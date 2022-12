SM-liigan yllättäjälle tärkeä sopimus – luottopakki valitsi Pelicansin

Pelicans pelaa vahvaa kautta.

Lahden Pelicans on ollut SM-liigakauden yllättäjä.

Sarjan tyvipäähän tuomittu joukkue on vastoin lähes kaikkia odotuksia pelannut hienon syksyn ja on parhaimmillaan jopa johtanut sarjaa. Tällä hetkellä Pelicans on Lukon jälkeen toisena.

Pudotuspelipaikka on vahvasti näpeissä.

Yksi onnistujia on ollut puolustaja Toni Utunen, joka on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tehnyt jatkosopimuksen seuran kanssa.

Valtaosa Pelicansin avainpelaajien sopimuksista on katkolla. Utunen on merkittävä kiinnitys.

22-vuotiaasta Utusesta on jalostunut päävalmentaja Tommi Niemelän alaisuudessa luotettava ja monipuolinen puolustaja. Hän kantaa Pelicansin takalinjoilla suurta vastuuta yhdessä kokeneen Teemu Erosen kanssa.

Utunen on pelannut tällä kaudella 18 ottelua tehoin 1+5=6. Plus/miinus on mallikas +5.

Utunen siirtyi Lahteen viime kaudella Tapparasta, jossa hän oli jäänyt pieneen rooliin.

Kiekkoväki muistaa Utusen parhaiden vuoden 2019 nuorten MM-kisoista Vancouverissa, kun hän ampui puolivälierissä Kanadan ulos kisoista. Terävä kuti jatkoajalla shokeerasi isäntiä.

Suomi voitti kisoissa maailmanmestaruuden.