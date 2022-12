SM-liigan ökyseuran toiminta kuumentaa kulisseissa – ”Mitä se tekee pelaajille ja koko Suomen jääkiekolle?”

Lauri Marjamäki on kahlinnut SM-liigan mahtavimman tykistön.

Lauri Marjamäen Kärpät on kuuma puheenaihe.

Oulun Kärpät kasasi täksi kaudeksi SM-liigaan poikkeuksellisen tähtisikermän, sarjan kalleimman.

Penkin taakse tuotiin KHL:ssä ja Leijonissa viime vuosina meritoitunut vanha mestariluotsi Lauri Marjamäki, 45.

Kun kauden puolivälin krouvi eli joulutauko koittaa, Kärpät on sarjataulukossa kuudentena. Se ei vielä sijoituksena ole katastrofi. Sen sijaan tunteita on kuumentanut tapa, jolla SM-liigan mahtavin tykistö on pelannut.

– Jos rehellisesti sanotaan, niin onhan tämä aika poikkeuksellinen juttu, että käytännössä pelataan EHT-maajoukkuetason joukkueella, mutta ei sitten kuitenkaan pelata, eräs pelaaja-agentti lataa.

Passiivinen. Tunteeton. Kahlittu.

Siinä adjektiiveja, joilla Kärppien pelaamista on kuvattu. Eikä syyttä. 20 viime ottelun eli runkosarjan yhden kolmanneksen aikana Kärpät on tehnyt vaivaiset 40 maalia. Se on vähiten SM-liigassa.

– Kärppien touhu puhuttaa todella paljon. Mitä se tekee pelaajille ja koko Suomen jääkiekolle?

– Jos kaikki menevät tuohon systeemiin: alkavat pelata vielä puolustusvoittoisemmin ja vältellä virheitä. Se ei kehitä pelaajia, koska pelaajat eivät pelaa selkärangasta. Toinen asia on se, että yleisöä ei tule halliin, agentti jatkaa.

– Sillä voi olla aikamoisia vaikutuksia.

Kärpät on haalinut riveihinsä parhaassa iässä olevia tähtihyökkääjiä, kuten Ville Leskisen, Teemu Turusen ja Julius Junttilan. KHL:stä sisään lappasi nimimiehiä Stanley Cup -voittaja David Rundbladia myöten.

Edellä mainittu hyökkääjäkolmikko on myös Kärppien sisäisen pistepörssin kärki, mutta vain Leskinen on onnistunut rikkomaan 20 pisteen rajapyykin ja senkin vaivoin (21).

Kuvaavaa on, ettei yksikään Kärppien pelaaja ole matkalla liigauransa tehokkaimpaan kauteen. 20 miestä tuskin romahtaa tilastollisesti sattumalta yhtä aikaa.

Toinen toistaan nimekkäämmät yksilöt on Kärpissä kylmästi uhrattu passiivisen joukkuepelin alttarille. Kukaan ei loista. Pelitavalliset ohjakset on viritetty äärimmäisen kireälle.

– Onhan se touhu nyt aivan ylikontrolloitua. Ei siitä pääse mihinkään, toinen agentti kiteyttää.

Marjamäki on käytännössä peluuttanut joukkuetta heti alkukaudesta lähtien kuin pudotuspeleissä.

Poikkeuksellinen pelikuri on hävittänyt luovuuden. Esimerkiksi Kärppien ylivoimapelikin on valunut yhdeksi sarjan huonoimmista, vaikka sitä pyörittää liigan kuohkein kerma.

Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Raimo Summasen mielestä Kärppien passiivisuus näkyy etenkin puolustajien pelaamisessa.

– Puolustajat ovat selvästi todella passiivisia rakentamaan peliä ja tukemaan hyökkäyspeliä. Nykykiekossa ei tahdo saada hyviä tilanteita, jos pakit eivät luo ylivoimia, Summanen sanoo.

– Varsinkin alkukaudesta Kärpät pyöritti pitkiä jaksoja tehottomasti hyökkäysalueella, mutta eivät saaneet kunnolla suoria ylivoimahyökkäyksiä, eivätkä oikein mitään aikaiseksi 3v3-hyökkäyksistä.

Summanen näkee Kärppien pelaavan rakenteellisesti hyvin varsinkin hyökkäysalueella, mutta siitä huolimatta joukkueella jää pahasti piippuun.

– Jotenkin se pelaaminen vain hidastuu. Kärpät on dieselmäinen. Raastaa ja vääntää, mutta ei lähde lentoon. Se on ollut näkemykseni Kärpistä koko alkukauden, Summanen ynnää.

” Passiivinen. Tunteeton. Kahlittu.

Voiko Marjamäen pelillisillä kahleilla olla jopa vaikutusta pelaajien uriin? Henkilökohtaiset tehopisteet ovat merkittävässä roolissa sopimusneuvotteluissa.

– Jos jollekin pelaajalle tulee yhden kauden pieni dippaus, niin sen joukkueet ovat valmiita katsomaan ohi. Varsinkin liigassa kaikki ovat varmasti huomioineet tämän Kärppien tilan, agentti sanoo.

– Mutta jos puhutaan esimerkiksi Ruotsista tai varsinkin Sveitsistä. Jos siellä haetaan ensi kaudeksi top 6 -hyökkääjää tai offensiivista pakkia, niin ei siinä paljon selitykset auta, koska eivät he tätä meidän sarjaa niin tarkkaan katso, että tietäisivät mistä on kyse, hän jatkaa.

Oulusta on kantautunut soraääniä ja tyytymättömyyttä Marjamäen pelillisiin kahleisiin. Kärppien kärkipelaajista tuskin yksikään on tyytyväinen tilanteeseen.

– Vaikka jääkiekko on moneen muuhun lajiin verrattuna todella vahvasti joukkuelaji ja puhalletaan yhteen hiileen, niin kyllähän tälläkin alalla kaikki miettivät omaa juttuaan. Valmentajista lähtien, agentti sanoo.

Maksukykyä Kärpillä riittää, mutta onko Marjamäen metodeilla luotaantyöntävä vaikutus pelaajamarkkinoilla?

– Jos yleinen näkemys on, ettei Kärpissä saa pelata, niin varmaan sillä vaikutusta voi olla.

Kurinalaisesta pelitapakiekosta elävä nelosketjun mies Marko Anttila on Kärppien kauden kolmanneksi paras maalintekijä.

IS tavoitti Marjamäen vastaamaan alati kasvavaan kritiikkiin.

– Kyllä tässä kaikki tehdään sen eteen, että joukkue voittaisi ja pelaisi hyvin. Mutta on meillä syksyllä välillä ollut sellaista väkisin hiihtelyä. Myös viime aikoina on ollut välillä vähän painetta maalinteosta, Marjamäki toteaa tyynesti.

Marjamäki kertoo yllättyneensä projektinsa etenemisen hitaudesta.

– Joku sanoo, että miksi Kärpät ei pelaa tasollaan, niin mielestäni pelaamme tällä hetkellä tasollamme. Meillä on uusi projekti ja prosessi menossa. Se ottaa, mitä se ottaa.

– Mutta ei se ole helppoa, ja yllättävän paljon se on ottanut aikaa. Itsekin välillä olen vähän yllättynyt, kuinka paljon tulee uusia asioita joka päivä esiin. Mutta se on ihan oikein. Ei tässä ole oikotietä onneen. Se on nähty historiassa, että pelkästään nimimiehillä tai rahalla ei menesty.

Umpijäätyneiden maalihanojen aukaisuun Marjamäki ei ole löytänyt lääkkeitä. Sen hän myöntää itsekin.

Ennen viime keväänä alkanutta nykyistä pestiään Marjamäki toimi Kärppien päävalmentajana kolmen kauden ajan vuosina 2013–16.

– Olen yleensä tottunut, että joukkueeni tekee paljon maaleja. Oli se sitten Jokereissa tai aiemmin Kärpissä. Totta kai haluan, että joukkue tekee paljon maaleja. Voittaminen ja maalinteko ovat minulle tärkeitä. Viihde on sitten katsojan silmässä.

Kovin monen silmässä sitä ei tänä syksynä ole ollut.

– Tylsästi me olemme pelanneet aina, kun olen ollut Kärpissä, Marjamäki hymähtää viitaten yleiseen keskustelun sävyyn.

– Teimme yhdellä kaudella eniten maaleja ja voitimme runkosarjan ja kahdesti putkeen Suomen mestaruudenkin (2014, 2015), mutta sekin oli tylsää.

Vaikka Kärpät ja Marjamäki keräävät nyt kritiikkiä oikealta ja vasemmalta, on silti hyvinkin mahdollista, että sen kurinalaisella ja jo syksyllä muottiin lyödyllä pudotuspelikiekolla mennään lopulta keväälle pitkälle.

– Kyllä minä sillä tavalla olen luottavainen, että hyviä me olemme keväällä. Vaikea meitä on keväällä voittaa. Sen minä tiedän. Mutta prosessi on pahasti kesken. Sen voin sanoa tällä hetkellä, Marjamäki sanoo.