SM-liigan kallispalkkainen tähti kärsi erikoisesta ongelmasta – kolme viikkoa sitten tapahtui käänne

Niko Ojamäki tuskaili alkukaudella tehojen kanssa. Taustalla oli kiusallinen sekasotku.

Niko Ojamäki on takonut kiihtyvällä tahdilla maaleja liigajäillä.

Odotukset olivat pilvissä, kun Tappara julkisti täksi kaudeksi sopimuksen Niko Ojamäen kanssa.

KHL:n viime kauden maalipörssin voittajalla riitti ottajia, mutta 27-vuotias laitahyökkääjä halusi palata KHL:n luhistumisen jälkeen tuttuun seuraan, josta hän lähti pari vuotta sitten ulkomaille.

– Kun kuulin, ketä kaikkia on tulossa Tapparaan ja millainen nippu on kasassa, oli helppo ratkaisu palata. Joukkueelle kelpaa vain mestaruus. Siksi olen täällä, olympia- ja MM-kultamitalisti Ojamäki linjaa.

Ennen kautta Ojamäki oli suurin suosikki voittamaan SM-liigan maalipörssin, ja alku lupailikin paljon.

Ojamäki täräytti heti kauden toisessa ottelussa hattutempun, mutta sen jälkeen sihti oli pitkään hukassa. Hattutemppua seurasivat kahdeksan ja 10 ottelun kuivat putket.

Ojamäki teki kauden 20 ensimmäisessä ottelussa vaatimattomat neljä maalia. Maalittomat jaksot ovat väistämättömiä kenelle tahansa, mutta Ojamäen tasoiselle maaliruiskulle siima on lyhyt.

– Alkukausi oli tuloksellisesti vaikea, vaikka en pelannut mitenkään huonosti. Paikkoja oli, mutta maalinteko takkusi. Se toi pientä jäpitystä omaan pelaamiseeni, koska haluan tehdä maaleja. Tehottomuus rassasi, Ojamäki myöntää.

– Kun maaleja syntyy, se tuo rentouden kaikkeen tekemiseen, eikä tarvitse puristaa mailaa. Sitä kautta tekee myös luovempia ratkaisuja kentällä. Kun pelaaminen menee mailan puristamiseksi, tulee olo, että peliä ajattelee liikaa ja alkaa jännittää turhaan.

Ojamäki on hankittu Tapparaan paiskomaan maaleja. Hän on Ilta-Sanomien tietojen mukaan Tapparan toiseksi parhaiten palkattu pelaaja. Ainoastaan tähtisentteri Jori Lehterä tienaa tästä kaudesta enemmän.

Vasta viime kierroksilla tulos on vastannut paremmin muhkeaa palkkapussia.

Marraskuun lopulta alkaen Ojamäen lapa on hehkunut kuumana. Porilaishyökkääjä maalasi peräkkäisissä otteluissa kahdesti, ensin HPK:ta ja heti perään HIFK:ta vastaan. Tiistai-iltana CHL:n ensimmäisessä puolivälieräottelussa Rögleä vastaan Ojamäki onnistui jälleen maalinteossa.

Neljässä viime ottelussa Ojamäki on iskenyt viisi maalia. Sattumaa? Ei välttämättä.

Vasta taannoin Ojamäki sai haluamansa kustomoidut mailat käyttöönsä.

– On se auttanut. Sen huomaa selkeästi, että on luottavaisempi fiilis kaikkeen tekemiseen ja omaan laukaukseeni. Nyt lähden laukomaan paljon herkemmin, kun tiedän, että vedot voivat mennä maaliinkin, sanoo Ojamäki, joka on tehnyt 24 liigaottelussa tehot 8+8.

Absurdia kyllä, mutta Tapparan toiseksi kallispalkkaisin pelaaja ja yksi SM-liigan supertähdistä joutui pelaamaan kauden kaksi ensimmäistä kuukautta ”väärillä mailoilla”.

– Katsoimme huollon kanssa ennen kautta, mikä olisi hyvä tikku minulle, mutta tilauksessa tuli jotain häikkää. Jouduin vetämään kaupan mailoilla, jotka kuka tahansa voi ostaa ja mennä lätkimään. Kolme viikkoa sitten sain vasta omat mailat. Siihen asti pelasin kaupan mallilla. Se ei ole optimaalinen tilanne kenellekään ammattilaispelaajalle, kun joutuu ottamaan kaupan hyllystä mailat ja pelaamaan niillä, Ojamäki selvittää.

– Pelaaminen ei tuntunut hyvältä niillä mailoilla. Nyt tuntuu paremmalta, kun käytössä on omat mailat. Olen löytänyt taas maalinteon jyvän ja kudit lähtevät, kuten pitääkin. Se on muuttanut aika paljon pelaamistani.

Niko Ojamäen piiska sivaltaa taas tuttuun tyyliin.

Ojamäen kustomoitu maila ei eroa lavan kohdalla kaupasta löytyvistä malleista. Erot liittyvät varren ominaisuuksiin.

– Varren ominaisuudet ratkaisevat sen, mikä maila sopii kenellekin ja millaisiin vetotyyleihin. Olen pelannut samalla mailamallilla viisi vuotta. Kun sitä yhtäkkiä muuttaa, ei se vaan lähde, vaikka siihen yrittäisi totuttautua, Ojamäki ruotii.

Ojamäen kustomoitu maila joustaa koko varren matkalta. Nykyisen Warrior-mailan flex on 85.

– Jousto ratkaisee, miten one-timerit ja nopeat rannelaukaukset lähtevät. Käyttämässäni mailassa ei ole niin sanottua nilkkapotkua, vaan se joustaa koko varren mitalta, jolloin pystyn laukomaan asennosta kuin asennosta ja lämärillä tai ranteella.

Kiusallisesta mailatilaushärdellistä viisastuneena Ojamäki on varmistanut, että loppukaudella työkalut ovat asianmukaisessa kunnossa.

– Nyt asiat on hoidettu niin, että omat mailat riittävät ihan finaaleihin asti.