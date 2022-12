Piilottiko Yle viestin joulun ohjelmatietoihin? Harva keksii tätä jekkua

Kellonajalla 19.31 on temppuiltu ennenkin.

Suomalainen klassikkoelokuva Poika ja ilves (1998) alkaa joulupäivänä TV2:ssa erikoiseen aikaan: kello 19.31.

Sattumaako? Tuskin, epäilee SM-liigajoukkue Tampereen Ilves.

Ilveksen sometiimi kiinnitti alkamisajankohtaan huomiota Twitterissä.

– Hyvä pelisilmä ei poistu koskaan muodista. 🔥👏 Bravo, Yleisradio, Ilveksen tililtä kirjoitettiin.

Jutun juju on seuraava. Tamperelaisen urheiluseuran Ilveksen perustamisvuosi on 1931, mitä Ylen elokuvan aloitusajankohdan tulkitaan symboloivan. Ilves on käyttänyt vastaavaa kikkaa itsekin.

Ilves päätti aloittaa lokakuussa kotipelin Jypiä vastaan kello 19.31.

Lue lisää: Kello 19.31? Tampereella lauantaina kummallinen yksityiskohta

Poika ja ilves -elokuvaa tähdittää Konsta Hietanen. 1990-luvun lapsitähdestä kuoriutui sittemmin pääsarjatason ammattilaisjalkapalloilija, joka on yhä näyttelijänä suomalaisten huulilla esimerkiksi Salatut elämät -sarjan vuoksi.

Ilves palaa kaukaloon tapaninpäivänä kello 16, kun Turussa vastaan asettuu TPS.