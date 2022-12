Kommentti: Kulisseissa kuohuu – SM-liigan suurin sylkykuppi saamassa lähtöpassit

SM-liigan kurinpitopäällikön Sampo Liusjärven näytöt on annettu, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Sampo Liusjärvi on työskennellyt SM-liigan kurinpitopäällikkönä syksystä 2010 lähtien.

Aika aikaansa kutakin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan SM-liigan kurinpitopomo on vaihtumassa.

Nykyinen kurinpitopäällikkö Sampo Liusjärvi ei ole saamassa jatkoa, ja pestiin pohditaan uutta henkilöä.

Tästä voi vetää tasan yhden johtopäätöksen: SM-liigan mitta on tullut täyteen.

Voisi sanoa, että oli jo aikakin.

Hämeenlinnalainen varatuomari Liusjärvi, 43, aloitti SM-liigan kurinpitopäällikkönä syksyllä 2010.

SM-liigan kurinpitoryhmässä on tapahtunut vaihtuvuutta ja kurinpitolinjaa on viilattu milloin mihinkin suuntaan, mutta Liusjärvi on saanut 12 vuotta heiluttaa tuomionuijaa ilman liigan sisäistä ja riittävän kriittistä tarkastelua.

Ulkopuolelta ja liigaseuroista singonnut kritiikkivyöry huomioiden on yllättävää, että Liusjärvi on pysynyt vaativassa ja epäkiitollisessa tehtävässä näin pitkään.

Inhimillisesti ajateltuna kurinpitopäällikön työ on henkisesti raskasta. Ei varmasti ole Liusjärvellekään herkkua saada sontalasti niskaan viikosta ja kaudesta toiseen. Työ on kuitenkin julkista ja jokaista päätöstä arvioidaan julkisesti. Päätösten pitää kestää päivänvaloa linjakkuudellaan.

Toisaalta korvaus työstä on vähintään kohtuullinen.

Pisteet Liusjärvelle, että hän on kestänyt sylkykupin roolissa yli vuosikymmenen ajan, mutta kurinpitopäällikön pesti ei voi olla kausikorttipaikka, joka uusitaan automaattisesti. Jos linjattomuus on pääsääntöisesti jatkuvaa, pitää tehdä asianmukaisia ratkaisuja.

Kurinpitopäällikön vaihtuminen on oikeastaan loogista jatkumoa SM-liigan viimeaikaisille muutoksille.

Liigan lämpimässä toimistossa ovi on käynyt. Viime kauden jälkeen Kati Kivimäki korvasi toimitusjohtajan tehtävässä Riku Kallioniemen.

Kallioniemi työskenteli SM-liigan toimitusjohtajana keväästä 2016 lähtien. Kallioniemeä ennen Kimmo Rannisto oli toimitusjohtajana reilut kaksi vuotta.

SM-liiga on lyönyt paukkuja brändityöhön, markkinointiin ja viestinnän parantamiseen. Nokkahenkilöt ovat vaihtuneet, mutta kurinpitoputka on pysynyt samoissa käsissä kaikki nämä vuodet.

Kivimäen aikana SM-liiga nimesi ensimmäistä kertaa ammattituomarit. Seuraavaksi vuorossa on kurinpitotoiminnan päivittäminen.

Liusjärvi on saanut jatkaa tehtävässään näinkin pitkään yksinkertaisesta syystä: SM-liiga ei ole kyennyt syystä tai toisesta palkkaamaan tehtävään parempaa henkilöä, vaikka se vaihdos oli sekä Ranniston että Kallioniemen agendalla.

Ennen tätä kautta IS:n kapteenikyselyssä SM-liigan kurinpitolinja sai täystyrmäyksen.

Liigaseurat ja etenkin pelaajat ovat täysin kypsyneet viime vuosien tempoilevaan linjaan.

– Tuntuu, että kurinpitolinjaa vedellään sinne tänne -mentaliteetilla, kommentoi eräs seurapomo ennen kauden alkua.

Kurinpitodelegaatio ja tilannehuone aloittivat tämän kauden suurennuslasin alla. Mokiin ja pallonpudotuksiin ei ollut varaa.

Kurinpitodelegaatio aloittikin kauden jämäkästi. Se linjasi jykevin ja selväsanaisin perusteluin päätöksiään tapauskohtaisesti ja nopeasti. Kauden edetessä linja on taas alkanut sinkoilla sitä mukaa, kun kurinpitodelegaation pöydälle on päätynyt enemmän tapauksia.

Eniten on ihmetyttänyt se, että kurinpitopäätökset päähän kohdistuvissa taklauksissa ovat valtaosin olleet joko nolla peliä tai vähintään viisi peliä. Kurinpitodelegaatiolla on pääosumissa käytössään myös alle viiden ottelun rangaistus, mutta tätä vaihtoehtoa on käytetty hyvin varauksellisesti.

Pitää myös ymmärtää, ettei kurinpitopampun vaihtamisessa ole kyse yhdestä syyskaudesta tai muutamista kyseenalaisista tuomioista.

Kurinpidon uudistamisen motiivina lienee pidempi, monen vuoden aikajakso. Kurinpito on keskeinen osa liigan urheilullista uskottavuutta. Eurooppalaisena huippusarjana SM-liiga ansaitsee ammattimaisemman kurinpidon, joka linjaa ja hoitaa työtään täsmällisesti.