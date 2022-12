Jukka Jalonen lataa suorat sanat SM-liigan rajuista pelikielloista – teki tärkeän huomion

Päähän kohdistuneet taklaukset ja kovat pelikiellot puhuttavat SM-liigassa.

SM-liigan viime kierroksilla on sattunut ja tapahtunut. Liigassa on nähty useita päähän kohdistuneita taklauksia ja kovia pelikieltoja.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on seurannut liigan pelikieltotalkoita huuli pyöreänä. Jalosen mielestä osa syyskauden pelikielloista on ollut kohtuuttoman kovia.

– Kun alkuun jaettiin viiden ottelun pelikieltoja päähän kohdistuneista taklauksista, kysyin liigan puolelta, miksei ole olemassa pienempiä rangaistusmuotoja päähän kohdistuneista taklauksista. Sieltä vastattiin, että on niitä. No, miksei niitä sitten käytetty ennen sunnuntaita, Jalonen kommentoi maanantaina Jääkiekkoliiton mediatilaisuudessa.

Sunnuntaina Tapparan puolustaja Ben Thomas sai kahden ottelun pelikiellon päähän kohdistuneesta taklauksesta. Kyseessä oli liigakauden ensimmäinen pelikiellon arvoinen päätiltti, josta annettiin vähemmän kuin viisi peliä.

– En tiedä, miksi ei ole uskallettu käyttää laajempaa skaalaa enemmän. Sitä pitäisi käyttää rohkeammin, Jalonen linjaa.

– Kyllä kaikki pitäisi aina katsoa tapauskohtaisesti. Eivät kaikki tapaukset ole todellakaan automaattisesti viiden ottelun pelikiellon arvoisia. Siellä pitää myös arvioida taklattavan toimintaa. Meneekö se täysin taklaajan piikkiin vai ei. Pelaajia pitää rangaista, mutta fiksulla tavalla.

Jalosen mielestä SM-liigan kurinpitosäännöissä päähän kohdistuneisiin taklauksiin liittyvä muotoilu on nykyisellään epäselvä.

– Se on huonosti laadittu. Säännöissä lukee, että jos on selkeä päähän kohdistunut taklaus, siitä pitää minimissään antaa viisi peliä. Ovathan nämä kaikki päähän kohdistuneita taklauksia, vaikka niistä annettaisiin kaksi peliä.

– On ihan eri asia, tuleeko pelaaja tilanteeseen kovalla vauhdilla vai kolmantena pelaajana, tai meneekö taklattava pelaaja viime hetkellä matalaksi. Siellä on skaala, jota kannattaa käyttää. Ymmärrän toki sen, että nämä eivät todellakaan ole helppoja tilanteita, ja siellä on varmasti joku logiikka taustalla, Jalonen pohtii.

Jalonen ei niele purematta automaattista kahden ottelun lisäpelikieltoa, jos pelaajalla on aiempaa kurinpitohistoriaa.

– Kaksi peliä on todella paljon siinä tapauksessa. Pitäisi katsoa, onko syytä antaa väkisin kaksi peliä lisää vai voisiko vain antaa yhden pelin.

HIFK:n puolustaja Johan Motin sai viime viikolla yhdeksän ottelun pelikiellon, mikä on liigakauden toistaiseksi pisin pelikielto. Kurinpitodelegaatio mätkäisi Motinille taklauksesta viisi peliä ja aiemmasta kurinpitohistoriasta neljä peliä lisää.

– Se on todella kova tuomio. Nyt on ollut aika tylyjä rangaistuksia, Jalonen sanoo.

Jalonen peräänkuuluttaa myös taklattavan vastuuta. Motinin taklauksen alle jäänyt Pelicansin hyökkääjä Aatu Jämsen muutti peliasentoaan viime hetkellä, minkä seurauksena taklaus osuu Jämseniä rajusti päähän.

– Teknisesti taklaus olisi ollut puhdas, sillä Motin lähti taklaamaan vartaloon. Jos pelaaja pistää päänsä eteen ja tekee itsensä pieneksi viime hetkellä, ei taklaaja voi siinä paljon tehdä enää tehdä. Sitten se osuu päähän ja tulee pahaa jälkeä, Jalonen ruotii.

– Siitä olisi voinut Motinille antaa pari peliä pelikieltoa, mutta nyt tuli yhdeksän. Tuomiot ovat aika julmia. Sitä kautta ymmärrän liigavalmentajien turhautumisen, sanoo Jalonen.

Jalosta ihmetyttää, ettei tuomioissa ole ollut juurikaan välimalleja. Ennen Thomasin tapausta kurinpitopäätökset pääosumissa olivat joko nolla peliä tai vähintään viisi peliä.

– Suomessa on usein tapana tehdä asioita ääripäästä toiseen. Se on joko tai. Joko ei tule ollenkaan pelikieltoa tai sitten tulee joku älytön rangaistus.

– Päähän kohdistuneet taklaukset ovat ikäviä. Kaikki ymmärtävät sen. Silti, kuten on nähty, ei niitä pysty eliminoimaan vaikka pelkona on viiden pelin rangaistus. Nyt on nähty tapauksia, missä myös vastaanottajalla on ollut aika paljon osuutta.

Lue lisää: SM-liigassa pamahti yöllä jättimäinen pelikielto

Lue lisää: Törkytaklaus käynnisti viestintäkatastrofin – SM-liigan nokkamies päästeli sammakoita suustaan

Lue lisää: Kommentti: SM-liigassa nähtiin kauden häpeällisin farssi – tähän ongelma tiivistyy