Muumeja lapsena pelännyt Fanny Motin arasteli muuttoa Suomeen – pian talo Ruotsissa lähti myyntiin: ”Rakastuin Helsinkiin”

Jääkiekkoilija Johan Motin pelaa SM-liigassa jo kuudetta kauttaan. Koko hänen perheensä on ihastunut Suomeen.

2,5-vuotiaalla Leonard Motinilla riittää energiaa, vaikka aikuisia ympärillä painaa joulukuisen Helsingin kylmä pimeys. Kun ruotsalaispojan perheestä otetaan valokuvia keskustan joulukadulla, hän toimii mielellään valokuvaajan assistenttina.

Kun siirrytään tekemään haastattelua Sanomatalon lämpöön, vilpertti ei meinaa pysyä innostukseltaan aloillaan. Jalat vievät yhteen suuntaan ja toinen käsi hamuaa toimittajan suklaakonvehtia, jonka tämä on saanut kahvin kanssa. Frendit-tv-sarjan Joeyn tapaan toimittaja ei tykkää jakaa syötäviään, mutta menköön tämän kerran.

– Normaalisti Leonard ei edes syö suklaata, mutta tänään ilmeisesti maistuu, äiti Fanny Motin kertoo.

– Jag vill ha en bulle, Leonard ilmoittaa.

Ihastuttava ilopilleri on Helsingin IFK:n jykevän ruotsalaispuolustajan Johan Motinin poika. Motinin perhe on kaunis, ystävällinen ja elegantti. Ironista kyllä, puolustaja ei haastatteluhetkellä vielä tiedä, että SM-liiga aikoo seuraavana yönä lätkäistä hänelle yhdeksän ottelun pelikiellon.

Edeltävänä iltana hänen uransa 300. SM-liigaottelu on mennyt kurjalla tavalla pieleen. Motin lähti Nordenskiöldinkadun jäähallista niin sanotusti isoista ovista jo toisessa erässä, kun hän taklasi päähän Pelicansin Aatu Jämseniä. Vastaavista teoista hänellä oli jo kaksi aiempaa pelikieltoa, mikä koventaisi nyt sanktiota.

Motin ei halua asiaa kommentoida, mutta harmittelee tapahtunutta. Kohteliaasta miehestä ei voi kahvipöydässä kaivamallakaan löytää minkäänlaista likaisuutta tai sikamaisuutta.

Eikä kuudetta kauttaan Suomessa pelaavaa Motinia minään törkytohtorina pidetäkään. Sen sijaan hänet tuntevat asiantuntijat kuvaavat 188-senttistä ja 92-kiloista ruotsalaista jämäkäksi ja laadukkaaksi puolustavaksi pakiksi, joka ei varsinaisesti hurmaa kaukalossa, mutta jonka poissaolon huomaa.

Motinin perheelle on yllätys, mieluinen sellainen, että Johan kiekkoilee yhä Suomessa.

– En koskaan nähnyt itseäni pelaamassa kuuden vuoden päästä SM-liigaa, kun vuonna 2017 siirryin Örebrosta Lukkoon, 33-vuotias Motin kertoo.

Hänen lapsuudenkotinsa sijaitsee Örebron lähellä Karlskogassa, reilut 200 kilometriä Tukholmasta länteen. Motinin isä on kotoisin Suomen Ähtäristä, josta hän lähti teini-ikäisenä perheensä kanssa Ruotsiin. Isä-Motinia ei kiekko kiinnostanut, vaan hän piti monen muun suomalaisen tavoin formula 1:stä ja muusta moottoriurheilusta.

Johan Motinista sikisi kuitenkin lahjakas kiekkoilija, joka voitti MM-mitaleja Ruotsin nuorisomaajoukkueissa ja debytoi maan korkeimmalla sarjatasolla Elitserienissä kaudella, jonka aikana täytti 17 vuotta.

Edmonton Oilers varasi puolustajan NHL:ään vuonna 2008 neloskierroksella ja seuraavana vuonna, Ruotsin mestaruuden voitettuaan, hän lähti Pohjois-Amerikkaan. Oilersissa hän pelasi vain yhden ottelun, minkä jälkeen farmi ja farmin farmi tulivat tutuiksi. Reilun kahden kauden jälkeen hän palasi Ruotsiin ja päätyi Timrån kautta kotiseudun Örebrohon.

Siellä hän tapasi Fannyn.

– Olemme olleet yhdessä seitsemän vuotta, Johan kertoo.

– Vau! Sinä muistit! Fanny sanoo hieman pisteliäästi.

Vuonna 2017 Motin siirtyi Rauman Lukkoon, koska piti Suomea sopivana seuraavana askeleena uralleen. Yhden Rauman-kauden jälkeen hän siirtyi HIFK:hon, jossa on sen jälkeen pelannut.

Fanny pysyi monen vuoden ajan kuitenkin Örebrossa, jossa hän työskenteli esimerkiksi tapahtumatuotantoalalla. Pari eli onnellisesti etäsuhteessa. Kun Fanny vieraili Helsingissä, nuoripari nautti vilkkaasta baari- ja ravintolaelämästä sekä kävelyretkistä ympäri pääkaupunkia.

– Rakastuin Helsinkiin, Fanny kertoo.

Lukkoa ja HIFK:ta edustanut Johan Motin (oik.) on fyysinen pelaaja.

Elämä muuttui keväällä 2020, kun Leonard syntyi Ruotsissa kiekkokauden jälkeen. Oli aika kasata perhe kokoon Suomeen. Fannya muutto itänaapuriin mietitytti, jopa pelotti. Vaikka hän oli Helsingissä vieraillut, hän ei tiennyt paljoakaan Suomesta. Toisin kuin jotkut ystävänsä, hän ei ollut edes koskaan käynyt risteilyillä.

– Ajattelin, että Suomessa on kylmempää kuin Ruotsissa. Lapsena pelkäsin muumeja ja nyt olin muuttamassa muumimaahan. En tuntenut Suomen historiaa, koska sitä ei juurikaan opetettu koulussa. Tiesin, että Suomi oli ollut osa Ruotsia, mutta esimerkiksi talvi- ja jatkosodan tapahtumia en tuntenut, Fanny sanoo.

– Ajatus ”noniin, lähdetäänpä Suomeen” ei tullut minulle luonnostaan.

Konkreettisimmin Fanny pelkäsi omaa ammatillista tulevaisuuttaan kielimuurin takia.

– Suomen kieli on maailman vaikein minun kokemukseni mukaan, hän sanoo.

– Olin huolestunut, löydänkö töitä. Suomessa minulla ei ollut verkostoja, en tuntenut ketään tai osannut kieltä. Mitä minä voisin tehdä?

Fanny Motin muutti Suomeen keskellä sekä vauva- että korona-arkea. Johan kävi päivittäin treeneissä ja peleissä ja pääsi reissaamaan liigapaikkakunnille. Fanny oli kotona eikä päässyt edes katsomaan IFK:n otteluita, koska niihin ei otettu yleisöä.

– Ei ollut kivaa, hän muistelee nyt.

Sitten Fanny huudahtaa pojalleen ”Oj, tack Leonard!”, kun viikari sottaa suklaisilla käsillä äitinsä paitaa.

Kun pandemia helpotti, Leonard kasvoi päiväkoti-ikään, ja Fanny löysi töitä suomalaisesta terveydenhoitoalan startup-yrityksestä, jossa pärjää mainiosti englannin kielellä, perhe alkoi pitää Suomessa ja Helsingissä asumisesta yhä enemmän. Nyt he ovat täysin myytyjä.

Lapsen saamisen jälkeen ravintolaelämä on vaihtunut esimerkiksi perheretkiin Linnanmäen huvipuistoon ja Korkeasaaren eläintarhaan.

– Rakastamme asua täällä. Olemme nauttineet olostamme ja Helsingistä on tullut meille toinen koti. Jos perheemme ja läheisimmät ystävämme olisivat täällä, Helsinki olisi kotimme, Johan sanoo.

– Helsinki on paljon rennompi kuin esimerkiksi Tukholma. Kaupunki on täydellisen kokoinen, meri on lähellä ja arkkitehtuuri on kaunista.

Motinien perhe viettää aikaa Helsingissä esimerkiksi tekemällä kävelyretkiä ympäri kaupunkia.

Puolustajalla on sopimus HIFK:n kanssa myös ensi kaudesta. Kaksikielinen seura ja sen ruotsalaispelaajat perheineen ovat osaltaan lisänneet Motinien tunnetta, että he ovat tervetulleita.

Aikaa Helsingissä on vierähtänyt jo niin paljon, että Motinit myivät Örebron-talonsa viime kesänä. Fanny harmittelee, ettei pari ole ostanut Suomesta kämppää tilalle.

– Asumme jääkiekkoasunnossa, hän sanoo viitaten HIFK:n tarjoamaan ratkaisuun.

Fanny on tuonut kämppään, jonka yksinäinen asukas Johan muutaman vuoden oli, kädenjälkensä.

– Hän on parantanut asuntoa paljon, Johan sanoo.

Loppuiäkseen Motinit eivät Pohjanlahden tälle puolelle jää. Perhe vetää jossain kohtaa takaisin Ruotsiin. Perhe on myös ainoa asia, jota Johan Ruotsista kaipaa. Fanny keksii toisenkin asian.

– Ruotsissa on paremmat jouluruoat! Suomen joulujuhlissa tarjotaan laatikoita, jotka eivät ole niin kovin hyviä, haha.

Leonard poistuu pöydästä ja lähtee tutkimaan viereen rakennettavaa tapahtumalavaa. Taitaa olla aika lopettaa. Leonardilla on kuitenkin vielä yksi toive.

– Tule kotiin katsomaan minun huonettani, pikkupoika sanoo.

Ensi kerralla sitten.