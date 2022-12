Ilveksellä karmea tilanne SM-liigan kärkiotteluun – näin seurapomo kommentoi Jukka Jalosen ”ryöstöä”

Jukka Jalonen vei Ilveksen kärkimiehet ja lisää menetyksiä lienee luvassa.

Sveitsin EHT-maajoukkueturnaus pelataan ensi viikolla. SM-liiga ei kuitenkaan pidä taukoa.

Leijonien valinnat iskevät liigajoukkueista kovimmin Kärppiin ja Ilvekseen.

Oululaisilta leijonapaitaan kutsun saivat Topi Niemelä, Atte Ohtamaa ja Joonas Kemppainen. Heiltä jäänee väliin keskiviikon SaiPa-peli ja perjantain Tappara-peli.

Ilveksestä Jukka Jalonen poimi neljä miestä: Jarkko Parikan, Eemeli Suomen, Joona Ikosen ja Tommi Tikan.

Ilves joutuu siis ensi viikon perjantain kärkiotteluun Lukkoa vastaan ilman tähtipelaajiaan.

Urheilujohtaja Timo Koskelan reaktio on kuitenkin ytimekäs.

– Hieno homma pelaajille, että pääsevät edustamaan Suomea. Se on taas merkki siitä, että olemme onnistuneet sekä joukkue- että yksilötasolla alkukaudesta, Koskela sanoo.

– Otetaan sitten nuoria tilalle. Tässä on taas näyttöpaikka joillekin, kun pääsee heti syvään päätyyn kokeilemaan liigan kärkijoukkuetta vastaan.

Koskelalta ei saa Jalosen ”ryöstöstä” negatiivista reaktiota tivaamallakaan.

– Vaikea olla pahoillaan, jos kärkipelaajat saa edustuksen maajoukkueeseen. He ovat sen ansainneet, ja se on seuralle hieno homma.

– Se on myös mahdollisuus nuorille. Meillä on Kooveessa Mestiksessä ollut meidän nuoria sopimuspelaajia, niin tämä on mahdollisesti heille mahdollisuus päästä näyttämään taitojaan, Koskela sanoo.

Ilveksen poissaolot Lukko-ottelussa tuskin rajoittuvat vain leijonanelikkoon. Jani Nyman lähtenee ainakin nuorten MM-leiritykseen.

Vielä ei tiedetä, valitseeko Kari Jalonen jo Karjala-turnauksessa Tshekin maalilla pelanneen Ilveksen ykkösvahdin Marek Langhamerin myös Sveitsin EHT:lle.

Myös muutama muu Ilveksen ulkolaispelaajista saattaa olla ensi viikolla maajoukkuetehtävissä.

– Katsotaan sitten lähempänä, mikä on kokoonpano, Koskela toteaa tyynesti.

Leijonaluotsi Jalonen pahoitteli maanantain mediatilaisuudessa SM-liigajoukkueille aiheuttamaansa haittaa.

– Tietenkin me toivotaan, ettei liigaa pelattaisi samaan aikaan. Se on ainoa ikävä puoli tässä. Ei se ole aina kovin reilua kaikkia kohtaan. Se on vähän surullinen homma, Jalonen sanoi.

– Ei ole oikeudenmukaista, mutta emme me voi alkaa valita sellaisia pelaajia tänne, jotka eivät paikkaa ansaitse, hän jatkoi.

Klo 16.13: Poistettu jutusta maininta Jakub Malekin mahdollisesta U20-komennuksesta. Hän on jo yli-ikäinen.