakko Rissanen teki maalittoman avauserän jälkeen kaksi osumaa toisessa erässä ja nappasi edun vierasjoukkueelle. KalPa on viime aikoina erikoistunut maalin erolla ratkeaviin otteluihin, ja keskiviikkonakin kuopiolaiset voittivat TPS:n 2–1.

Paremmuus oli KalPalle arvokas, sillä yhdeksän edellistä ottelua oli sujunut ilman kolmen pisteen voittoa.

Torstaina Liiga jatkuu ottelulla JYP–Ässät.