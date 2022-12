HIFK rämpii häpeällisellä tavalla – Raimo Summaselta hälyttävä huomio: ”Tämä on vähän arka asia”

Asiantuntija Raimo Summanen näkee HIFK:n kyntämiseen selkeät syyt.

Kun Helsingin IFK rämpi runkosarjan alussa sarjajumbona, HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen linjasi ykskantaan, että joukkueen rakentamisen onnistumista on turhan aikaista arvioida viiden ottelun jälkeen.

Kun runkosarjaa on pelattu kolmannes, tuolloin on Salmelaisen mukaan parempi ensimmäisen kerran katsoa tarkemmin missä mennään. Nyt runkosarjaa on pelattu tasan puolet, ja HIFK lymyää sarjataulukossa sijalla 11.

Sijoitus on panostuksiin nähden katastrofaalinen. HIFK:n pelaajabudjetti on SM-liigan suurimpia tällä kaudella. Stadilaisseura ilmoitti pelaajabudjetikseen kolme miljoonaa euroa.

Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Raimo Summanen näkee HIFK:n kyntämiseen selkeät syyt. Samaan aikaan kun SM-liigan pelillinen taso on noussut täksi kaudeksi, HIFK on jäänyt telineisiin.

– Pelitapa suhteessa pelaajiin sakkaa, linjaa Summanen.

– HIFK:lla on iso budjetti ja paljon niin sanottuja nimimiehiä, mutta joku outo tilanne joukkueessa vallitsee.

HIFK:n joukkue on ensinnäkin huonosti kasattu. Urheilujohtaja Salmelainen ei ole onnistunut tehtävässään.

– HIFK on heikko joukkue jalalla. Se on joukkueen kasaamisessa isoin ongelma. Joukkueessa ei ole vaadittavaa vauhtia, Summanen sanoo.

– HIFK:ssa on tällä hetkellä liian monta samantyylistä pelaajaa. Siinä mielessä HIFK on oman brändinsä vanki.

HIFK nimesi Tobias Salmelaisen urheilujohtajaksi marraskuussa 2017.

Yksi ongelmakohta liittyy puolustuksen profiiliin. HIFK:n puolustuksesta puuttuu hyökkäyksiä generoivat puolustajat.

– HIFK:ssa tykätään puolustajista, jotka osaavat kaikkea vähän ja ovat tyylikkäitä, mutta heiltä puuttuu aggressio, kun lähdetään hyökkäämään. Esimerkiksi Tapparalla ei ole maailman liikkuvin puolustus, mutta he kamppailevat 1–1-tilanteissa kovaa, irtautuvat hyökkäyksiin ja avaavat peliä laadukkaasti.

– HIFK tarvitsisi hyökkäyssuuntaan jonkun puolustajan quarterbackiksi. Otso Rantakaria siihen on yritetty, ja nyt joukkueeseen hankittiin ruotsalainen Victor Berglund. Onko hänestä siihen? HIFK:lta puuttuvat puolustajat, jotka pystyvät singahtamaan väleihin ja muuttamaan momentumia. Muuten on vaikea luoda ylivoimahyökkäyksiä, perkaa Summanen.

Ennen kautta iso kysymysmerkki oli HIFK:n maalivahtipeli. Tämä puoli on kunnossa, kiitos nuoren komeetan.

– Maalivahti Roope Taponen ei ole ongelma. Hän on pelannut hyvin.

Toista kautta punaisia luotsaava Ville Peltonen ei ole saanut joukkuetta lentoon tällä kaudella.

Summasella ja Peltosella on takanaan pitkä yhteinen historia. Siksi Summanen asettelee sanansa tarkkaan.

– Näillä hetkillä mitataan koko valmennustiimin ammattitaito ja tuki, ja miten se manifestoituu. Onko valmennustiimissä liian samanlaisia valmentajia, Summanen pohtii.

Summanen on seurannut HIFK:n pelaamista ristiriitaisin ajatuksin.

– Tiedän ja tunnen Peltosen hyvin. Hän tykkää vauhdikkaasta jääkiekosta. Nyt se ei ole sitä. HIFK on hidas joukkue. Joukkue yrittää välillä kääntää peliä nopeasti ja pelaajat tarjoavat syöttösuuntia hyvin, mutta usein peli ajautuu liikaa laidoille, Summanen analysoi.

– Kun kiekko pelataan päätyyn, HIFK taklaa hyvin ja saa riistoja ja sitä kautta saa myllyjä käyntiin. Pelistä kuitenkin puuttuu rikotun rytmin pelaaminen ja iskut, joita esimerkiksi Pelicansilla on.

Summasen mielestä HIFK:n pelaamisessa ei ole tarvittavaa rytminmuutoskykyä. Pelaaminen on raiteilla puskemista.

– Jos hyökkäyspäässä vain pitää kiekkoa, silloin on kusessa. Välillä on parempi pitää kiekkoa, laukoa ja myös luopua siitä, jolloin kiekko elää, syntyy 50–50-irtokiekkoja ja jatkopainetta. Tässä nopeus on valttia. Nopeus tuottaa kaaosta.

Summanen antaa yhden vinkin katsojille.

– Kannattaa seurata, kuinka monta läpiajoa tai 2–1-ylivoimahyökkäystä HIFK pystyy luomaan. Ne indikoivat joukkueesta paljon. Tämä joukkue ei saa niitä paljon. Liigan parhaat jengit pystyvät rakentamaan maalipaikkoja tasavoimaisista hyökkäyksistä, mutta HIFK ei.

– HIFK:sta puuttuu taikurimaisuutta. Se ei ole seurassa isossa arvossa. HIFK on puurtajajengi. Se näkyy myös ylivoimassa.

” HIFK on puurtajajengi.

Lattea ja tuhnu hyökkäyspelaaminen heijastuu suoraan tilastoihin. HIFK on tehnyt vähiten maaleja (56) koko sarjassa. Ylivoimaprosentti 13,3 on sarjan kolmanneksi heikoin.

HIFK:n parhaalla pistemiehellä Eetu Koivistoisella on 30 ottelun jälkeen kasassa tehot 9+5. Koivistoisen lisäksi HIFK:sta vain kaksi pelaajaa, Roni Hirvonen (6) ja Ilari Melart (5) on rikkonut viiden maalin rajan.

– Joukkueessa on paljon jämäköitä, kovaa vääntäviä pelaajia, jotka eivät itke, mutta pelin evoluutio menee vauhdilla eteenpäin. HIFK ei pysty puhkomaan peliä. Vastustajat rakastavat pelata johtoasemassa nykyistä HIFK:ta vastaan.

Jukurien Juhamatti Aaltonen uitti kiekon HIFK:n nuottaan 5. joulukuuta.

Laukausten suhdetta vastustajan laukauksiin tasakentällisin mittaavassa Corsi-tilastossa HIFK (54,9%) keikkuu liigan kärkipaikalla.

– HIFK on tullut suhteellisen hyvin otteluihin, kun katsoo laukauksia suhteessa vastustajiin, mutta ne eivät johda mihinkään. Se menee yksittäisten pelaajien ja ylivoimarooleihin hankittujen pelaajien piikkiin. Johtavien pelaajien pitää näyttää esimerkkiä, Summanen alleviivaa.

– Kun HIFK ei pääse ensimmäisenä johtoon, pelaamisesta tulee vaikeaa.

Summanen näkee, että HIFK:n nykyprofiilia symboloi kapteenivalinta.

– Tämä on vähän arka asia, josta ei ole puhuttu hirveästi. Paljon puhutaan urheilujohtajasta ja päävalmentajasta, mutta HIFK:ssa tehtiin linjanveto, joka liittyy heidän arvoihinsa, mikä on sinällään ihan makeaa. Kapteeniksi valittiin duunaripelaaja Teemu Tallberg. Jos on kapteeni, eikä pysty tekemään tulosta, se on erittäin kova paikka, vaikka olisi miten kiva jätkä, Summanen sanoo.

HIFK:n kaikki 30 ottelua pelanneista pelaajista Tallberg on tehnyt toiseksi vähiten pisteitä (1+4). Kapteenin C:tä kantava Tallberg on huippukuntoinen duunaripelaaja, jolla on ollut tällä kaudella vähän annettavaa hyökkäyssuuntaan.

– Vaikka tekee paljon töitä joukkueelle ja on huippujätkä johtajana, tilanne on vaikea, jos ei tee voittavia tekoja tai pisteitä. Johtavilta pelaajilta vaaditaan paljon. Se on strateginen identiteettilinjaus, että hänestä tehtiin kapteeni, Summanen sanoo.

– Minua kiinnostaisi kysyä, miten Tallberg voi ja miten hänen roolinsa toimii nykytilanteessa. Hän on hirveän kovassa paikassa ja kantaa älytöntä taakkaa. Tämä ei ole Tallbergin vika, mutta se kulminoituu hänen kapteeniuteen. Usein päävalmentajan jälkeen kapteeni ottaa kovimmat iskut vastaan.

Teemu Tallberg kipparoi toista kautta HIFK:ta.

Summanen on todistanut omalla urallaan vastaavanlaisia tilanteita, missä kapteenilta katoaa itseluottamus.

– Olen nähnyt, miten muutama kapteeni on murtunut täysin. Kapteeni ja koko joukkue aistii sen heti. Jotkut ovat antaneet kapteeninnauhan pois sen takia. Tämä Tallbergin tilanne on ratkaistava jotenkin. Nyt taakka on yksittäiselle ihmiselle liian suuri.

HIFK on takalukossa tällä hetkellä. Umpisolmun aukaisemiseen vaaditaan nopealla tahdilla hyökkäyspään onnistumisia ja sitä kautta voittoja.

Kokonaan toinen kysymys on, miten realistista tämä on.

– Alkukaudella HIFK:n maaliodottama oli kova, mutta nyt sekin on pudonnut. Kopin tuska näkyy ja itseluottamus on alhaalla. Nyt HIFK pelaa häpeän kanssa, Summanen aistii.

HIFK:sta on tullut kuskin sijaan matkustaja.

– Se on hirveä tilanne. HIFK:sta on tullut hyvin ennalta-arvattava joukkue. Pelaamisen rytmi on hitaampi kuin liigan huippujoukkueilla.

– HIFK on menettänyt edun, joka heillä oli vielä kymmenisen vuotta sitten. HIFK ei ole enää uhka.