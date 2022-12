Artun, 38, sähkölasku on 34 000 euroa kuukaudessa – ”Aika totinen tilanne”

Entinen liigakiekkoilija Arttu Virtanen pulittaa nyt liiketoimintansa takia hurjia sähkölaskuja. Hän on huolissaan tilanteen vaikutuksista Suomeen.

Sähkön posketon hinnannousu kurittaa nyt Suomea. Pakkaset ovat tulleet. Rahat ovat menneet.

Kovilla on myös entisen SM-liigakiekkoilijan Arttu Virtasen, 38, lompakko. Turussa talonrakennus- ja kiinteistövuokrausbisnestä pyörittävä Virtanen laskeskelee yrityksensä ja henkilökohtaisen sähkölaskunsa olevan nyt reilut 34 000 euroa kuukaudessa.

– Jos kulutus on samanlainen kuin viime vuonna, niin se tarkoittaa hieman reilut 1 100 000 kilowattituntia. Aiemmin sähkölasku oli suurin piirtein 4 900 euroa kuussa, nyt rapiat 34 000. Toki meillä on useampia kiinteistöjä ja useampia työmaita, Virtanen summaa.

Virtasen mukaan kolmannes tähtitieteellisestä sähkölaskusta tulee työmailta, kolmannes vuokrakiinteistöistä ja kolmannes muista hänen omistamistaan kiinteistöistä, kuten kodista.

– Se on aika totinen tilanne, jos puhutaan samansuuruisesta sähkölaskusta kuin mitä yritykseltä nostetusta palkasta on käteen jäävä osuus. Ja samanlainen tilanne on varmasti aika monella muulla. Samaa viestiä tulee timpurista toimitusjohtajaan kautta linjan.

Virtasen yrityksellä ei kuitenkaan ole vielä akuuttia uhkaa. Hän on kuitenkin huolissaan kestämättömän sähkötilanteen laajemmista vaikutuksista.

– Aika vaikea on motivoida henkilökuntaa, että kyllä kannattaa herätä seitsemältä ja tulla pirteänä työmaalle, että saat sähkölaskun maksettua. Jostain kuuluu jo sitä, ettei kannata lähteä töihin, että säästää polttoaineissa sen verran, että saa ehkä sähkölaskun maksettua.

– Jos tämä tilanne jatkuu pitkään, eihän kenenkään kassa tällaista kestä, että tonnin päivässä lätkitään sähköön. Aika monella yrityksellä rupeaa olemaan jo se tilanne, ettei vain kannata touhuta.

Tilanteeseen ovat viime päivinä ottaneet kantaa muutkin yrittäjät. Esimerkiksi ravintolaa pyörittävä artisti Arttu Wiskari tuskaili Twitterissä.

– Yrittäminen alkaa olla jo hieman hankalaa, kun pienen ravintolani sähkölasku on melkein 5 000 euroa kuukaudessa, Wiskari kirjoitti.

Virtanen nostaa esiin myös vähempiosaisten karun todellisuuden.

– Jos katsotaan vaikka jotakin eläkeläispariskuntaa, joiden sähkösopimus on päättynyt ja viiden tai kahdeksan sentin sähköhinnan tilalle on lyöty pörssisähkö, joka huitelee jossakin 40 sentissä. Eihän näillä ihmisillä riitä omakotitalossa eläkkeet lähimainkaan maksamaan sitä, Virtanen sanoo.

Hän on tuskastunut tilanteeseen.

– Joku järki pitää saada. Sähkö on kuitenkin ihan oleellinen perushyödyke. On ihan sama, vaikka oluttuoppi maksaisi satasen. Sillä ei ole mitään väliä. Sen voi jokainen itse päättää, ostaako sen vai ei, mutta ei kukaan vain voi asua pakkasessa.

– Jos haluaa pitää kodissa edes kohtuullisen lämmön, niin sitten viedään kaikki. Se vie motivaation niin yrittämiseltä kuin ihan normaalilta työntekijältä. Enkä minä sitä mieltä ole, että valtion pitäisi kaikille taata kaikki, mutta eihän tässä tule nyt mistään mitään.

Kiekkoväki muistaa Virtasen 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä TPS:stä, jossa hän pelasi reilut sata liigaottelua.

Liigaura päättyi selkävammaan vuonna 2006. Sittemmin hän pelasi vielä pari vuotta Mestistä TuTossa, mutta kiinteistöbisnekset veivät jo mukanaan.

– Sitä naurettiin jo Tepsin pukukopissa, kun räpläilin kaikenlaisia asuntoja ja kiinteistöjä jo siellä Turkuhallin koneella.

– Jos en ihan väärin muista, niin TuTon aikoina sovin erätauolla vessassa puhelimella tonttikaupan jostakin rivitalotontista. Sanoin ketjukaverille, että koputa vessan ovea, jos koutsi tulee koppiin, niin tulen kuuntelemaan, Virtanen nauraa.