SM-liigatuomio: Törky­öykkäri on ajautunut karmeaan kierteeseen – hävetkää, Kärpät!

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Tähti

Lukon tähtipuolustaja Thomas Gregoire suorittaa huimalla tasolla illasta toiseen. Kolmatta kauttaan liigassa pelaava kanukkipuolustaja johtaa Lukon alakertaa dominoivaan tyyliin. Kylmänrauhallista pelaamista kiekon kanssa ja eleettömän varmaa puolustamista. Gregoire paahtaa tällä hetkellä 46 pisteen tahdissa.

Thomas Gregoire loistaa pakkipörssin kärkikahinoissa.

Puheenaihe

Päätilit ja pelikiellot ovat taas nousseet puheenaiheeksi. Valitettavasti. SM-liigan kurinpitodelegaatio on jakanut rankalla kädellä pelikieltoja viime kierroksilla, mikä on ihmetyttänyt myös Leijonien päävalmentajaa Jukka Jalosta. Kurinpitolinja on alkanut heitellä vaarallisesti, kun kierroksesta toiseen tärähtelee.

Tyyli

Lauantaissa on laatua, kun TPS kunnioittaa Hannu Jortikkaa nostamalla ”Jortsun” kunniaviirin vanhan kunnon Typhoonin kattoon. Kuuden mestaruuden arkkitehti on juhlapäivänsä ansainnut. Päivä on täydellistä dominointia, jos Jortikka vielä pukee juhlallisuuksiin päälleen kultaisen pikkutakin.

Moka

KalPan Hugo Gallet’n tapaus meni reisille SM-liigalta. Syyttävä sormi osoittaa tilannehuoneen suuntaan. Tilannehuone ei jostain syystä vienyt taklausta kurinpidon käsittelyyn, mutta Ilveksen käsittelypyynnön jälkeen Gallet sai seitsemän pelin rangaistuksen. Kunnon suhmurointia SM-liigan kannalta. Herätys nyt siellä lämpimässä raitapaitaofficessa.

Lue lisää: Kommentti: SM-liigassa nähtiin kauden häpeällisin farssi – tähän ongelma tiivistyy

Yllätys

Topi Niemelä debytoi Leijonissa ensi viikon Sveitsin EHT-turnauksessa. Niemelän nimi yllätti isosti pelaajalistalla, sillä 20-vuotiaan kärppäpuolustajan kausi ei ole ollut erityisen vahva odotuksiin nähden. Niemelä on lupaava kiekollinen puolustaja, mutta hän on Kärppien pakkihierarkiassa vasta sijalla neljä. Edessä on iso tasonmittausturnaus Niemelälle.

Sasha Huttunen

Tähti

Lukon Artjom Zagidulin on SM-liigan paras maalivahti tällä hetkellä. Kaikki tilastot ovat hänen puolellaan: torjuntaprosentti 93,2, päästettyjen maalien keskiarvo 1,52, nollapelit (kuusi) ja voitot (15). Zagidulin pelaa myös tunteella. Ässiä vastaan roihahti, kun venäläinen ylitti punaviivan haastaessaan virkaveljeään Niklas Rubinia.

Lukon maalivahti Artjom Zagidulin on SM-liigan ainoa venäläispelaaja.

Puheenaihe

Liigan valmentajapressit ovat laimeita ja löysiä tenttejä, mutta Hämeenlinnassa on räväkämpi linja. HPK–Ilves-ottelun jälkeen tilaisuuden juontaja tivasi valmentajilta näkemystä muun muassa kurinpidosta ja otteluohjelmasta. ”Kuka sulle ton lapun on antanut”, Ilveksen Antti Pennanen naureskeli hämmästellessään kysymysten rumputulta.

Tyyli

Pelinsä kanssa tuskaileva Jesse Joensuu on räväyttänyt pari näyttävää maalia. Ässien kippari iski peräkkäisinä viikonloppuina läpiajomaalit KalPan ja Lukon nuottaan. Ensimmäisen ranteella, toisen rystyltä. Tämä taito-ominaisuus on Joensuulla edelleen kohdillaan.

Moka

TPS:ssa ei oikein kukaan loista tehopisteillä. Ehkä pahin pettymys on ollut Lukosta kaapattu Pavol Skalicky. Toissa kaudella 20 maalia Raumalla paukuttanut slovakialainen on tehnyt vain kaksi kaappia. Se tietää viiden maalin tahtia koko kaudella.

Yllätys

Olli Jokisen Jukureilla on vahvat referenssit nuorten pelaajien kehitysalustana. Kysykää vaikka Aatu Rädyltä ja Patrik Puistolalta, jotka kipuilivat muualla, mutta puhkesivat Mikkelissä kukoistukseen. Nyt otsikoihin on noussut vasta 16-vuotias Konsta Helenius, joka avasi maali- ja pistetilinsä liigatasolla. Nimi mieleen!

Ville Touru

Tähti

KooKoon apuvalmentaja Sami Helenius nousi sunnuntaina kansan huulille voitettuaan suositun Selviytyjät-tv-ohjelman. Jestas, mikä sensaationousu viimeisessä kilpailussa! KooKoon someosasto oli heti hereillä.

Puheenaihe

Tämän viikon perjantaina pelattava paikallistaisto Ilves–Tappara on harvinaisen odotettu spektaakkeli. Otteluun oli jo kuukausi sitten (!) myyty yli 12 000 lippua. Mahtavaa, Tampere!

Tyyli

Kärppien kahdeksan viime pelin maalimäärät: 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Aivan käsittämätöntä tuhnuilua liigan kalleimmalta joukkueelta, joka pursuilee hyökkäyspään osaamista. Nyt niitä ohjaksia löysemmälle, Lauri Marjamäki!

Moka

HIFK:n Johan Motin ei todellakaan ole likainen pelaaja, mutta pelikieltojen perusteella häntä voisi luulla suorastaan SM-liigan viralliseksi törkyöykkäriksi. Motin istui kauden alussa kuusi peliä, nyt tuli yhdeksän. Hän on siis pelikiellossa vähintään neljäsosan koko runkosarjasta. Raamikas peruspuolustaja on ajautunut kettumaiseen kierteeseen, sillä mihin pää alhaalla koohottavaan poikaan hän sattuukin kolauttamaan, pelikieltoon tulee aina lisää kurinpitohistorian takia.

Johan Motin on sivussa tammikuun 6. päivään asti.

Yllätys

Sportin ruotsalaiset ovat melkoinen ilmestys. Axel Holmström ja Simon Hjalmarsson jakavat kaksin koko liigan pistepörssin kärkipaikkaa. Vaasassa eivät muutenkaan suomalaiset juhli. Vaasalaisten seitsemästä parhaasta pistemiehestä kuusi on ruotsalaisia – se yksi on kanadalainen.