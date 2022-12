SM-liigatuomio: Häpeällinen HIFK on Ville Peltosen suojatyöpaikka – Jukurit teki kulisseissa katastrofaalisen mokan

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Tähti

Tahmean alkukauden jälkeen Niko Ojamäki hehkuu tulikuumana. Tapparan 27-vuotias maalitykki sai reilut kolme viikkoa sitten oikeat työkalut käsiinsä. Sen jälkeen tahti on ollut hurjaa. Ojamäki on paukuttanut viiteen viime otteluun kuusi maalia, ja on samalla noussut jo maalipörssin seitsemänneksi.

Lue lisää: SM-liigan kallispalkkainen tähti kärsi erikoisesta ongelmasta – kolme viikkoa sitten tapahtui käänne

Puheenaihe

Runkosarja on puolivälissä ja HIFK rämpii sarjataulukossa pistekeskiarvossa mitattuna sijalla 12. Sijoitus on katastrofaalinen pullealla lompakolla mässäilevälle stadilaisseuralle. Miten pitkään HIFK:ssa seisotaan tumput suorina ja selitellään parhain päin käsillä olevaa kriisiä?

Ville Peltosen valmentama HIFK kyntää liigan kellarikerroksessa.

Tyyli

TPS:n kuuden mestaruuden arkkitehti Hannu Jortikka piti tavoilleen uskollisena ytimekkään kiitospuheen lauantain juhlaseremoniassa. Tasan 15 sanaa, käden heilautus jonnekin ja homma pakettiin. Ei tää nyt oo niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoo.

Lue lisää: Hannu Jortikka piti 15 sanan kiitospuheen 25-minuuttisen juhlaseremonian jälkeen – lue se sanasta sanaan

Moka

Kai Kantola on jo kauden neljäs KalPan pelaaja, joka sai SM-liigan kurinpidolta tuntuvan pelikiellon päähän kohdistuneesta taklauksesta. Likaisen nelikon muodostavat Kantola (viiden ottelun pelikielto), Hugo Gallet (7), Anton Karlsson (6) ja Colby Sissons (6). Päävalmentaja Tommi Miettisen vähättelevät kommentit törkyniittien jälkeen eivät anna kovin ylvästä kuvaa. KalPassa on peiliin katsomisen paikka.

Yllätys

JYPin taiteilijasielu Severi Lahtinen, 23, on päässyt kovaan iskuun viime kierroksilla. Lahtinen joutui seuraamaan välillä otteluita katsomossa, mutta nyt kulkee. Pehmeäkätinen hyökkääjä jatkoi kuuden ottelun pisteputkeaan torstaina maagisilla maaleillaan. Lahtinen pani Hippoksella kunnon show’n pystyyn.

Teemu Suvinen

Tähti

Taiteilijaluonne Severi Lahtinen ja kovaa jöötä pitävä Jukka Rautakorpi. En hetkeäkään uskonut, että tämä yhtälö voisi toimia Jyväskylässä, eikä syyskausi näyttänytkään hyvältä. Nyt yhtäkkiä Lahtinen toteuttaakin kovalla itseluottamuksella toinen toistaan huimempia temppuja kaukalossa. Rautakorpi ei ole kahlinnut Lahtista, vaan taituri saa suorittaa kikkojaan.

Puheenaihe

SaiPan taaperrus jatkuu. Pekka Virran lähdön jälkeen SaiPa piristyi hetkeksi, mutta tylyt realiteetit ovat sittemmin iskeneet myös Ville Hämäläisen kasvoille. SaiPa on hävinnyt seitsemän ottelua putkeen ja tullut lyhyen ajan sisään kahdesti murskatuksi. Hämäläisen mahdollinen jatkosopimus alkoi jo näyttää hyvältä vaihtoehdolta, mutta nyt seurajohto joutuukin pohtimaan asiaa uudelleen.

Tyyli

Ville Niemisen poika Viljami Nieminen, 20, taiteili uransa ensimmäisen liigamaalin tyylillä. Nuorukainen vei Ilveksen puolustajan kaffelle ja viimeisteli tylysti. Tuuletuksessa oli isältä tuttua intohimoa. Innokkaasta ilmeestä huokui palo lajia kohtaan. Nieminen on raivannut tiensä kovalla työllä hieman vanhempana liigaympyröihin.

Moka

KalPa ja voittamisen vaikeus. Yllättävän pirteästi kautensa aloittaneet kuopiolaiset ovat nyt ajautuneet kuuden pelin tappioputkeen – näistä viisi on tullut yhden maalin erolla. Tommi Miettisen aikakaudella KalPa ei ole saanut syöksykierteitään poikki ajoissa. Venyykö tämäkin alamäki turhan pitkäksi?

Yllätys

Sitkeästi taisteleva Jukurit selvisi todellisesta härkäviikostaan vähintään kunniakkaasti vaikka hävisikin CHL:ssä Luleålle 1–5. Mikkeliläiset pelasivat yhdeksään päivään kuusi ottelua ja hävisivät Luleån lisäksi vain Ilvekselle – ja sillekin vasta jatkoajalla. Näin kova rutistus voi sitouttaa joukkuetta paremmin yhteen ja olla yllättävän arvokas kokemus kevään tosipeleissä.

Ville Touru

Tähti

Ilveksen Henrik Haapalan syyskausi, kuten viime vuodetkin, on ollut todella rikkonainen. Takana on ties kuinka monta lonkkaleikkausta, ja rikki on milloin mikäkin paikka. Silti Haapala on yksi kauden viidestä yli piste per peli -tahdissa olevasta liigapelaajasta. Se kertoo, kuinka kovasta pelimiehestä puhutaan – jos vain pysyy joten kuten kasassa.

Henrik Haapala (kesk.) tekee kovaa jälkeä – jos vain sattuu olemaan pelikunnossa.

Puheenaihe

Runkosarjaa on pelattu nyt puolet, eikä HIFK mahdu edes pudotuspelisijoille. Joukkueen paras pistemies on tehnyt onnettomat 14 pinnaa. Tässä ei ole kyse enää mistään käynnistymisongelmista. Ville Peltonen saa puuhastella tässä suojatyöpaikassa, GM Tobias Salmelainen on hassannut miljoonia tusinatuhnuihin. Kauanko katastrofaalista kyntämistä vielä hyssytellään?

Tyyli

50-vuotias Jaromir Jagr aloitti viikonloppuna taas uuden kauden Tshekin pääsarjassa. Miettikääpä, kuinka utopistiselta tuntuisi, että SM-liigassakin pelaisi vielä joku samasta ikäluokasta 1972. Kuten Marko Kiprusoff, Tero Lehterä, Sakari Palsola, Jan Caloun, Vladimir Vujtek, Pasi Määttänen, Jarkko Varvio, Pasi Peltonen tai tolppien välissä Pasi Kuivalainen...

Ikätovereissa Marko Kiprusoffissa ja Jaromir Jagrissa on samaan näköä. SM-liigassa viimeksi vuonna 2009 pelannut Kipru on pitänyt peliuransa jälkeen kioskia.

Moka

Jukurit mokasi huolella ja sössi kenties historian lupaavimman juniorinsa käsistään. KalPa tiedotti maanantaina hankkineensa Mikkelistä Joona Saarelaisen, yhden ikäluokan 2006 kovimmista lupauksista, jota hehkutettiin heti tiedotteessa NHL-tason lahjakkuudeksi. Jukurien U20-junnut putosivat korkeimmalta tasolta, mutta tällaista timanttia ei olisi silti saanut hukata. ”Yritettiin kyllä pitää, mutta pelaajan leiri halusi purkaa sopimuksen”, Jukureista valitellaan.

Yllätys

Olin valmis liputtamaan Ässät ulos pudotuspelitaistosta jo aikaa sitten, mutta 11 viime pelistään kahdeksan voittanut Pata kolkutteleekin jo kärkikuusikkoa. Viime viikolla Ässät otti kaksi isoa vierasvoittoa muista keskikastin porukoista HPK:sta ja TPS:stä. Hämeenlinnasta Ässät oli hakenut kolme pistettä viimeksi yli viisi vuotta sitten, Turusta melkein kolme vuotta.