Olli Jokisen Jukurit löi surkean HIFK:n keskellä järjetöntä ”sonniviikkoa” – ”Väsyttää ihan älyttömästi”

Rättiväsynyt Jukurit lisäsi HIFK:n ahdinkoa.

Olli Jokinen on väsynyt.

Mikkelin Jukurit löi HIFK:n maalein 2–1 perjantaina jääkiekon SM-liigassa. Tappio oli helsinkiläisille neljäs perättäinen. HIFK on hävinnyt kaikki joulukuun neljä otteluaan maalierolla 3–15.

Kaiken lisäksi Jukurit pelaa tällä hetkellä täysin järjetöntä reilua viikkoa. Kun se pelasi CHL:n puolivälieriä tiistaina Luulajassa, ottelu oli neljäs viiden päivän sisään. Raskaan reissun jälkeen Jukurit pelasi taas perjantaina ja viimeistelee härkäviikkonsa lauantaina kello 15 Ilveksen vieraana Tampereella.

Luulajassa tuli 1–5 turpaan, mutta reissun molemmin puolin Jukurit löi HIFK:n. Päävalmentaja Olli Jokinen on syystäkin tyytyväinen.

– Kun laittaa sielun peliin ja haluaa oikeasti yrittää ja jaksaa painaa vaikka väsyttää, niin tuossa on lopputulos. Ei meidän olisi pitänyt tällä viikolla olla yhdessäkään pelissä kiinni, kun tämä ohjelma on mikä on, Jokinen hehkutti ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Nyt pakataan kassit ja lähdetään Tampereelle. Huomenna peli kello 15, niin saadaan tälle sonniviikolle oikeanlainen lopetus.

Ville Peltosen HIFK:lla ei peli kulje.

Jukurit palasi Ruotsin-reissultaan varhain keskiviikkoaamuna. Torstaina joukkue piti lyhyen jääharjoituksen, jota Jokinen kuvailee kauden huonoimmaksi. Pelaajien energiatasot olivat valmentajan mukaan täysin nollissa.

– Kävimme tiistaina pelaamassa ja saavuimme reissusta keskiviikkona kello 6.00. Silloin pelaajat pääsivät nukkumaan. Sitten huilattiin keskiviikko ja torstaina 20 minuuttia jäällä. Tänään sitten yritimme saada energiatasot kohdilleen. Itseäni ainakin väsyttää ihan älyttömästi, vaikka en ole pelannut. Yksi peli vielä, Jokinen taustoittaa.

Kaiken lisäksi ottelu poiki lisää huolia ja lisää kuormitusta käytössä oleville pelaajille, kun tanskalaispakki Oliver Larsen loukkaantui. Päävalmentajan mukaan vakavasti.

– Larsenia ei nähdä moneen kuukauteen. Blokkasi laukauksen ja taisi tulla sellaiseen paikkaan, missä ei ole suojaa.

Vierasjoukkueen päävalmentaja Ville Peltonen oli kollegaansa vähäsanaisempi. Yhden syyn hän löysi joukkueen heikolle vireelle ja vähäiselle maalimäärällä joulukuun peleissä.

– Monta peliä ollut sellainen trendit, että hyökkääjien tekeminen on jäänyt viimeisessä ratkaisutilanteessa vähän piippuun. Niin se vähän jäi tänäänkin, Peltonen ruoti.

HIFK:n tappioputki näkyy karusti myös sarjataulukossa. Joukkue on valahtanut pudotuspelipaikkojen ulkopuolelle sijalle 12. Jukurit nousi voitollaan taulukon kahdeksanneksi.